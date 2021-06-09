На Ставрополье возбудили дело о коррупции против главы городского округа
ПЯТИГОРСК, 9 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Изобильненского городского округа на Ставрополье по подозрению в превышении полномочий с ущербом в 6,4 миллиона рублей при строительстве детского сада, сообщает прокуратура региона.
По данным ведомства, в марте 2020 года между районной администрацией в лице главы Изобильненского городского округа и коммерческой организацией заключен муниципальный контракт на строительство дошкольного образовательного учреждения в селе Московском Ставропольского края на сумму более 171 миллиона рублей. Срок окончания работ был предусмотрен до 20 декабря 2020 года.
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"Глава городского округа заведомо зная, что строительные работы на объекте фактически не выполнены, в том числе до настоящего времени, подписал акты выполненных работ и затрат на сумму более 6,4 миллиона рублей. В результате чего бюджету причинен ущерб на указанную сумму", - говорится в релизе.
Отмечается, что по данному факту прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. "По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства", - отмечается в релизе.