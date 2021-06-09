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Краснодарский край
https://ria.ru/20210609/kuban-1736354920.html
На Кубани 38% медработников получили прививку от коронавируса
На Кубани 38% медработников получили прививку от коронавируса - РИА Новости, 09.06.2021
На Кубани 38% медработников получили прививку от коронавируса
Вакцины от COVID-19 в Краснодарском крае получили 31 тысяча медработников, это составляет 38% от всех работников этой сферы в регионе, сообщает администрация... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T18:49
2021-06-09T18:55
краснодарский край
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
краснодарский край
вакцинация
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КРАСНОДАР, 9 июн – РИА Новости. Вакцины от COVID-19 в Краснодарском крае получили 31 тысяча медработников, это составляет 38% от всех работников этой сферы в регионе, сообщает администрация края.Масштабная вакцинация врачей в крае началась в конце прошлого года. "В приоритете были медики, работающие с пациентами с симптомами COVID-19. На тот момент у нас было 27 ковидных госпиталей, в них находились более 5 тысяч пациентов, многие из которых были в тяжелейшем состоянии. Конечно, медики и тогда, и сегодня работают в средствах индивидуальной защиты, но самым эффективным щитом от COVID-19 стала вакцина", - приводятся слова замглавы администрации Краснодарского края Анны Миньковой.По ее словам, врачи не раздумывали над вопросом – прививаться или нет. "Это было очевидно, потому что в "красных зонах" они видели, насколько коварна болезнь, что многие от нее погибают, кто-то остается инвалидом. С марта по декабрь 2020 года мы потеряли 47 медиков, работающих с пациентами с коронавирусной инфекцией. В этом году погибли еще семь человек. Это большая утрата, но мы видим серьезное снижение смертности от COVID-19 среди врачей благодаря своевременной вакцинации", - заключила замглавы. Она уточнила, что в общей сложности COVID-19 переболели более 3 тысяч медиков.Регион постоянно наращивает количество пунктов вакцинации в регионе, сегодня их уже 239, в том числе, 56 мобильных пунктов, 24 передвижных ФАПа, на базе которых тоже проводится вакцинация. "Мы вакцинируем всех, в том числе инокраевых граждан, прибывающих на курорты края. В наших пунктах вакцинации можно завершить вакцинацию вторым компонентом, если первый компонент был получен в другом регионе. Все пункты вакцинации работают без выходных и праздничных дней, без перерывов - с 8 до 20 часов. Сегодня отрасль здравоохранения работает практически в плановом режиме. Мы смогли возобновить диспансеризацию, ведутся профилактические мероприятия и плановая госпитализация. Сохранить эту стабильность, не допустить роста заболеваний поможет только массовая вакцинация", - пояснила Минькова.По данным краевых властей, на сегодняшний день в регионе привиты около 700 тысяч человек. Для коллективного иммунитета в регионе требуется привить 2,7 миллиона жителей.
https://ria.ru/20210607/vaktsinatsiya-1736037715.html
https://ria.ru/20210527/vaktsinatsiya-1734430085.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, краснодарский край, вакцинация

На Кубани 38% медработников получили прививку от коронавируса

18:49 09.06.2021 (обновлено: 18:55 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВакцинация медиков от коронавируса в Новосибирске
Вакцинация медиков от коронавируса в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОДАР, 9 июн – РИА Новости. Вакцины от COVID-19 в Краснодарском крае получили 31 тысяча медработников, это составляет 38% от всех работников этой сферы в регионе, сообщает администрация края.
"Прививку получили, в первую очередь, врачи "красных зон", в общей сложности - 38% от всех медработников региона", - говорится в сообщении.
Масштабная вакцинация врачей в крае началась в конце прошлого года. "В приоритете были медики, работающие с пациентами с симптомами COVID-19. На тот момент у нас было 27 ковидных госпиталей, в них находились более 5 тысяч пациентов, многие из которых были в тяжелейшем состоянии. Конечно, медики и тогда, и сегодня работают в средствах индивидуальной защиты, но самым эффективным щитом от COVID-19 стала вакцина", - приводятся слова замглавы администрации Краснодарского края Анны Миньковой.
По ее словам, врачи не раздумывали над вопросом – прививаться или нет. "Это было очевидно, потому что в "красных зонах" они видели, насколько коварна болезнь, что многие от нее погибают, кто-то остается инвалидом. С марта по декабрь 2020 года мы потеряли 47 медиков, работающих с пациентами с коронавирусной инфекцией. В этом году погибли еще семь человек. Это большая утрата, но мы видим серьезное снижение смертности от COVID-19 среди врачей благодаря своевременной вакцинации", - заключила замглавы. Она уточнила, что в общей сложности COVID-19 переболели более 3 тысяч медиков.
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Регион постоянно наращивает количество пунктов вакцинации в регионе, сегодня их уже 239, в том числе, 56 мобильных пунктов, 24 передвижных ФАПа, на базе которых тоже проводится вакцинация. "Мы вакцинируем всех, в том числе инокраевых граждан, прибывающих на курорты края. В наших пунктах вакцинации можно завершить вакцинацию вторым компонентом, если первый компонент был получен в другом регионе. Все пункты вакцинации работают без выходных и праздничных дней, без перерывов - с 8 до 20 часов. Сегодня отрасль здравоохранения работает практически в плановом режиме. Мы смогли возобновить диспансеризацию, ведутся профилактические мероприятия и плановая госпитализация. Сохранить эту стабильность, не допустить роста заболеваний поможет только массовая вакцинация", - пояснила Минькова.
По данным краевых властей, на сегодняшний день в регионе привиты около 700 тысяч человек. Для коллективного иммунитета в регионе требуется привить 2,7 миллиона жителей.
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