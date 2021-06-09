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В Красноярском крае оценили ситуацию с паводками
В Красноярском крае оценили ситуацию с паводками - РИА Новости, 09.06.2021
В Красноярском крае оценили ситуацию с паводками
Паводковая ситуация на юге Красноярского края стабилизируется, находится под контролем МЧС и властей, на утро среды подтоплений в жилых домах нет, сообщает... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T08:29
2021-06-09T08:29
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
каратузский район
шушенский район
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 9 июн - РИА Новости. Паводковая ситуация на юге Красноярского края стабилизируется, находится под контролем МЧС и властей, на утро среды подтоплений в жилых домах нет, сообщает краевой главк МЧС.Во вторник на юге и в центре Красноярского края оставались подтопленными десять жилых домов в селе Таяты и 532 участка на других территориях региона."От воды за минувшие сутки освободились 10 домов в селе Таяты Каратузского района, на данный момент подтопленных жилых домов в крае нет. Также вода ушла с 41 приусадебного участка. В освобождённых от воды домах будут работать комиссии по оценке ущерба. Уже восстановлено движение по автодороге Курагино – Черемшанка. К концу дня планируется наладить дорожное полотно на автодорогах Каратузское – Таяты и Каратузское – Кужубар", - говорится в сообщении.Вместе с тем остаются подтопленными 496 участков в Каратузском, Минусинском, Ермаковском, Березовском, Емельяновском, Шушенском районах края и городе Красноярск. Ограничено движение на двух участках дорог: Каратузское – Старая Копь и Верхнеусинское – Нижнеусинское.Всего для ликвидации последствий паводка в крае задействована группировка из более чем 100 человек и 38 единиц техники и плавсредств. Организован постоянный обмен оперативной информацией с главами населенных пунктов, едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных районов, различных ведомств. Для мониторинга уровня воды в реках работают гидропосты и беспилотные летательные аппараты.
https://radiosputnik.ria.ru/20210608/kamchatka-1736093752.html
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красноярский край
каратузский район
шушенский район
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, каратузский район, шушенский район, происшествия

В Красноярском крае оценили ситуацию с паводками

08:29 09.06.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото
Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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КРАСНОЯРСК, 9 июн - РИА Новости. Паводковая ситуация на юге Красноярского края стабилизируется, находится под контролем МЧС и властей, на утро среды подтоплений в жилых домах нет, сообщает краевой главк МЧС.
Во вторник на юге и в центре Красноярского края оставались подтопленными десять жилых домов в селе Таяты и 532 участка на других территориях региона.
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"От воды за минувшие сутки освободились 10 домов в селе Таяты Каратузского района, на данный момент подтопленных жилых домов в крае нет. Также вода ушла с 41 приусадебного участка. В освобождённых от воды домах будут работать комиссии по оценке ущерба. Уже восстановлено движение по автодороге Курагино – Черемшанка. К концу дня планируется наладить дорожное полотно на автодорогах Каратузское – Таяты и Каратузское – Кужубар", - говорится в сообщении.
Вместе с тем остаются подтопленными 496 участков в Каратузском, Минусинском, Ермаковском, Березовском, Емельяновском, Шушенском районах края и городе Красноярск. Ограничено движение на двух участках дорог: Каратузское – Старая Копь и Верхнеусинское – Нижнеусинское.
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Всего для ликвидации последствий паводка в крае задействована группировка из более чем 100 человек и 38 единиц техники и плавсредств. Организован постоянный обмен оперативной информацией с главами населенных пунктов, едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных районов, различных ведомств. Для мониторинга уровня воды в реках работают гидропосты и беспилотные летательные аппараты.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайКаратузский районШушенский районПроисшествия
 
 
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