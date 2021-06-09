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Миронов призвал приучить людей к отдыху в России
Миронов призвал приучить людей к отдыху в России - РИА Новости, 09.06.2021
Миронов призвал приучить людей к отдыху в России
Лидер думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает, что нужно остановить неконтролируемый и неоправданный рост цен на отдых в РФ и заняться... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T14:48
2021-06-09T14:48
россия
туризм
сергей миронов
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
справедливая россия
политика
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Москва, 9 июн - РИА Новости. Лидер думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает, что нужно остановить неконтролируемый и неоправданный рост цен на отдых в РФ и заняться "реальным" развитием отрасли."Пандемия дала уникальную возможность для развития внутреннего туризма, которой власти не воспользовались. Вместо этого бизнесу позволяют откровенно грабить туристов, а курортный отдых недоступен для большинства россиян", - написал Миронов в Telegram-канале.Политик заявил, что цены на российских курортах выросли на 50-150%, однако уровень сервиса остался прежним. Он добавил, что, по оценкам туроператоров, организованный отдых в стране подорожал на 30-40% в сравнении с прошлым годом, а цены на отели и аренду жилья - более чем на 100%.Миронов призвал Ростуризм, ФАС и профильные министерства заняться проблемой и остановить неконтролируемый рост цен. "Ради сиюминутной наживы упускается стратегическая цель: заняться, наконец, реальным развитием внутреннего туризма и приучить людей отдыхать в России", - заключил политик.В апреле ФАС уже проверяла данные по росту цен на отдых в Краснодарском крае и Крыму. Тогда служба не увидела картельного сговора или недобросовестного поведения в повышении стоимости размещения в отелях и связала это с сезонными факторами.
https://ria.ru/20210603/turizm-1735389689.html
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россия, туризм, сергей миронов, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральное агентство по туризму (ростуризм), справедливая россия, политика

Миронов призвал приучить людей к отдыху в России

14:48 09.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Москва, 9 июн - РИА Новости. Лидер думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает, что нужно остановить неконтролируемый и неоправданный рост цен на отдых в РФ и заняться "реальным" развитием отрасли.
"Пандемия дала уникальную возможность для развития внутреннего туризма, которой власти не воспользовались. Вместо этого бизнесу позволяют откровенно грабить туристов, а курортный отдых недоступен для большинства россиян", - написал Миронов в Telegram-канале.
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Политик заявил, что цены на российских курортах выросли на 50-150%, однако уровень сервиса остался прежним. Он добавил, что, по оценкам туроператоров, организованный отдых в стране подорожал на 30-40% в сравнении с прошлым годом, а цены на отели и аренду жилья - более чем на 100%.
Миронов призвал Ростуризм, ФАС и профильные министерства заняться проблемой и остановить неконтролируемый рост цен. "Ради сиюминутной наживы упускается стратегическая цель: заняться, наконец, реальным развитием внутреннего туризма и приучить людей отдыхать в России", - заключил политик.
В апреле ФАС уже проверяла данные по росту цен на отдых в Краснодарском крае и Крыму. Тогда служба не увидела картельного сговора или недобросовестного поведения в повышении стоимости размещения в отелях и связала это с сезонными факторами.
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РоссияТуризмСергей МироновФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)Справедливая РоссияПолитика
 
 
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