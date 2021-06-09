https://ria.ru/20210609/menu-1736163347.html

Аня Тейлор-Джой и Рэйф Файнс снимутся в черной комедии, пишут СМИ

Аня Тейлор-Джой и Рэйф Файнс снимутся в черной комедии, пишут СМИ - РИА Новости, 09.06.2021

Аня Тейлор-Джой и Рэйф Файнс снимутся в черной комедии, пишут СМИ

Звезда сериала Netflix "Ход королевы", актриса Аня Тейлор-Джой и двукратный номинант на "Оскар" Рэйф Файнс готовятся к съемкам в предстоящей черной комедии... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T08:01

2021-06-09T08:01

2021-06-09T08:01

культура

кино и сериалы

новости культуры

netflix

рэйф файнс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736164200_0:0:2462:1385_1920x0_80_0_0_1aa08dfd04fc02e0108a72af452828c1.jpg

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Звезда сериала Netflix "Ход королевы", актриса Аня Тейлор-Джой и двукратный номинант на "Оскар" Рэйф Файнс готовятся к съемкам в предстоящей черной комедии Марка Майлода "Меню" ("The Menu"), сообщает Deadline. По информации издания, будущую ленту описывают, как "мрачно-комедийный триллер, действие которого происходит в мире эксцентричного кулинарного искусства". В центре сюжета окажется молодая пара, которая посещает элитный ресторан на отдаленном острове. Заведение славится роскошным дегустационным меню, составленным известным шеф-поваром. В Deadline отмечают, что кулинара сыграет Файнс, а Тейлор-Джой чью-то вторую половинку. Сценарий написали Уилл Трейси ("Наследники") и Сет Рейсс ("Поздней ночью с Сетом Майерсом"). Продюсирует проект Адам Маккей ("Власть", "Игра на понижение").Остальные подробности, в том числе о полном актерском составе и дате выхода, пока не раскрывают.

https://ria.ru/20210415/hepburn-1728467246.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, netflix, рэйф файнс