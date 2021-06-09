https://ria.ru/20210609/kurily-1736227737.html

"Россия страшна": японцев напугала денонсация Договора по открытому небу

"Россия страшна": японцев напугала денонсация Договора по открытому небу - РИА Новости, 09.06.2021

"Россия страшна": японцев напугала денонсация Договора по открытому небу

Читатели японской газеты Mainichi Shimbun негативно отреагировали на выход России из Договора по открытому небу (ДОН) и посчитали, что это может угрожать... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T02:27

2021-06-09T02:27

2021-06-09T10:30

договор по открытому небу

китай

сша

россия

курильские острова

владимир путин

токио

в мире

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Читатели японской газеты Mainichi Shimbun негативно отреагировали на выход России из Договора по открытому небу (ДОН) и посчитали, что это может угрожать интересам Токио.В понедельник Владимир Путин подписал закон о денонсации заключенного в 1992 году договора. Документ стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны", позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В мае прошлого года США начали процессы по выходу из договора, они завершились 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по денонсации договора.Некоторые пользователи пришли к выводу, что решение российского лидера якобы окажет негативное влияние на решение вопроса о территориальных претензиях Токио."Японии следовало согласиться на два Курильских острова, когда Россия была готова на это. Теперь Кремль на такое не пойдет. Россия — страна, которой нельзя верить. Как она вернет острова Японии, которая является союзником США?" — задался вопросом другой юзер.Один из пользователей, назвавший себя "бывшим разведчиком", предположил, что Россия вышла из договора, чтобы "нарушать воздушное пространство Японии".Несколько комментаторов также раскритиковали японские власти и призвали Токио занять более твердую позицию в отношениях с Москвой.Один из читателей выразил мнение, что отказ от договоренностей и соглашений нередко приводит к войнам. Юзер посоветовал оказывать на Москву давление за счет санкций, но в то же время перейти к более плотным переговорам с российской стороной.Кроме того, один из юзеров предположил, что такой шаг показывает амбиции России на международной арене.Отношения России и Японии омрачены отсутствием мирного договора, так и не заключенного после окончания Второй мировой войны. Основным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.В 1956-м Москва и Токио подписали совместную декларацию, в которой советская сторона согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако дальнейшие переговоры закончились безрезультатно.Москва не раз подчеркивала, что Токио необходимо в первую очередь признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210412/kunashir-1727825930.html

https://ria.ru/20210605/ostrova-1735798197.html

https://ria.ru/20210524/kurily-1733619977.html

китай

сша

россия

курильские острова

токио

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