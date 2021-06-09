https://ria.ru/20210609/medvedev-1736331020.html
Медведев призвал ЕР учесть нынешнюю ситуацию в новой программе партии
Медведев призвал ЕР учесть нынешнюю ситуацию в новой программе партии - РИА Новости, 09.06.2021
Медведев призвал ЕР учесть нынешнюю ситуацию в новой программе партии
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал ЕР критически оценить проделанную работу и подготовить новую программу партии с учетом нынешней ситуации. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T16:46
2021-06-09T16:46
2021-06-09T16:58
дмитрий медведев
единая россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735316939_0:148:3290:1998_1920x0_80_0_0_ec6256b51126edf5492712e2527db360.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал ЕР критически оценить проделанную работу и подготовить новую программу партии с учетом нынешней ситуации.Медведев отметил, что это нужно сделать "с тем, чтобы люди 19 сентября выбрали именно "Единую Россию"."Прошедшие годы показали, что такая задача нам с вами по плечу. Она под силу", - подчеркнул он.По его словам, ЕР умеет сохранять баланс в стране: "Поддерживать нужную обществу стабильность и в то же время обеспечивать развитие страны".Кроме того, Дмитрий Медведев заявил, что никто не будет щадить партию в ходе политической борьбы, поэтому надо без стеснения напоминать о ее достижениях.По его словам, "жизнь так устроена, что все забывается" - даже те важные решения для огромного числа граждан, которые партия принимала. Председатель партии заявил, что он специально подробно говорит о ее достижениях с трибуны, чтобы каждый из присутствующих сам вспомнил об этом и смог использовать в своей политической практике."Достижений очень много.. И вот о них нужно без всякого стеснения рассказывать нашим гражданам, напоминать, как было еще совсем недавно", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20210609/medvedev-1736321943.html
https://ria.ru/20210602/putin-1735288228.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735316939_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_21a181ae7aa453b02fba4a9ccb4f25fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, единая россия, политика
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев
призвал ЕР критически оценить проделанную работу и подготовить новую программу партии с учетом нынешней ситуации.
"Нужно критически оценить проделанную работу, подготовить новую программу с учетом и нынешней ситуации, и, конечно, нынешнего опыта, изменившихся обстоятельств. Постараться сделать партию открытой для любого человека", - сказал он на совместном заседании Высшего и Генерального советов партии.
Медведев отметил, что это нужно сделать "с тем, чтобы люди 19 сентября выбрали именно "Единую Россию".
"Прошедшие годы показали, что такая задача нам с вами по плечу. Она под силу", - подчеркнул он.
По его словам, ЕР умеет сохранять баланс в стране: "Поддерживать нужную обществу стабильность и в то же время обеспечивать развитие страны".
Кроме того, Дмитрий Медведев заявил, что никто не будет щадить партию в ходе политической борьбы, поэтому надо без стеснения напоминать о ее достижениях.
"Нас же никто с вами щадить не будет в ходе политической кампании, политической борьбы. Будут говорить: это не сделали, это плохо, этим мы недовольны. Проблем всегда много", - сказал Медведев в ходе совместного заседания Высшего совета и Генсовета партии.
По его словам, "жизнь так устроена, что все забывается" - даже те важные решения для огромного числа граждан, которые партия принимала. Председатель партии заявил, что он специально подробно говорит о ее достижениях с трибуны, чтобы каждый из присутствующих сам вспомнил об этом и смог использовать в своей политической практике.
"Достижений очень много.. И вот о них нужно без всякого стеснения рассказывать нашим гражданам, напоминать, как было еще совсем недавно", - добавил Медведев.