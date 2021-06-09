Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210609/mid-1736314664.html
МИД осудил массовое убийство в Буркина-Фасо
МИД осудил массовое убийство в Буркина-Фасо - РИА Новости, 09.06.2021
МИД осудил массовое убийство в Буркина-Фасо
Москва решительно осуждает массовое убийство в Буркина-Фасо и призывает к активизации совместных усилий мирового сообщества в борьбе с международным... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T15:33
2021-06-09T15:33
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
буркина-фасо
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597514989_108:0:3036:1647_1920x0_80_0_0_6a864c8b69646fe8cfe7350b0e2a6979.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Москва решительно осуждает массовое убийство в Буркина-Фасо и призывает к активизации совместных усилий мирового сообщества в борьбе с международным терроризмом, заявили в среду в российском внешнеполитическом ведомстве.Ранее сообщалось, что вооруженные люди совершили в субботу нападение на деревню на севере Буркина-Фасо. По последним данным, в результате нападения погибли около 170 человек. В стране был объявлен трехдневный траур."В Москве решительно осуждают это бесчеловечное кровавое преступление и выражают надежду, что его организаторы и исполнители понесут суровое и заслуженное наказание. Вновь призываем к активизации скоординированных усилий мирового сообщества в борьбе с международным терроризмом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства."В этот тяжелый час мы солидарны с народом и правительством Буркина-Фасо, сочувствуем горю родных и близких погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым", - подчеркнули в МИД РФ.Регионы на севере Буркина-Фасо, расположенные на границе с Нигером и Мали, больше всего страдают от нападений боевиков "Аль-Каиды"* и ИГ* (террористические группировки, запрещенные в РФ). Участившиеся с 2015 года случаи вооруженных нападений на мирных жителей вынудили власти страны эвакуировать некоторые деревни, расположенные в этом регионе.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210606/burkina-faso-1735896832.html
https://ria.ru/20210603/politika-1735330640.html
россия
буркина-фасо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597514989_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_8a3ddc9421c556cef9d5c44e1eaa0eaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), буркина-фасо, в мире

МИД осудил массовое убийство в Буркина-Фасо

15:33 09.06.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Москва решительно осуждает массовое убийство в Буркина-Фасо и призывает к активизации совместных усилий мирового сообщества в борьбе с международным терроризмом, заявили в среду в российском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее сообщалось, что вооруженные люди совершили в субботу нападение на деревню на севере Буркина-Фасо. По последним данным, в результате нападения погибли около 170 человек. В стране был объявлен трехдневный траур.
Силы безопасности Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
6 июня, 18:59
Африканский союз назвал нападение в Буркина-Фасо военным преступлением
"В Москве решительно осуждают это бесчеловечное кровавое преступление и выражают надежду, что его организаторы и исполнители понесут суровое и заслуженное наказание. Вновь призываем к активизации скоординированных усилий мирового сообщества в борьбе с международным терроризмом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
"В этот тяжелый час мы солидарны с народом и правительством Буркина-Фасо, сочувствуем горю родных и близких погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым", - подчеркнули в МИД РФ.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 08:00
Францию обидели в Африке: там ждут Россию
Регионы на севере Буркина-Фасо, расположенные на границе с Нигером и Мали, больше всего страдают от нападений боевиков "Аль-Каиды"* и ИГ* (террористические группировки, запрещенные в РФ). Участившиеся с 2015 года случаи вооруженных нападений на мирных жителей вынудили власти страны эвакуировать некоторые деревни, расположенные в этом регионе.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Буркина-ФасоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:39В МИД Украины заявили о готовности к разговору в "нормандской формате"
17:38В Воронеже мужчина сломал нос полицейскому из-за замечания
17:37Кубанец взыскал деньги с больницы за ошибочно удаленную часть кишечника
17:35Госдума приняла законы по развитию федеральной территории "Сириус"
17:33Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok и WeСhat
17:31Пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе соцсети
17:30В Германии назвали условие для завершения "Северного потока — 2"
17:29Раввин пояснил, когда иудеям нельзя требовать возврат долга
17:29Белоруссия изучает риски на случай расширения санкций Запада
17:25В бундестаге заявили, что Европа немыслима без России
17:24В МИД ответили на заявления Швеции в адрес России
17:22"Единая Россия" не закончит деятельность как КПСС, заявил Медведев
17:21Мосгорсуд утвердил приговор бывшему аспиранту МГУ за поджог офиса ЕР
17:20Арктические станции "Снежинка" построят на Ямале и в Мурманской области
17:20Священник рассказал, как в монастырях и храмах относятся к кошкам
17:20В Татарстане оштрафовали женщину, упавшую с годовалым ребенком с самоката
17:19ГД приняла закон о компенсациях семьям погибших пожарных и таможенников
17:17В Якутии возбудили дела после случаев издевательств в школе-интернате
17:13МИД заявил о готовности работать с США над новым уравнением безопасности
17:08Парламент Албании вынес вотум недоверия президенту
Лента новостейМолния