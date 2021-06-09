https://ria.ru/20210609/kontrol-1736289708.html

В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток в ресторанах, клубах и ТРЦ

В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток в ресторанах, клубах и ТРЦ - РИА Новости, 09.06.2021

В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток в ресторанах, клубах и ТРЦ

Власти Москвы усилили контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T13:42

2021-06-09T13:42

2021-06-09T15:34

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Власти Москвы усилили контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщил журналистам начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.Ранее в среду оперштаб сообщил, что число новых случаев коронавируса в Москве стало наибольшим с 16 января - 4124.Данчиков заявил об ухудшении эпидемиологической обстановки и росте числа заболевших. По его словам, контроль за использованием средств индивидуально защиты усилят на общественном транспорте и в метро, торговых и развлекательных центрах, а также других местах массового скопления граждан.Он напомнил, что за нарушение требований предусмотрен штраф от четырех до пяти тысяч рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210609/kovid-1736266214.html

москва

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