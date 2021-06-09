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Макрона заподозрили в постановке после инцидента с пощечиной
Макрона заподозрили в постановке после инцидента с пощечиной - РИА Новости, 09.06.2021
Макрона заподозрили в постановке после инцидента с пощечиной
Пользователи социальных сетей во Франции активно комментируют инцидент с пощечиной французскому лидеру Эммануэлю Макрону: одни твердо осуждают произошедшее,... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T13:08
2021-06-09T13:08
жан кастекс
эммануэль макрон
марин ле пен
франция
в мире
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ПАРИЖ, 9 июн – РИА Новости. Пользователи социальных сетей во Франции активно комментируют инцидент с пощечиной французскому лидеру Эммануэлю Макрону: одни твердо осуждают произошедшее, призывая к наказанию агрессора, другие вспоминают о насилии в отношении граждан на акциях протеста, третьи задаются вопросом, не был ли инцидент постановкой.В то время как французские политики - как поддерживающие Макрона, так и являющиеся его прямыми оппонентами – решительно и твердо осудили нападение на французского лидера, в интернет-пространстве можно встретить разные комментарии по поводу случившегося."Это шокирующе, это стыдно, это недопустимо дать пощечину президенту Республики. Каждый француз и любой, кто живет в этой мирной стране, должен чувствовать себя затронутым. Я хочу, чтобы правосудие было беспощадно к агрессору", - написал пользователь dem под постом премьер-министра Франции Жана Кастекса, который заявил, что демократия – это дебаты и столкновение идей, но никак не агрессия – ни вербальная, ни тем более физическая."Естественно, это заслуживает осуждения, но эта пощечина ничто по сравнению с тем насилием – физическим, моральным и социальным, которое господин Макрон заставляет переносить французов. Не будем забывать о покалеченных "желтых жилетах", - комментирует пользователь с ником GiletsN пост лидера правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, назвавшей недопустимой агрессию в отношении французского президента."Я не могу осудить пощечину политикам, которые не защищают свой народ", - отмечает юзер ROY DAVID.Кто-то высказывает версию о том, что все это могло быть постановочной сценой. "А если это было постановкой?.. Они готовы на все, чтобы разделить французов и очернить нашу Францию", - отмечает пользователь Marianne Marie.Этим же вопросом задается французский певец, поэт и политический деятель Франсис Лаланн. "Пощечина Макрону, постановка для президента с низкой поддержкой? Нужна виктимизация?", - оставил он запись на своей странице в Twitter."Признаю, у меня были сомнения. То, как Макрон кладет руку на плечо мужчине, а тот дает легкий шлепок... Сегодня все так развращено, что в первую очередь я думаю о постановке", - отвечает Лаланну владелец аккаунта под ником le nantais libre. "Я думаю, что, скорее, граждане сыты по горло. И несмотря на все меры предосторожности, он (мужчина, давший пощечину) прошел через кольцо полицейских", - комментирует еще один пользователь.Помимо комментариев социальные сети пестрят многочисленными карикатурами и "фотожабами". Так, например, один из пользователей публикует фото Макрона в черном костюме с длинными шипами и подпись под ним: "После короткого перерыва Эммануэль Макрон готов вернуться к общению с народом".Сам французский лидер в четверг уже прокомментировал инцидент, призвав не преувеличивать его значение. Макрон подчеркнул, что у него нет никаких опасений после произошедшего и он продолжит общение с французами.
https://ria.ru/20210608/makron-1736213599.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Мужчина дает пощечину Макрону во время турне по Франции
Макрон получил пощечину от мужчины во время его визита в департамент Дром. После этого инцидента были задержаны два человека.
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жан кастекс, эммануэль макрон, марин ле пен, франция, в мире

Макрона заподозрили в постановке после инцидента с пощечиной

13:08 09.06.2021
 
© AP Photo / Francois MoriПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© AP Photo / Francois Mori
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 9 июн – РИА Новости. Пользователи социальных сетей во Франции активно комментируют инцидент с пощечиной французскому лидеру Эммануэлю Макрону: одни твердо осуждают произошедшее, призывая к наказанию агрессора, другие вспоминают о насилии в отношении граждан на акциях протеста, третьи задаются вопросом, не был ли инцидент постановкой.
В то время как французские политики - как поддерживающие Макрона, так и являющиеся его прямыми оппонентами – решительно и твердо осудили нападение на французского лидера, в интернет-пространстве можно встретить разные комментарии по поводу случившегося.
"Это шокирующе, это стыдно, это недопустимо дать пощечину президенту Республики. Каждый француз и любой, кто живет в этой мирной стране, должен чувствовать себя затронутым. Я хочу, чтобы правосудие было беспощадно к агрессору", - написал пользователь dem под постом премьер-министра Франции Жана Кастекса, который заявил, что демократия – это дебаты и столкновение идей, но никак не агрессия – ни вербальная, ни тем более физическая.
"Естественно, это заслуживает осуждения, но эта пощечина ничто по сравнению с тем насилием – физическим, моральным и социальным, которое господин Макрон заставляет переносить французов. Не будем забывать о покалеченных "желтых жилетах", - комментирует пользователь с ником GiletsN пост лидера правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, назвавшей недопустимой агрессию в отношении французского президента.
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"Я не могу осудить пощечину политикам, которые не защищают свой народ", - отмечает юзер ROY DAVID.
Кто-то высказывает версию о том, что все это могло быть постановочной сценой. "А если это было постановкой?.. Они готовы на все, чтобы разделить французов и очернить нашу Францию", - отмечает пользователь Marianne Marie.
Этим же вопросом задается французский певец, поэт и политический деятель Франсис Лаланн. "Пощечина Макрону, постановка для президента с низкой поддержкой? Нужна виктимизация?", - оставил он запись на своей странице в Twitter.
Президент Франции Эммануэль Макрон на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
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"Признаю, у меня были сомнения. То, как Макрон кладет руку на плечо мужчине, а тот дает легкий шлепок... Сегодня все так развращено, что в первую очередь я думаю о постановке", - отвечает Лаланну владелец аккаунта под ником le nantais libre. "Я думаю, что, скорее, граждане сыты по горло. И несмотря на все меры предосторожности, он (мужчина, давший пощечину) прошел через кольцо полицейских", - комментирует еще один пользователь.
Помимо комментариев социальные сети пестрят многочисленными карикатурами и "фотожабами". Так, например, один из пользователей публикует фото Макрона в черном костюме с длинными шипами и подпись под ним: "После короткого перерыва Эммануэль Макрон готов вернуться к общению с народом".
Сам французский лидер в четверг уже прокомментировал инцидент, призвав не преувеличивать его значение. Макрон подчеркнул, что у него нет никаких опасений после произошедшего и он продолжит общение с французами.
 
Жан КастексЭммануэль МакронМарин Ле ПенФранцияВ мире
 
 
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