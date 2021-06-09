https://ria.ru/20210609/kontrol-1736250261.html

Бастрыкин проконтролирует расследование пожара в рязанской больнице

Бастрыкин проконтролирует расследование пожара в рязанской больнице - РИА Новости, 09.06.2021

Бастрыкин проконтролирует расследование пожара в рязанской больнице

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование пожара в рязанской больнице, где погибли три пациента,... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T10:40

2021-06-09T10:40

2021-06-09T10:52

пожар в больнице в рязани

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573844395_0:25:1280:745_1920x0_80_0_0_f0856c4f9355bdb6a3725a440215b46d.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование пожара в рязанской больнице, где погибли три пациента, сообщается на сайте СК РФ.В ночь на среду в реанимационном отделении больницы имени Семашко произошел пожар - по данным властей, три человека погибли, восемь пострадали, в том числе две медсестры, которые участвовали в спасении людей.Как сообщал РИА Новости представитель экстренных служб, рассматриваются две версии причины пожара: возгорание аппарата ИВЛ и короткое замыкание в палате."Возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек в результате пожара в ГБУ РО "Клиническая больница им. Н.А. Семашко" по признакам преступления... "причинение смерти по неосторожности"... Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о проведенных следственных действиях. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в релизе.Следствие оценит своевременность эвакуации, а также то, не были ли нарушены нормы противопожарной безопасности.По данным СК РФ, рассматриваются различные версии причин пожара, о какой-либо конкретике можно будет говорить по итогам экспертиз.

https://radiosputnik.ria.ru/20210609/pozhar-1736247765.html

https://ria.ru/20210609/murashko-1736239617.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в больнице в рязани, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия