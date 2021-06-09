https://ria.ru/20210609/makron-1736298548.html

СМИ: охрана Макрона предупреждала его об опасности перед нападением

СМИ: охрана Макрона предупреждала его об опасности перед нападением - РИА Новости, 09.06.2021

СМИ: охрана Макрона предупреждала его об опасности перед нападением

Один из сотрудников службы безопасности французского президента Эммануэля Макрона предупредил его о возможной опасности буквально за несколько мгновений до... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T14:28

2021-06-09T14:28

2021-06-09T14:28

эммануэль макрон

франция

в мире

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ПАРИЖ, 9 июн – РИА Новости. Один из сотрудников службы безопасности французского президента Эммануэля Макрона предупредил его о возможной опасности буквально за несколько мгновений до того, как глава республики подошел к ограждению, за которым стояли люди, и произошел инцидент с пощечиной, сообщает телеканал BFMTV.Вместе с тем журналисты указывают на то, что такого рода предупреждения даются достаточно часто, но решение о последующих действиях остается за французским президентом.Во вторник днем мужчина в толпе ударил по лицу французского лидера, который находился с визитом в департаменте Дром. Как следует из видео, распространенного в социальных сетях, глава французской республики после посещения лицея в коммуне Тэн-л'Эрмитаж подошел к ожидавшим его за ограждением людям. Один из мужчин, стоявших в толпе, дал Макрону пощечину. В ситуацию быстро вмешалась охрана, проявившего агрессию мужчину скрутили. В результате были задержаны два человека. По сообщению СМИ, второй задержанный снимал инцидент.Произошедшее осудили многие политики во Франции, в том числе лидеры оппозиционных партий. Сам Макрон назвал единичным инцидент с пощечиной, призвал не преувеличивать его значение и отметил, что продолжит встречи с французами.

https://ria.ru/20210608/pozor-1736210397.html

https://ria.ru/20210608/makron-1736193415.html

франция

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эммануэль макрон, франция, в мире