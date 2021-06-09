https://ria.ru/20210609/mironov-1736302844.html

Миронов призвал приучить людей к отдыху в России

Миронов призвал приучить людей к отдыху в России - РИА Новости, 09.06.2021

Миронов призвал приучить людей к отдыху в России

Лидер думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает, что нужно остановить неконтролируемый и неоправданный рост цен на отдых в РФ и заняться... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T14:48

2021-06-09T14:48

2021-06-09T14:48

россия

туризм

сергей миронов

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

справедливая россия

политика

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Москва, 9 июн - РИА Новости. Лидер думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает, что нужно остановить неконтролируемый и неоправданный рост цен на отдых в РФ и заняться "реальным" развитием отрасли."Пандемия дала уникальную возможность для развития внутреннего туризма, которой власти не воспользовались. Вместо этого бизнесу позволяют откровенно грабить туристов, а курортный отдых недоступен для большинства россиян", - написал Миронов в Telegram-канале.Политик заявил, что цены на российских курортах выросли на 50-150%, однако уровень сервиса остался прежним. Он добавил, что, по оценкам туроператоров, организованный отдых в стране подорожал на 30-40% в сравнении с прошлым годом, а цены на отели и аренду жилья - более чем на 100%.Миронов призвал Ростуризм, ФАС и профильные министерства заняться проблемой и остановить неконтролируемый рост цен. "Ради сиюминутной наживы упускается стратегическая цель: заняться, наконец, реальным развитием внутреннего туризма и приучить людей отдыхать в России", - заключил политик.В апреле ФАС уже проверяла данные по росту цен на отдых в Краснодарском крае и Крыму. Тогда служба не увидела картельного сговора или недобросовестного поведения в повышении стоимости размещения в отелях и связала это с сезонными факторами.

https://ria.ru/20210603/turizm-1735389689.html

https://ria.ru/20210512/turizm-1731931060.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, туризм, сергей миронов, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральное агентство по туризму (ростуризм), справедливая россия, политика