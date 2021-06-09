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"Единая Россия" не закончит деятельность как КПСС, заявил Медведев
"Единая Россия" не закончит деятельность как КПСС, заявил Медведев - РИА Новости, 09.06.2021
"Единая Россия" не закончит деятельность как КПСС, заявил Медведев
"Единая Россия" точно никогда не закончит свою деятельность как КПСС, она каждый раз подтверждает свое право на управление через выборы, заявил председатель... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T17:22
2021-06-09T17:43
россия
дмитрий медведев
политика
единая россия
кпсс
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. "Единая Россия" точно никогда не закончит свою деятельность как КПСС, она каждый раз подтверждает свое право на управление через выборы, заявил председатель партии Дмитрий Медведев."Один из любимых вопросов, который задают мне, и вам, уверен - что будет вообще с партией? Она не разделит печальную судьбу КПСС? В каком направлении это все идет? Вот я могу точно сказать, что наша партия никогда не закончит свою деятельность как КПСС именно потому, что мы отвечаем перед людьми", - сказал Медведев в ходе совместного заседания Высшего совета и Генсовета партии.Он напомнил, что "КПСС ни перед кем не отчитывалась, во всяком случае, в законодательном плане", и на выборах практически ни с кем не конкурировала."А мы каждый раз подтверждаем свое право на управление через выборные процедуры. И вот если наши подходы, наша программа, наша помощь и поддержка людям окажутся востребованными, если они будут получать высокие оценки избирателей, в этом случае мы сможем продолжить ту работу, которую мы с вами вели все эти пять лет", - добавил Медведев.
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россия, дмитрий медведев, политика, единая россия, кпсс

"Единая Россия" не закончит деятельность как КПСС, заявил Медведев

17:22 09.06.2021 (обновлено: 17:43 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев проводит совещание по вопросу о защите национальных интересов в сфере разработки искусственного интеллекта
Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу о защите национальных интересов в сфере разработки искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. "Единая Россия" точно никогда не закончит свою деятельность как КПСС, она каждый раз подтверждает свое право на управление через выборы, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
"Один из любимых вопросов, который задают мне, и вам, уверен - что будет вообще с партией? Она не разделит печальную судьбу КПСС? В каком направлении это все идет? Вот я могу точно сказать, что наша партия никогда не закончит свою деятельность как КПСС именно потому, что мы отвечаем перед людьми", - сказал Медведев в ходе совместного заседания Высшего совета и Генсовета партии.
Он напомнил, что "КПСС ни перед кем не отчитывалась, во всяком случае, в законодательном плане", и на выборах практически ни с кем не конкурировала.
"А мы каждый раз подтверждаем свое право на управление через выборные процедуры. И вот если наши подходы, наша программа, наша помощь и поддержка людям окажутся востребованными, если они будут получать высокие оценки избирателей, в этом случае мы сможем продолжить ту работу, которую мы с вами вели все эти пять лет", - добавил Медведев.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
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