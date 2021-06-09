Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210609/kurs-1736247651.html
Курс доллара опустился ниже 72 рублей впервые с июля 2020 года
Курс доллара опустился ниже 72 рублей впервые с июля 2020 года - РИА Новости, 09.06.2021
Курс доллара опустился ниже 72 рублей впервые с июля 2020 года
Рубль усилил рост в парах с долларом и евро, американская валюта впервые с 28 июля 2020 года опустилась ниже 72 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T10:26
2021-06-09T11:52
россия
цены на нефть
московская биржа
brent
евро
доллар
рубль
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735447098_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_91a9211789d322f01dbc8c4468a6f50a.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Рубль усилил рост в парах с долларом и евро, американская валюта впервые с 28 июля 2020 года опустилась ниже 72 рублей, следует из данных Московской биржи.На 10:27 по московскому времени доллар расчетами "завтра" снижается на 28 копеек, до 72,02 рубля, а несколькими минутами ранее он упал до 71,98 рубля.Курс евро теряет 30 копеек, достигая 87,73 рубля.Укрепление российской валюты происходит на фоне роста нефтяных котировок после доклада Американского института нефти (API), где говорилось о снижении запасов.Августовский фьючерс на марку Brent увеличился на 0,42% — до 72,52 доллара за баррель.
https://ria.ru/20210529/dollar-1734693670.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735447098_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_da47a5fdd79807db89d9dcc26e2b6fa2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, цены на нефть, московская биржа, brent, евро, доллар, рубль, экономика

Курс доллара опустился ниже 72 рублей впервые с июля 2020 года

10:26 09.06.2021 (обновлено: 11:52 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКурс валют в Москве
Курс валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Рубль усилил рост в парах с долларом и евро, американская валюта впервые с 28 июля 2020 года опустилась ниже 72 рублей, следует из данных Московской биржи.
На 10:27 по московскому времени доллар расчетами "завтра" снижается на 28 копеек, до 72,02 рубля, а несколькими минутами ранее он упал до 71,98 рубля.
Курс евро теряет 30 копеек, достигая 87,73 рубля.
Укрепление российской валюты происходит на фоне роста нефтяных котировок после доклада Американского института нефти (API), где говорилось о снижении запасов.
Августовский фьючерс на марку Brent увеличился на 0,42% — до 72,52 доллара за баррель.
Американский доллар - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
29 мая, 07:04Петербургский международный экономический форум
Глава АКРА оценил, сможет ли курс доллара в 2021 году достичь ста рублей
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦены на нефтьМосковская биржаBrentевроДолларРубльЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:35Госдума приняла законы по развитию федеральной территории "Сириус"
17:33Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok и WeСhat
17:31Пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе соцсети
17:30В Германии назвали условие для завершения "Северного потока — 2"
17:29Раввин пояснил, когда иудеям нельзя требовать возврат долга
17:29Белоруссия изучает риски на случай расширения санкций Запада
17:25В бундестаге заявили, что Европа немыслима без России
17:24В МИД ответили на заявления Швеции в адрес России
17:22"Единая Россия" не закончит деятельность как КПСС, заявил Медведев
17:21Мосгорсуд утвердил приговор бывшему аспиранту МГУ за поджог офиса ЕР
17:20Арктические станции "Снежинка" построят на Ямале и в Мурманской области
17:20Священник рассказал, как в монастырях и храмах относятся к кошкам
17:20В Татарстане оштрафовали женщину, упавшую с годовалым ребенком с самоката
17:19ГД приняла закон о компенсациях семьям погибших пожарных и таможенников
17:17В Якутии возбудили дела после случаев издевательств в школе-интернате
17:13МИД заявил о готовности работать с США над новым уравнением безопасности
17:08Парламент Албании вынес вотум недоверия президенту
17:05Медведев заявил, что пенсионная реформа в России была необходима
17:02Госдума запретила россиянам входить в нежелательные НПО за рубежом
17:01Заммэра Москвы Ракова прокомментировала рост заболеваемости COVID-19
Лента новостейМолния