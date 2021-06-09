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"Россия страшна": японцев напугала денонсация Договора по открытому небу
"Россия страшна": японцев напугала денонсация Договора по открытому небу - РИА Новости, 09.06.2021
"Россия страшна": японцев напугала денонсация Договора по открытому небу
Читатели японской газеты Mainichi Shimbun негативно отреагировали на выход России из Договора по открытому небу (ДОН) и посчитали, что это может угрожать... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T02:27
2021-06-09T10:30
договор по открытому небу
китай
сша
россия
курильские острова
владимир путин
токио
в мире
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Читатели японской газеты Mainichi Shimbun негативно отреагировали на выход России из Договора по открытому небу (ДОН) и посчитали, что это может угрожать интересам Токио.В понедельник Владимир Путин подписал закон о денонсации заключенного в 1992 году договора. Документ стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны", позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В мае прошлого года США начали процессы по выходу из договора, они завершились 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по денонсации договора.Некоторые пользователи пришли к выводу, что решение российского лидера якобы окажет негативное влияние на решение вопроса о территориальных претензиях Токио."Японии следовало согласиться на два Курильских острова, когда Россия была готова на это. Теперь Кремль на такое не пойдет. Россия — страна, которой нельзя верить. Как она вернет острова Японии, которая является союзником США?" — задался вопросом другой юзер.Один из пользователей, назвавший себя "бывшим разведчиком", предположил, что Россия вышла из договора, чтобы "нарушать воздушное пространство Японии".Несколько комментаторов также раскритиковали японские власти и призвали Токио занять более твердую позицию в отношениях с Москвой.Один из читателей выразил мнение, что отказ от договоренностей и соглашений нередко приводит к войнам. Юзер посоветовал оказывать на Москву давление за счет санкций, но в то же время перейти к более плотным переговорам с российской стороной.Кроме того, один из юзеров предположил, что такой шаг показывает амбиции России на международной арене.Отношения России и Японии омрачены отсутствием мирного договора, так и не заключенного после окончания Второй мировой войны. Основным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.В 1956-м Москва и Токио подписали совместную декларацию, в которой советская сторона согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако дальнейшие переговоры закончились безрезультатно.Москва не раз подчеркивала, что Токио необходимо в первую очередь признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20210412/kunashir-1727825930.html
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договор по открытому небу, китай, сша, россия, курильские острова, владимир путин, токио, в мире

"Россия страшна": японцев напугала денонсация Договора по открытому небу

02:27 09.06.2021 (обновлено: 10:30 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовСкала Самурай мыса Тигровый. Новокурильская бухта, острова Уруп
Скала Самурай мыса Тигровый. Новокурильская бухта, острова Уруп - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Читатели японской газеты Mainichi Shimbun негативно отреагировали на выход России из Договора по открытому небу (ДОН) и посчитали, что это может угрожать интересам Токио.
В понедельник Владимир Путин подписал закон о денонсации заключенного в 1992 году договора. Документ стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны", позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В мае прошлого года США начали процессы по выходу из договора, они завершились 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по денонсации договора.
Некоторые пользователи пришли к выводу, что решение российского лидера якобы окажет негативное влияние на решение вопроса о территориальных претензиях Токио.

"России нельзя давать ни иены. Южные Курилы она не вернет. Она требует деньги в обмен на ненарушение воздушного пространства. Японии необходимо изменить законодательство для укрепления обороны", — написал один из комментаторов.

"Японии следовало согласиться на два Курильских острова, когда Россия была готова на это. Теперь Кремль на такое не пойдет. Россия — страна, которой нельзя верить. Как она вернет острова Японии, которая является союзником США?" — задался вопросом другой юзер.
Один из пользователей, назвавший себя "бывшим разведчиком", предположил, что Россия вышла из договора, чтобы "нарушать воздушное пространство Японии".
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Несколько комментаторов также раскритиковали японские власти и призвали Токио занять более твердую позицию в отношениях с Москвой.
"Япония только и может выражать сожаления! Кричит, что оружие не нужно. Достаточно ли такой человеколюбивой дипломатии? Надо предпринимать меры, а то будет слишком поздно", — предложил юзер.
Один из читателей выразил мнение, что отказ от договоренностей и соглашений нередко приводит к войнам. Юзер посоветовал оказывать на Москву давление за счет санкций, но в то же время перейти к более плотным переговорам с российской стороной.

"Россия вообще ничем не отличается от СССР. Сменилось только название. Я думаю, это страшная страна. Надо общаться с ней соответствующим образом", — заявил другой комментатор.

Кроме того, один из юзеров предположил, что такой шаг показывает амбиции России на международной арене.
"Если ничего не изменится, в ближайшем будущем Россия и Китай лишат США мирового господства", — заключил он.
Отношения России и Японии омрачены отсутствием мирного договора, так и не заключенного после окончания Второй мировой войны. Основным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
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Москва не раз подчеркивала, что Токио необходимо в первую очередь признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.
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