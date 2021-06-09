Суд по MH17 приобщил к делу показания свидетелей из телепрограммы
13:43 09.06.2021 (обновлено: 14:29 09.06.2021)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОбломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
Суд по MH17 приобщил к делу показания свидетелей об отсутствии ЗРК "Бук" в Зарощенском
СХИПХОЛ (Нидерланды), 9 июн - РИА Новости, Анастасия Иванова. Суд в Нидерландах приобщил к делу об авиакатастрофе MH17 показания свидетелей об отсутствии в день трагедии ЗРК "Бук" в Зарощенском, контролируемом вооруженными силами Украины, из телевизионной программы Нидерландской вещательной корпорации (NOS), сообщила судья Хелейн Керстенс-Фокенс.
Седьмого июня в Нидерландах начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. На этой неделе суд обсуждает общие вопросы, связанные с расследованием, и материалы дела, в том числе, данные, предоставленные прокуратурой Нидерландов.
"Согласно отчетам по опросу свидетелей, есть свидетель, опрошенный ССГ и независимыми журналистами, который заявил, что нет доказательств того, чтобы ЗРК "Бук" был замечен в районе села Зарощенское. При этом он не говорит, что ракеты вовсе не было, а только то, что не видел ее", - сказала судья, зачитывая материалы дела на заседании в среду.
Она также процитировала заявление независимого журналиста Макса Ван дер Верффа, который поговорил с 50 людьми в Зарощенском, 10 из которых заявили, что не видели "Бук", другие заявили, что не видели вообще ничего. Однако, по словам судьи, то же самое журналист рассказал и про Первомайское: жители, с которыми он общался, не видели ни следа дыма в небе, ни вообще ничего связанного с рейсом MH17.
"В программе Нидерландской вещательной корпорации (NOS) от 12 октября 2015 журналисты говорят, что опросили несколько человек в районе села Зарощенское, утверждающих, что они не видели и не слышали ракеты "Бук". Это программа была добавлена в наше досье", - сообщила судья.
Гендиректор оборонного концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков в 2015 году сообщал, что эксперименты, проведенные концерном, доказали, что малайзийский Boeing был сбит ракетой 9М38, снятой с вооружения российской армии в 2011 году, при этом пуск производился с территории, контролируемой Вооруженными силами Украины (ВСУ) - населенного пункта Зарощенское.
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
9 марта 2020, 00:44Дело о крушении Boeing-777 в Донецкой области в 2014 году