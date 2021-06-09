https://ria.ru/20210609/koronavirus-1736258830.html
В Москве выявили наибольшее число новых случаев COVID-19 с 16 января
В Москве выявили наибольшее число новых случаев COVID-19 с 16 января - РИА Новости, 09.06.2021
В Москве выявили наибольшее число новых случаев COVID-19 с 16 января
Число новых случаев COVID-19 в Москве наибольшее с 16 января и составляет 4124, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T11:23
2021-06-09T11:23
2021-06-09T11:23
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
москва
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магаданская область
общество
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 в Москве наибольшее с 16 января и составляет 4124, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.Согласно данным штаба, 16 января в столице было зарегистрировано 4674 заражения коронавирусом."Распределение по субъектам: 1. Москва – 4124, 2. Санкт-Петербург – 852, 3. Московская область – 781", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области и Еврейской автономной области – по шесть, Ненецком автономном округе – один.
https://ria.ru/20210608/pandemiya-1736150284.html
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коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество