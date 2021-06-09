https://ria.ru/20210609/kurs-1736247651.html

Курс доллара опустился ниже 72 рублей впервые с июля 2020 года

Курс доллара опустился ниже 72 рублей впервые с июля 2020 года - РИА Новости, 09.06.2021

Курс доллара опустился ниже 72 рублей впервые с июля 2020 года

Рубль усилил рост в парах с долларом и евро, американская валюта впервые с 28 июля 2020 года опустилась ниже 72 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T10:26

2021-06-09T10:26

2021-06-09T11:52

россия

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московская биржа

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ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Рубль усилил рост в парах с долларом и евро, американская валюта впервые с 28 июля 2020 года опустилась ниже 72 рублей, следует из данных Московской биржи.На 10:27 по московскому времени доллар расчетами "завтра" снижается на 28 копеек, до 72,02 рубля, а несколькими минутами ранее он упал до 71,98 рубля.Курс евро теряет 30 копеек, достигая 87,73 рубля.Укрепление российской валюты происходит на фоне роста нефтяных котировок после доклада Американского института нефти (API), где говорилось о снижении запасов.Августовский фьючерс на марку Brent увеличился на 0,42% — до 72,52 доллара за баррель.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, цены на нефть, московская биржа, brent, евро, доллар, рубль, экономика