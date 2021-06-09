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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210609/koronavirus-1736259477.html
Иммунолог объяснил причину всплеска заболеваемости коронавирусом в Москве
Иммунолог объяснил причину всплеска заболеваемости коронавирусом в Москве - РИА Новости, 09.06.2021
Иммунолог объяснил причину всплеска заболеваемости коронавирусом в Москве
Всплеск заболеваемости коронавирусом в Москве сиюминутный, он обусловлен халатным отношением горожан к ношению масок, рассказал РИА Новости доктор медицинских... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T11:25
2021-06-09T12:01
распространение коронавируса
владислав жемчугов
коронавирус в россии
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Всплеск заболеваемости коронавирусом в Москве сиюминутный, он обусловлен халатным отношением горожан к ношению масок, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Ранее в среду оперштаб сообщил, что число новых случаев коронавируса в Москве стало наибольшим с 16 января - 4124."Этот рост сиюминутный, временный. Люди расслабились и фактически перестали пользоваться масками. В метро фактически никто (их не носит - ред.)", - прокомментировал статистику Жемчугов.Кроме того, по словам специалиста, в столице до сих пор остается определенное количество горожан без антител."Они и заболевают. Главное сейчас - не допустить, чтобы больше стало погибающих, потому что сократились койки. Надо, чтобы всем всего хватало: упорядочить систему госпитализации и лечения, оно должно быть точным и прицельным", - отметил Жемчугов.В приросте новых случаев, по мнению эксперта, есть и плюс, поскольку это ускоряет формирование "иммунной прослойки" в обществе.
https://ria.ru/20210608/koronavirus-1736134916.html
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владислав жемчугов, коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, общество

Иммунолог объяснил причину всплеска заболеваемости коронавирусом в Москве

11:25 09.06.2021 (обновлено: 12:01 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в МКЦИБ "Вороновское"
Медицинский работник в МКЦИБ Вороновское - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Всплеск заболеваемости коронавирусом в Москве сиюминутный, он обусловлен халатным отношением горожан к ношению масок, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Ранее в среду оперштаб сообщил, что число новых случаев коронавируса в Москве стало наибольшим с 16 января - 4124.
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"Этот рост сиюминутный, временный. Люди расслабились и фактически перестали пользоваться масками. В метро фактически никто (их не носит - ред.)", - прокомментировал статистику Жемчугов.
Кроме того, по словам специалиста, в столице до сих пор остается определенное количество горожан без антител.
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"Они и заболевают. Главное сейчас - не допустить, чтобы больше стало погибающих, потому что сократились койки. Надо, чтобы всем всего хватало: упорядочить систему госпитализации и лечения, оно должно быть точным и прицельным", - отметил Жемчугов.
В приросте новых случаев, по мнению эксперта, есть и плюс, поскольку это ускоряет формирование "иммунной прослойки" в обществе.
 
Распространение коронавирусаВладислав ЖемчуговКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
 
 
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