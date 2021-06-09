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СМИ: охрана Макрона предупреждала его об опасности перед нападением
СМИ: охрана Макрона предупреждала его об опасности перед нападением - РИА Новости, 09.06.2021
СМИ: охрана Макрона предупреждала его об опасности перед нападением
Один из сотрудников службы безопасности французского президента Эммануэля Макрона предупредил его о возможной опасности буквально за несколько мгновений до... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T14:28
2021-06-09T14:28
эммануэль макрон
франция
в мире
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ПАРИЖ, 9 июн – РИА Новости. Один из сотрудников службы безопасности французского президента Эммануэля Макрона предупредил его о возможной опасности буквально за несколько мгновений до того, как глава республики подошел к ограждению, за которым стояли люди, и произошел инцидент с пощечиной, сообщает телеканал BFMTV.Вместе с тем журналисты указывают на то, что такого рода предупреждения даются достаточно часто, но решение о последующих действиях остается за французским президентом.Во вторник днем мужчина в толпе ударил по лицу французского лидера, который находился с визитом в департаменте Дром. Как следует из видео, распространенного в социальных сетях, глава французской республики после посещения лицея в коммуне Тэн-л'Эрмитаж подошел к ожидавшим его за ограждением людям. Один из мужчин, стоявших в толпе, дал Макрону пощечину. В ситуацию быстро вмешалась охрана, проявившего агрессию мужчину скрутили. В результате были задержаны два человека. По сообщению СМИ, второй задержанный снимал инцидент.Произошедшее осудили многие политики во Франции, в том числе лидеры оппозиционных партий. Сам Макрон назвал единичным инцидент с пощечиной, призвал не преувеличивать его значение и отметил, что продолжит встречи с французами.
https://ria.ru/20210608/pozor-1736210397.html
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эммануэль макрон, франция, в мире

СМИ: охрана Макрона предупреждала его об опасности перед нападением

14:28 09.06.2021
 
© REUTERS / Philippe Desmazes/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время визита на юго-восток Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита на юго-восток Франции - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© REUTERS / Philippe Desmazes/Pool
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ПАРИЖ, 9 июн – РИА Новости. Один из сотрудников службы безопасности французского президента Эммануэля Макрона предупредил его о возможной опасности буквально за несколько мгновений до того, как глава республики подошел к ограждению, за которым стояли люди, и произошел инцидент с пощечиной, сообщает телеканал BFMTV.

"Сотрудники службы безопасности посчитали, что место, где произошла пощечина, не было достаточно безопасным для общения с народом. Сотрудник службы безопасности посоветовал Эммануэлю Макрону не идти к ограждению", - отмечает телеканал.

Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
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"Это позор!" Французы сочли пощечину Макрону унижением страны
Вместе с тем журналисты указывают на то, что такого рода предупреждения даются достаточно часто, но решение о последующих действиях остается за французским президентом.
Во вторник днем мужчина в толпе ударил по лицу французского лидера, который находился с визитом в департаменте Дром. Как следует из видео, распространенного в социальных сетях, глава французской республики после посещения лицея в коммуне Тэн-л'Эрмитаж подошел к ожидавшим его за ограждением людям. Один из мужчин, стоявших в толпе, дал Макрону пощечину. В ситуацию быстро вмешалась охрана, проявившего агрессию мужчину скрутили. В результате были задержаны два человека. По сообщению СМИ, второй задержанный снимал инцидент.
Произошедшее осудили многие политики во Франции, в том числе лидеры оппозиционных партий. Сам Макрон назвал единичным инцидент с пощечиной, призвал не преувеличивать его значение и отметил, что продолжит встречи с французами.
Президент Франции Эммануэль Макрон на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
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