https://ria.ru/20210609/kontrol-1736290239.html

В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток

В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток - РИА Новости, 09.06.2021

В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток

В Москве будут тщательнее следить за соблюдением масочно-перчаточного режима в общественных местах, рассказал начальник главного контрольного управления столицы РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T13:43

2021-06-09T13:43

2021-06-09T17:06

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Москве будут тщательнее следить за соблюдением масочно-перчаточного режима в общественных местах, рассказал начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.Ранее оперштаб сообщил, что число новых случаев коронавируса в Москве стало наибольшим с 16 января — 4124."Эпидемиологическая обстановка в Москве ухудшается, количество заболевших растет", — объяснил Данчиков решение городских властей.Он напомнил, что за несоблюдение этих правил предусмотрен штраф от четырех до пяти тысяч рублей. Помимо этого, столичные власти усилят надзор за предприятиями и организациями, которые не соблюдают санитарные нормы и правила. Особое внимание уделят торгово-развлекательным центрам, кафе, барам, ресторанам, а также летним верандам при них и ночным клубам и концертным мероприятиям.По словам Данчикова, за нарушения этих требований юридическим лицам грозит штраф от 300 тысяч до миллиона рублей. Если они повторятся, то работу заведения могут приостановить на срок до 90 суток.По всей России за минувшие сутки выявили 10 407 случаев заражения COVID-19. За все время пандемии в стране зафиксировали более пяти миллионов случаев, болезнь унесла жизни 124 895 человек, выздоровели 4 761 899 пациентов.На долю столицы приходится более 1,2 миллиона случаев коронавируса. Жертвами пандемии стали 20 648 москвичей, выздоровели 1 082 243 человека.

https://ria.ru/20210609/koronavirus-1736259477.html

https://ria.ru/20210609/koronavirus-1736276564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

медицинские маски, москва