https://ria.ru/20210609/lavrov-1736245458.html

МИД призвал США провести работу над ошибками к саммиту Путина и Байдена

МИД призвал США провести работу над ошибками к саммиту Путина и Байдена - РИА Новости, 09.06.2021

МИД призвал США провести работу над ошибками к саммиту Путина и Байдена

Москва надеется, что перед встречей 16 июня в Женеве президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена Вашингтон проведет работу над ошибками, иначе... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T10:06

2021-06-09T10:06

2021-06-09T10:40

джо байден

владимир путин

россия

сергей лавров

москва

вашингтон (город)

сша

политика

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Москва надеется, что перед встречей 16 июня в Женеве президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена Вашингтон проведет работу над ошибками, иначе многого ждать не приходится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По его словам, диалог в любом случае лучше, чем его отсутствие – откровенно обменяться мнениями даже при наличии расхождений, которые многим кажутся непреодолимыми, важно."Однако если наши американские коллеги по-прежнему будут идти вслед за собственной пропагандой, которая оглушает в том числе американскую элиту, то, наверное, многого ждать не приходится", - пояснил Лавров.Завышенных ожиданий и иллюзий по поводу прорывов на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня в Женеве нет, также заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."У нас нет никаких завышенных ожиданий, никаких иллюзий о том, что грядут некие прорывы, но есть объективная необходимость в обмене мнениями на высшем уровне о том, какие угрозы видят Россия и США как две крупнейшие ядерные державы", - сказал он, выступая на форуме "Примаковские чтения".По словам Лаврова, сам факт грядущего разговора двух лидеров важен, Москва поддерживает настрой на диалог."Нормализация российско-американских отношений возможна исключительно при соблюдении принципов равноправия, взаимоуважения, невмешательства во внутренние дела друг друга - это необходимые условия не только для поддержания нормального, предсказуемого и стабильного диалога, но и важно для снятия накопившейся конфронтационности между нашими странами. Мы к такому честному разговору будем готовы", - сказал российский министр.Москва заинтересована в позитивных результатах встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, но для танго нужны двое, также заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Согласованной повестки дня встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена нет, добавил глава МИД РФ Сергей Лавров."Кстати, у саммита нет какой-то на бумаге согласованной повестки дня… С американцами мы просто перечисляли темы, которые одна сторона и другая сторона имеет в виду затронуть, и так же мы поступаем и на этот раз. Работа продолжается, ждать осталось недолго, думаю, скоро все прояснится", - сказал Лавров, выступая на "Примаковских чтениях".Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден смогут определить линию по вопросам стратегической стабильности.По его словам, у России и США есть совместный интерес в стратегической стабильности, стороны находятся в контакте по этому направлению политики, однако подходы стран к этому вопросу разнятся.Россия, подчеркнул министр, выступает за всеобъемлющий подход, за учет в дальнейшем диалоге с США всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность, у США, добавил Лавров, более узкий подход - они заинтересованы лишь в отдельных аспектах и не очень склонны на данном этапе соглашаться на всеобъемлющую концепцию."Надеюсь, что президенты смогут уже на основе тех наработок, предварительных консультаций, которые мы сейчас ведем, определить стратегическую магистральную линию, дальнейшую работу на этих направлениях", - сказал министр на форуме "Примаковские чтения".Встреча президентов запланирована на 16 июня в Женеве.

https://ria.ru/20210609/bayden-1736193818.html

https://ria.ru/20210608/bayden-1736217077.html

https://ria.ru/20210609/pushkov-1736226954.html

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джо байден, владимир путин, россия, сергей лавров, москва, вашингтон (город), сша, политика