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Медведев призвал ЕР учесть нынешнюю ситуацию в новой программе партии
Медведев призвал ЕР учесть нынешнюю ситуацию в новой программе партии - РИА Новости, 09.06.2021
Медведев призвал ЕР учесть нынешнюю ситуацию в новой программе партии
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал ЕР критически оценить проделанную работу и подготовить новую программу партии с учетом нынешней ситуации. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T16:46
2021-06-09T16:58
дмитрий медведев
единая россия
политика
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал ЕР критически оценить проделанную работу и подготовить новую программу партии с учетом нынешней ситуации.Медведев отметил, что это нужно сделать "с тем, чтобы люди 19 сентября выбрали именно "Единую Россию"."Прошедшие годы показали, что такая задача нам с вами по плечу. Она под силу", - подчеркнул он.По его словам, ЕР умеет сохранять баланс в стране: "Поддерживать нужную обществу стабильность и в то же время обеспечивать развитие страны".Кроме того, Дмитрий Медведев заявил, что никто не будет щадить партию в ходе политической борьбы, поэтому надо без стеснения напоминать о ее достижениях.По его словам, "жизнь так устроена, что все забывается" - даже те важные решения для огромного числа граждан, которые партия принимала. Председатель партии заявил, что он специально подробно говорит о ее достижениях с трибуны, чтобы каждый из присутствующих сам вспомнил об этом и смог использовать в своей политической практике."Достижений очень много.. И вот о них нужно без всякого стеснения рассказывать нашим гражданам, напоминать, как было еще совсем недавно", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20210609/medvedev-1736321943.html
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дмитрий медведев, единая россия, политика

Медведев призвал ЕР учесть нынешнюю ситуацию в новой программе партии

16:46 09.06.2021 (обновлено: 16:58 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России" Дмитрий Медведев принимает участие во встрече президента РФ Владимира Путина с руководством "Единой России"
Председатель Единой России Дмитрий Медведев принимает участие во встрече президента РФ Владимира Путина с руководством Единой России - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Юлия Зырянова
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал ЕР критически оценить проделанную работу и подготовить новую программу партии с учетом нынешней ситуации.

"Нужно критически оценить проделанную работу, подготовить новую программу с учетом и нынешней ситуации, и, конечно, нынешнего опыта, изменившихся обстоятельств. Постараться сделать партию открытой для любого человека", - сказал он на совместном заседании Высшего и Генерального советов партии.

Медведев отметил, что это нужно сделать "с тем, чтобы люди 19 сентября выбрали именно "Единую Россию".
"Прошедшие годы показали, что такая задача нам с вами по плечу. Она под силу", - подчеркнул он.
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По его словам, ЕР умеет сохранять баланс в стране: "Поддерживать нужную обществу стабильность и в то же время обеспечивать развитие страны".
Кроме того, Дмитрий Медведев заявил, что никто не будет щадить партию в ходе политической борьбы, поэтому надо без стеснения напоминать о ее достижениях.

"Нас же никто с вами щадить не будет в ходе политической кампании, политической борьбы. Будут говорить: это не сделали, это плохо, этим мы недовольны. Проблем всегда много", - сказал Медведев в ходе совместного заседания Высшего совета и Генсовета партии.

По его словам, "жизнь так устроена, что все забывается" - даже те важные решения для огромного числа граждан, которые партия принимала. Председатель партии заявил, что он специально подробно говорит о ее достижениях с трибуны, чтобы каждый из присутствующих сам вспомнил об этом и смог использовать в своей политической практике.
"Достижений очень много.. И вот о них нужно без всякого стеснения рассказывать нашим гражданам, напоминать, как было еще совсем недавно", - добавил Медведев.
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