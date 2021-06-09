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https://ria.ru/20210609/mh17-1736264453.html
Следствие по MH17 отклонило показания о пуске ракеты из зоны ВСУ
Следствие по MH17 отклонило показания о пуске ракеты из зоны ВСУ - РИА Новости, 09.06.2021
Следствие по MH17 отклонило показания о пуске ракеты из зоны ВСУ
Совместная следственная группа (ССГ), проводившая расследование по делу о крушении MH17, отклонила показания двух свидетелей, заявивших, что они видели пуск... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T11:46
2021-06-09T12:55
mh17. расследование
авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014)
крушение малайзийского boeing под донецком
гаага
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СХИПХОЛ (Нидерланды), 9 июн - РИА Новости, Анастасия Иванова. Совместная следственная группа (ССГ), проводившая расследование по делу о крушении MH17, отклонила показания двух свидетелей, заявивших, что они видели пуск ракеты со стороны населенного пункта Амвросиевка под Донецком, где дислоцировались вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщила судья Хелейн Керстенс-Фокенс.В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. На этой неделе суд обсуждает общие вопросы, связанные с расследованием, и материалы дела, в том числе, данные, предоставленные прокуратурой Нидерландов."В досье говорится о показаниях двух свидетелей в сентябре 2014 года, которые были переданы Россией Совместной следственной группе (ССГ). Это пара украинских беженцев из Снежного, которые сейчас живут в России. Оба сделали одинаковые показания, заявив, что 17 июля 2014 года в 17:20 они видели запуск ракеты со стороны населенного пункта Амвросиевка, где дислоцировалась украинская армия. Следственная группа отвергла эти показания, в первую очередь потому, что эта зона слишком далека от точки, где самолет пропал с радаров", - сказала судья на слушаниях в среду.По ее словам, Совместная следственная группа пришла к выводу о том, что максимальный радиус полета ракеты "Бук" составляет 36 километров.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://ria.ru/20210608/mh17-1736155513.html
https://ria.ru/20210609/fakty-1736246295.html
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mh17. расследование, авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014), крушение малайзийского boeing под донецком, гаага

Следствие по MH17 отклонило показания о пуске ракеты из зоны ВСУ

11:46 09.06.2021 (обновлено: 12:55 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкМесто крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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СХИПХОЛ (Нидерланды), 9 июн - РИА Новости, Анастасия Иванова. Совместная следственная группа (ССГ), проводившая расследование по делу о крушении MH17, отклонила показания двух свидетелей, заявивших, что они видели пуск ракеты со стороны населенного пункта Амвросиевка под Донецком, где дислоцировались вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщила судья Хелейн Керстенс-Фокенс.
В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. На этой неделе суд обсуждает общие вопросы, связанные с расследованием, и материалы дела, в том числе, данные, предоставленные прокуратурой Нидерландов.
"В досье говорится о показаниях двух свидетелей в сентябре 2014 года, которые были переданы Россией Совместной следственной группе (ССГ). Это пара украинских беженцев из Снежного, которые сейчас живут в России. Оба сделали одинаковые показания, заявив, что 17 июля 2014 года в 17:20 они видели запуск ракеты со стороны населенного пункта Амвросиевка, где дислоцировалась украинская армия. Следственная группа отвергла эти показания, в первую очередь потому, что эта зона слишком далека от точки, где самолет пропал с радаров", - сказала судья на слушаниях в среду.
По ее словам, Совместная следственная группа пришла к выводу о том, что максимальный радиус полета ракеты "Бук" составляет 36 километров.
Эксперт миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
Вчера, 15:10
Суд в Гааге сообщил результаты экспертизы останков пилотов MH17
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
10:15
Лавров заявил об утаивании США "фактов колоссальной важности" по делу о крушении MH17
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Спасатели работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. 17 июля 2014 года - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
9 марта 2020, 00:44
Дело о крушении Boeing-777 в Донецкой области в 2014 году
 
MH17. РасследованиеАвиакатастрофа Boeing 777 под Донецком (2014)Крушение малайзийского Boeing под ДонецкомГаага
 
 
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