https://ria.ru/20210609/krasnoyarsk-1736237019.html

В Красноярском крае оценили ситуацию с паводками

В Красноярском крае оценили ситуацию с паводками - РИА Новости, 09.06.2021

В Красноярском крае оценили ситуацию с паводками

Паводковая ситуация на юге Красноярского края стабилизируется, находится под контролем МЧС и властей, на утро среды подтоплений в жилых домах нет, сообщает... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T08:29

2021-06-09T08:29

2021-06-09T08:29

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

каратузский район

шушенский район

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 9 июн - РИА Новости. Паводковая ситуация на юге Красноярского края стабилизируется, находится под контролем МЧС и властей, на утро среды подтоплений в жилых домах нет, сообщает краевой главк МЧС.Во вторник на юге и в центре Красноярского края оставались подтопленными десять жилых домов в селе Таяты и 532 участка на других территориях региона."От воды за минувшие сутки освободились 10 домов в селе Таяты Каратузского района, на данный момент подтопленных жилых домов в крае нет. Также вода ушла с 41 приусадебного участка. В освобождённых от воды домах будут работать комиссии по оценке ущерба. Уже восстановлено движение по автодороге Курагино – Черемшанка. К концу дня планируется наладить дорожное полотно на автодорогах Каратузское – Таяты и Каратузское – Кужубар", - говорится в сообщении.Вместе с тем остаются подтопленными 496 участков в Каратузском, Минусинском, Ермаковском, Березовском, Емельяновском, Шушенском районах края и городе Красноярск. Ограничено движение на двух участках дорог: Каратузское – Старая Копь и Верхнеусинское – Нижнеусинское.Всего для ликвидации последствий паводка в крае задействована группировка из более чем 100 человек и 38 единиц техники и плавсредств. Организован постоянный обмен оперативной информацией с главами населенных пунктов, едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных районов, различных ведомств. Для мониторинга уровня воды в реках работают гидропосты и беспилотные летательные аппараты.

https://radiosputnik.ria.ru/20210608/kamchatka-1736093752.html

https://ria.ru/20210605/uscherb-1735747550.html

красноярский край

каратузский район

шушенский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, каратузский район, шушенский район, происшествия