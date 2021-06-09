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Курс доллара опустился ниже 72 рублей впервые с июля 2020 года
Курс доллара опустился ниже 72 рублей впервые с июля 2020 года - РИА Новости, 09.06.2021
Курс доллара опустился ниже 72 рублей впервые с июля 2020 года
Рубль усилил рост в парах с долларом и евро, американская валюта впервые с 28 июля 2020 года опустилась ниже 72 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T10:26
2021-06-09T10:26
2021-06-09T11:52
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ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Рубль усилил рост в парах с долларом и евро, американская валюта впервые с 28 июля 2020 года опустилась ниже 72 рублей, следует из данных Московской биржи.На 10:27 по московскому времени доллар расчетами "завтра" снижается на 28 копеек, до 72,02 рубля, а несколькими минутами ранее он упал до 71,98 рубля.Курс евро теряет 30 копеек, достигая 87,73 рубля.Укрепление российской валюты происходит на фоне роста нефтяных котировок после доклада Американского института нефти (API), где говорилось о снижении запасов.Августовский фьючерс на марку Brent увеличился на 0,42% — до 72,52 доллара за баррель.
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россия, цены на нефть, московская биржа, brent, евро, доллар, рубль, экономика