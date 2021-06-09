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Аня Тейлор-Джой и Рэйф Файнс снимутся в черной комедии, пишут СМИ
Аня Тейлор-Джой и Рэйф Файнс снимутся в черной комедии, пишут СМИ - РИА Новости, 09.06.2021
Аня Тейлор-Джой и Рэйф Файнс снимутся в черной комедии, пишут СМИ
Звезда сериала Netflix "Ход королевы", актриса Аня Тейлор-Джой и двукратный номинант на "Оскар" Рэйф Файнс готовятся к съемкам в предстоящей черной комедии... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T08:01
2021-06-09T08:01
2021-06-09T08:01
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Звезда сериала Netflix "Ход королевы", актриса Аня Тейлор-Джой и двукратный номинант на "Оскар" Рэйф Файнс готовятся к съемкам в предстоящей черной комедии Марка Майлода "Меню" ("The Menu"), сообщает Deadline. По информации издания, будущую ленту описывают, как "мрачно-комедийный триллер, действие которого происходит в мире эксцентричного кулинарного искусства". В центре сюжета окажется молодая пара, которая посещает элитный ресторан на отдаленном острове. Заведение славится роскошным дегустационным меню, составленным известным шеф-поваром. В Deadline отмечают, что кулинара сыграет Файнс, а Тейлор-Джой чью-то вторую половинку. Сценарий написали Уилл Трейси ("Наследники") и Сет Рейсс ("Поздней ночью с Сетом Майерсом"). Продюсирует проект Адам Маккей ("Власть", "Игра на понижение").Остальные подробности, в том числе о полном актерском составе и дате выхода, пока не раскрывают.
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кино и сериалы, новости культуры, netflix, рэйф файнс
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости.
Звезда сериала Netflix "Ход королевы", актриса Аня Тейлор-Джой и двукратный номинант на "Оскар" Рэйф Файнс готовятся к съемкам в предстоящей черной комедии Марка Майлода "Меню" ("The Menu"), сообщает
Deadline.
По информации издания, будущую ленту описывают, как "мрачно-комедийный триллер, действие которого происходит в мире эксцентричного кулинарного искусства". В центре сюжета окажется молодая пара, которая посещает элитный ресторан на отдаленном острове. Заведение славится роскошным дегустационным меню, составленным известным шеф-поваром.
В Deadline отмечают, что кулинара сыграет Файнс, а Тейлор-Джой чью-то вторую половинку.
Сценарий написали Уилл Трейси ("Наследники") и Сет Рейсс ("Поздней ночью с Сетом Майерсом"). Продюсирует проект Адам Маккей ("Власть", "Игра на понижение").
Остальные подробности, в том числе о полном актерском составе и дате выхода, пока не раскрывают.