Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210609/kontrol-1736290239.html
В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток
В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток - РИА Новости, 09.06.2021
В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток
В Москве будут тщательнее следить за соблюдением масочно-перчаточного режима в общественных местах, рассказал начальник главного контрольного управления столицы РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T13:43
2021-06-09T17:06
медицинские маски
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571101426_0:129:3256:1961_1920x0_80_0_0_32ff5db0aeb7c54053e319e16d4bb70c.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Москве будут тщательнее следить за соблюдением масочно-перчаточного режима в общественных местах, рассказал начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.Ранее оперштаб сообщил, что число новых случаев коронавируса в Москве стало наибольшим с 16 января — 4124."Эпидемиологическая обстановка в Москве ухудшается, количество заболевших растет", — объяснил Данчиков решение городских властей.Он напомнил, что за несоблюдение этих правил предусмотрен штраф от четырех до пяти тысяч рублей. Помимо этого, столичные власти усилят надзор за предприятиями и организациями, которые не соблюдают санитарные нормы и правила. Особое внимание уделят торгово-развлекательным центрам, кафе, барам, ресторанам, а также летним верандам при них и ночным клубам и концертным мероприятиям.По словам Данчикова, за нарушения этих требований юридическим лицам грозит штраф от 300 тысяч до миллиона рублей. Если они повторятся, то работу заведения могут приостановить на срок до 90 суток.По всей России за минувшие сутки выявили 10 407 случаев заражения COVID-19. За все время пандемии в стране зафиксировали более пяти миллионов случаев, болезнь унесла жизни 124 895 человек, выздоровели 4 761 899 пациентов.На долю столицы приходится более 1,2 миллиона случаев коронавируса. Жертвами пандемии стали 20 648 москвичей, выздоровели 1 082 243 человека.
https://ria.ru/20210609/koronavirus-1736259477.html
https://ria.ru/20210609/koronavirus-1736276564.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571101426_474:0:3205:2048_1920x0_80_0_0_68283545fdea38765e4241b636ffb205.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
медицинские маски, москва

В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток

13:43 09.06.2021 (обновлено: 17:06 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в защитных масках в вагоне московского метро
Сотрудники полиции в защитных масках в вагоне московского метро - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Москве будут тщательнее следить за соблюдением масочно-перчаточного режима в общественных местах, рассказал начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
Ранее оперштаб сообщил, что число новых случаев коронавируса в Москве стало наибольшим с 16 января — 4124.
Медицинский работник в МКЦИБ Вороновское - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
11:25Распространение коронавируса
Иммунолог объяснил причину всплеска заболеваемости коронавирусом в Москве
"Эпидемиологическая обстановка в Москве ухудшается, количество заболевших растет", — объяснил Данчиков решение городских властей.
Он напомнил, что за несоблюдение этих правил предусмотрен штраф от четырех до пяти тысяч рублей.
Помимо этого, столичные власти усилят надзор за предприятиями и организациями, которые не соблюдают санитарные нормы и правила. Особое внимание уделят торгово-развлекательным центрам, кафе, барам, ресторанам, а также летним верандам при них и ночным клубам и концертным мероприятиям.
По словам Данчикова, за нарушения этих требований юридическим лицам грозит штраф от 300 тысяч до миллиона рублей. Если они повторятся, то работу заведения могут приостановить на срок до 90 суток.
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
12:39Распространение коронавируса
Москвичи смогут сделать прививку от коронавируса на работе
По всей России за минувшие сутки выявили 10 407 случаев заражения COVID-19. За все время пандемии в стране зафиксировали более пяти миллионов случаев, болезнь унесла жизни 124 895 человек, выздоровели 4 761 899 пациентов.
На долю столицы приходится более 1,2 миллиона случаев коронавируса. Жертвами пандемии стали 20 648 москвичей, выздоровели 1 082 243 человека.
 
Медицинские маскиМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:33Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok и WeСhat
17:31Пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе соцсети
17:30В Германии назвали условие для завершения "Северного потока — 2"
17:29Раввин пояснил, когда иудеям нельзя требовать возврат долга
17:29Белоруссия изучает риски на случай расширения санкций Запада
17:25В бундестаге заявили, что Европа немыслима без России
17:24В МИД ответили на заявления Швеции в адрес России
17:22"Единая Россия" не закончит деятельность как КПСС, заявил Медведев
17:21Мосгорсуд утвердил приговор бывшему аспиранту МГУ за поджог офиса ЕР
17:20Арктические станции "Снежинка" построят на Ямале и в Мурманской области
17:20Священник рассказал, как в монастырях и храмах относятся к кошкам
17:20В Татарстане оштрафовали женщину, упавшую с годовалым ребенком с самоката
17:19ГД приняла закон о компенсациях семьям погибших пожарных и таможенников
17:17В Якутии возбудили дела после случаев издевательств в школе-интернате
17:13МИД заявил о готовности работать с США над новым уравнением безопасности
17:08Парламент Албании вынес вотум недоверия президенту
17:05Медведев заявил, что пенсионная реформа в России была необходима
17:02Госдума запретила россиянам входить в нежелательные НПО за рубежом
17:01Москвичей призвали соблюдать соцдистанцию и сократить контакты
16:53Россия и Турция высоко оценили деятельность совместного центра в Карабахе
Лента новостейМолния