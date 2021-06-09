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В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток в ресторанах, клубах и ТРЦ
В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток в ресторанах, клубах и ТРЦ - РИА Новости, 09.06.2021
В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток в ресторанах, клубах и ТРЦ
Власти Москвы усилили контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T13:42
2021-06-09T15:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Власти Москвы усилили контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщил журналистам начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.Ранее в среду оперштаб сообщил, что число новых случаев коронавируса в Москве стало наибольшим с 16 января - 4124.Данчиков заявил об ухудшении эпидемиологической обстановки и росте числа заболевших. По его словам, контроль за использованием средств индивидуально защиты усилят на общественном транспорте и в метро, торговых и развлекательных центрах, а также других местах массового скопления граждан.Он напомнил, что за нарушение требований предусмотрен штраф от четырех до пяти тысяч рублей.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, общество

В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток в ресторанах, клубах и ТРЦ

13:42 09.06.2021 (обновлено: 15:34 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в защитных масках в вагоне московского метро
Сотрудники полиции в защитных масках в вагоне московского метро - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Власти Москвы усилили контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщил журналистам начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
Ранее в среду оперштаб сообщил, что число новых случаев коронавируса в Москве стало наибольшим с 16 января - 4124.
Московское метро - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
11:57В России
Иммунолог объяснил всплеск заболеваемости COVID-19 в Москве
Данчиков заявил об ухудшении эпидемиологической обстановки и росте числа заболевших.
По его словам, контроль за использованием средств индивидуально защиты усилят на общественном транспорте и в метро, торговых и развлекательных центрах, а также других местах массового скопления граждан.
Он напомнил, что за нарушение требований предусмотрен штраф от четырех до пяти тысяч рублей.
 
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