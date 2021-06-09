https://ria.ru/20210609/mh17-1736290026.html

Суд по MH17 приобщил к делу показания свидетелей из телепрограммы

Суд по MH17 приобщил к делу показания свидетелей из телепрограммы - РИА Новости, 09.06.2021

Суд по MH17 приобщил к делу показания свидетелей из телепрограммы

Суд в Нидерландах приобщил к делу об авиакатастрофе MH17 показания свидетелей об отсутствии в день трагедии ЗРК "Бук" в Зарощенском, контролируемом вооруженными РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T13:43

2021-06-09T13:43

2021-06-09T14:29

mh17. расследование

бук (зенитный ракетный комплекс)

авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014)

крушение малайзийского boeing под донецком

гаага

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150111/49/1501114948_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_64480e764f12a54a96c7eabf07e8b80a.jpg

СХИПХОЛ (Нидерланды), 9 июн - РИА Новости, Анастасия Иванова. Суд в Нидерландах приобщил к делу об авиакатастрофе MH17 показания свидетелей об отсутствии в день трагедии ЗРК "Бук" в Зарощенском, контролируемом вооруженными силами Украины, из телевизионной программы Нидерландской вещательной корпорации (NOS), сообщила судья Хелейн Керстенс-Фокенс.Седьмого июня в Нидерландах начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. На этой неделе суд обсуждает общие вопросы, связанные с расследованием, и материалы дела, в том числе, данные, предоставленные прокуратурой Нидерландов."Согласно отчетам по опросу свидетелей, есть свидетель, опрошенный ССГ и независимыми журналистами, который заявил, что нет доказательств того, чтобы ЗРК "Бук" был замечен в районе села Зарощенское. При этом он не говорит, что ракеты вовсе не было, а только то, что не видел ее", - сказала судья, зачитывая материалы дела на заседании в среду.Она также процитировала заявление независимого журналиста Макса Ван дер Верффа, который поговорил с 50 людьми в Зарощенском, 10 из которых заявили, что не видели "Бук", другие заявили, что не видели вообще ничего. Однако, по словам судьи, то же самое журналист рассказал и про Первомайское: жители, с которыми он общался, не видели ни следа дыма в небе, ни вообще ничего связанного с рейсом MH17.Гендиректор оборонного концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков в 2015 году сообщал, что эксперименты, проведенные концерном, доказали, что малайзийский Boeing был сбит ракетой 9М38, снятой с вооружения российской армии в 2011 году, при этом пуск производился с территории, контролируемой Вооруженными силами Украины (ВСУ) - населенного пункта Зарощенское.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20210609/mh17-1736264453.html

https://ria.ru/20210609/fakty-1736246295.html

https://ria.ru/20210608/mh17-1736155513.html

https://ria.ru/20200309/1568240104.html

гаага

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

mh17. расследование, бук (зенитный ракетный комплекс), авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014), крушение малайзийского boeing под донецком, гаага