https://ria.ru/20210609/mironov-1736262933.html

Миронов объяснил, почему сегодня россияне "живут в долг"

Миронов объяснил, почему сегодня россияне "живут в долг" - РИА Новости, 09.06.2021

Миронов объяснил, почему сегодня россияне "живут в долг"

Только 20% заемщиков в России выплачивают кредиты из своих доходов, потому что банки диктуют абсолютно невыгодные условия по потребительским займам, заявил... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T11:41

2021-06-09T11:41

2021-06-09T17:26

россия

ипотека

сергей миронов

справедливая россия

экономика

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Только 20% заемщиков в России выплачивают кредиты из своих доходов, потому что банки диктуют абсолютно невыгодные условия по потребительским займам, заявил глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов, добавив, что сегодня россияне "живут в долг"."Граждане России, к сожалению, сегодня живут в долг. Только 20% всех заемщиков выплачивают (кредиты - ред.) из своих доходов", - сказал Миронов журналистам, приведя также данные, что у "огромного количества всех заемщиков" на выплату процентов и основного тела долга идет 80% всех доходов.Такую ситуацию он объяснил невыгодными условиями потребительских кредита, в частности, существующей нормой о несписываемой сумме на счетах заемщиков, тогда как проценты на эти деньги, которыми невозможно воспользоваться, по-прежнему начисляются."Здесь мы встаем на сторону заемщика, потому что банки диктуют абсолютно невыгодные условия и ведут себя как настоящие ростовщики, абсолютно не думая о людях", - сказал Миронов.Депутат добавил, что предложенные СР изменения закона о потребительских кредитах устраняют эту и другие нормы.Сам Миронов считает, что это "настоящая долговая кабала", поэтому партия СР будет продолжать бороться с микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами.

https://radiosputnik.ria.ru/20210603/kredit-1735521171.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210601/moshenniki-1735153143.html

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россия, ипотека, сергей миронов, справедливая россия, экономика