https://ria.ru/20210609/mid-1736314664.html

МИД осудил массовое убийство в Буркина-Фасо

МИД осудил массовое убийство в Буркина-Фасо - РИА Новости, 09.06.2021

МИД осудил массовое убийство в Буркина-Фасо

Москва решительно осуждает массовое убийство в Буркина-Фасо и призывает к активизации совместных усилий мирового сообщества в борьбе с международным... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T15:33

2021-06-09T15:33

2021-06-09T15:33

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

буркина-фасо

в мире

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Москва решительно осуждает массовое убийство в Буркина-Фасо и призывает к активизации совместных усилий мирового сообщества в борьбе с международным терроризмом, заявили в среду в российском внешнеполитическом ведомстве.Ранее сообщалось, что вооруженные люди совершили в субботу нападение на деревню на севере Буркина-Фасо. По последним данным, в результате нападения погибли около 170 человек. В стране был объявлен трехдневный траур."В Москве решительно осуждают это бесчеловечное кровавое преступление и выражают надежду, что его организаторы и исполнители понесут суровое и заслуженное наказание. Вновь призываем к активизации скоординированных усилий мирового сообщества в борьбе с международным терроризмом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства."В этот тяжелый час мы солидарны с народом и правительством Буркина-Фасо, сочувствуем горю родных и близких погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым", - подчеркнули в МИД РФ.Регионы на севере Буркина-Фасо, расположенные на границе с Нигером и Мали, больше всего страдают от нападений боевиков "Аль-Каиды"* и ИГ* (террористические группировки, запрещенные в РФ). Участившиеся с 2015 года случаи вооруженных нападений на мирных жителей вынудили власти страны эвакуировать некоторые деревни, расположенные в этом регионе.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210606/burkina-faso-1735896832.html

https://ria.ru/20210603/politika-1735330640.html

россия

буркина-фасо

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), буркина-фасо, в мире