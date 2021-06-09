https://ria.ru/20210609/koronavirus-1736259477.html

Иммунолог объяснил причину всплеска заболеваемости коронавирусом в Москве

Иммунолог объяснил причину всплеска заболеваемости коронавирусом в Москве - РИА Новости, 09.06.2021

Иммунолог объяснил причину всплеска заболеваемости коронавирусом в Москве

Всплеск заболеваемости коронавирусом в Москве сиюминутный, он обусловлен халатным отношением горожан к ношению масок, рассказал РИА Новости доктор медицинских... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T11:25

2021-06-09T11:25

2021-06-09T12:01

распространение коронавируса

владислав жемчугов

коронавирус в россии

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Всплеск заболеваемости коронавирусом в Москве сиюминутный, он обусловлен халатным отношением горожан к ношению масок, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Ранее в среду оперштаб сообщил, что число новых случаев коронавируса в Москве стало наибольшим с 16 января - 4124."Этот рост сиюминутный, временный. Люди расслабились и фактически перестали пользоваться масками. В метро фактически никто (их не носит - ред.)", - прокомментировал статистику Жемчугов.Кроме того, по словам специалиста, в столице до сих пор остается определенное количество горожан без антител."Они и заболевают. Главное сейчас - не допустить, чтобы больше стало погибающих, потому что сократились койки. Надо, чтобы всем всего хватало: упорядочить систему госпитализации и лечения, оно должно быть точным и прицельным", - отметил Жемчугов.В приросте новых случаев, по мнению эксперта, есть и плюс, поскольку это ускоряет формирование "иммунной прослойки" в обществе.

https://ria.ru/20210608/koronavirus-1736134916.html

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владислав жемчугов, коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, общество