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В России за сутки умерли 399 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 399 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 09.06.2021
В России за сутки умерли 399 пациентов с коронавирусом
За сутки в России подтверждены 399 смертей с COVID-19, за все время - 124 895, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T11:21
2021-06-09T11:21
2021-06-09T11:21
распространение коронавируса
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россия
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общество
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 399 смертей с COVID-19, за все время - 124 895, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве скончались 58 человек, в Санкт-Петербурге - 48, в Нижегородской области - 19.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, санкт-петербург, общество