https://ria.ru/20210609/medvedev-1736331020.html

Медведев призвал ЕР учесть нынешнюю ситуацию в новой программе партии

Медведев призвал ЕР учесть нынешнюю ситуацию в новой программе партии - РИА Новости, 09.06.2021

Медведев призвал ЕР учесть нынешнюю ситуацию в новой программе партии

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал ЕР критически оценить проделанную работу и подготовить новую программу партии с учетом нынешней ситуации. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T16:46

2021-06-09T16:46

2021-06-09T16:58

дмитрий медведев

единая россия

политика

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал ЕР критически оценить проделанную работу и подготовить новую программу партии с учетом нынешней ситуации.Медведев отметил, что это нужно сделать "с тем, чтобы люди 19 сентября выбрали именно "Единую Россию"."Прошедшие годы показали, что такая задача нам с вами по плечу. Она под силу", - подчеркнул он.По его словам, ЕР умеет сохранять баланс в стране: "Поддерживать нужную обществу стабильность и в то же время обеспечивать развитие страны".Кроме того, Дмитрий Медведев заявил, что никто не будет щадить партию в ходе политической борьбы, поэтому надо без стеснения напоминать о ее достижениях.По его словам, "жизнь так устроена, что все забывается" - даже те важные решения для огромного числа граждан, которые партия принимала. Председатель партии заявил, что он специально подробно говорит о ее достижениях с трибуны, чтобы каждый из присутствующих сам вспомнил об этом и смог использовать в своей политической практике."Достижений очень много.. И вот о них нужно без всякого стеснения рассказывать нашим гражданам, напоминать, как было еще совсем недавно", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20210609/medvedev-1736321943.html

https://ria.ru/20210602/putin-1735288228.html

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дмитрий медведев, единая россия, политика