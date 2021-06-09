https://ria.ru/20210609/koronavirus-1736258717.html
В России за сутки 9814 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 9814 человек выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 09.06.2021
В России за сутки 9814 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 9814 пациентов после COVID-19, за все время после болезни поправились 4 761 899 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T11:23
2021-06-09T11:23
2021-06-09T11:23
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 9814 пациентов после COVID-19, за все время после болезни поправились 4 761 899 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9814 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 761 899", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 2311 человек, в Санкт-Петербурге – 1631, в Подмосковье – 849.
https://ria.ru/20210608/koronavirus-1736154697.html
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество