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Миронов объяснил, почему сегодня россияне "живут в долг"
Миронов объяснил, почему сегодня россияне "живут в долг" - РИА Новости, 09.06.2021
Миронов объяснил, почему сегодня россияне "живут в долг"
Только 20% заемщиков в России выплачивают кредиты из своих доходов, потому что банки диктуют абсолютно невыгодные условия по потребительским займам, заявил... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T11:41
2021-06-09T17:26
россия
ипотека
сергей миронов
справедливая россия
экономика
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Только 20% заемщиков в России выплачивают кредиты из своих доходов, потому что банки диктуют абсолютно невыгодные условия по потребительским займам, заявил глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов, добавив, что сегодня россияне "живут в долг"."Граждане России, к сожалению, сегодня живут в долг. Только 20% всех заемщиков выплачивают (кредиты - ред.) из своих доходов", - сказал Миронов журналистам, приведя также данные, что у "огромного количества всех заемщиков" на выплату процентов и основного тела долга идет 80% всех доходов.Такую ситуацию он объяснил невыгодными условиями потребительских кредита, в частности, существующей нормой о несписываемой сумме на счетах заемщиков, тогда как проценты на эти деньги, которыми невозможно воспользоваться, по-прежнему начисляются."Здесь мы встаем на сторону заемщика, потому что банки диктуют абсолютно невыгодные условия и ведут себя как настоящие ростовщики, абсолютно не думая о людях", - сказал Миронов.Депутат добавил, что предложенные СР изменения закона о потребительских кредитах устраняют эту и другие нормы.Сам Миронов считает, что это "настоящая долговая кабала", поэтому партия СР будет продолжать бороться с микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами.
https://radiosputnik.ria.ru/20210603/kredit-1735521171.html
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россия, ипотека, сергей миронов, справедливая россия, экономика

Миронов объяснил, почему сегодня россияне "живут в долг"

11:41 09.06.2021 (обновлено: 17:26 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Только 20% заемщиков в России выплачивают кредиты из своих доходов, потому что банки диктуют абсолютно невыгодные условия по потребительским займам, заявил глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов, добавив, что сегодня россияне "живут в долг".
"Граждане России, к сожалению, сегодня живут в долг. Только 20% всех заемщиков выплачивают (кредиты - ред.) из своих доходов", - сказал Миронов журналистам, приведя также данные, что у "огромного количества всех заемщиков" на выплату процентов и основного тела долга идет 80% всех доходов.
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Такую ситуацию он объяснил невыгодными условиями потребительских кредита, в частности, существующей нормой о несписываемой сумме на счетах заемщиков, тогда как проценты на эти деньги, которыми невозможно воспользоваться, по-прежнему начисляются.
"Здесь мы встаем на сторону заемщика, потому что банки диктуют абсолютно невыгодные условия и ведут себя как настоящие ростовщики, абсолютно не думая о людях", - сказал Миронов.
Депутат добавил, что предложенные СР изменения закона о потребительских кредитах устраняют эту и другие нормы.
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Сам Миронов считает, что это "настоящая долговая кабала", поэтому партия СР будет продолжать бороться с микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами.
 
РоссияИпотекаСергей МироновСправедливая РоссияЭкономика
 
 
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