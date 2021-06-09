Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210609/kontrol-1736250261.html
Бастрыкин проконтролирует расследование пожара в рязанской больнице
Бастрыкин проконтролирует расследование пожара в рязанской больнице - РИА Новости, 09.06.2021
Бастрыкин проконтролирует расследование пожара в рязанской больнице
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование пожара в рязанской больнице, где погибли три пациента,... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T10:40
2021-06-09T10:52
пожар в больнице в рязани
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573844395_0:25:1280:745_1920x0_80_0_0_f0856c4f9355bdb6a3725a440215b46d.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование пожара в рязанской больнице, где погибли три пациента, сообщается на сайте СК РФ.В ночь на среду в реанимационном отделении больницы имени Семашко произошел пожар - по данным властей, три человека погибли, восемь пострадали, в том числе две медсестры, которые участвовали в спасении людей.Как сообщал РИА Новости представитель экстренных служб, рассматриваются две версии причины пожара: возгорание аппарата ИВЛ и короткое замыкание в палате."Возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек в результате пожара в ГБУ РО "Клиническая больница им. Н.А. Семашко" по признакам преступления... "причинение смерти по неосторожности"... Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о проведенных следственных действиях. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в релизе.Следствие оценит своевременность эвакуации, а также то, не были ли нарушены нормы противопожарной безопасности.По данным СК РФ, рассматриваются различные версии причин пожара, о какой-либо конкретике можно будет говорить по итогам экспертиз.
https://radiosputnik.ria.ru/20210609/pozhar-1736247765.html
https://ria.ru/20210609/murashko-1736239617.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573844395_14:0:1266:939_1920x0_80_0_0_3e786e607d052490a98902131eff31f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожар в больнице в рязани, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Бастрыкин проконтролирует расследование пожара в рязанской больнице

10:40 09.06.2021 (обновлено: 10:52 09.06.2021)
 
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование пожара в рязанской больнице, где погибли три пациента, сообщается на сайте СК РФ.
В ночь на среду в реанимационном отделении больницы имени Семашко произошел пожар - по данным властей, три человека погибли, восемь пострадали, в том числе две медсестры, которые участвовали в спасении людей.
Машины и сотрудники пожарной службы возле больницы в Рязани, где в результате пожара в реанимационном отделении погибли два человека - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
10:28В России
Семьям погибших при пожаре в больнице Рязани выплатят по миллиону рублей
Как сообщал РИА Новости представитель экстренных служб, рассматриваются две версии причины пожара: возгорание аппарата ИВЛ и короткое замыкание в палате.
"Возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек в результате пожара в ГБУ РО "Клиническая больница им. Н.А. Семашко" по признакам преступления... "причинение смерти по неосторожности"... Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о проведенных следственных действиях. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в релизе.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга в доме Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
09:06
Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим при пожаре в Рязани
Следствие оценит своевременность эвакуации, а также то, не были ли нарушены нормы противопожарной безопасности.
По данным СК РФ, рассматриваются различные версии причин пожара, о какой-либо конкретике можно будет говорить по итогам экспертиз.
 
Пожар в больнице в РязаниРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:33Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok и WeСhat
17:31Пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе соцсети
17:30В Германии назвали условие для завершения "Северного потока — 2"
17:29Раввин пояснил, когда иудеям нельзя требовать возврат долга
17:29Белоруссия изучает риски на случай расширения санкций Запада
17:25В бундестаге заявили, что Европа немыслима без России
17:24В МИД ответили на заявления Швеции в адрес России
17:22"Единая Россия" не закончит деятельность как КПСС, заявил Медведев
17:21Мосгорсуд утвердил приговор бывшему аспиранту МГУ за поджог офиса ЕР
17:20Арктические станции "Снежинка" построят на Ямале и в Мурманской области
17:20Священник рассказал, как в монастырях и храмах относятся к кошкам
17:20В Татарстане оштрафовали женщину, упавшую с годовалым ребенком с самоката
17:19ГД приняла закон о компенсациях семьям погибших пожарных и таможенников
17:17В Якутии возбудили дела после случаев издевательств в школе-интернате
17:13МИД заявил о готовности работать с США над новым уравнением безопасности
17:08Парламент Албании вынес вотум недоверия президенту
17:05Медведев заявил, что пенсионная реформа в России была необходима
17:02Госдума запретила россиянам входить в нежелательные НПО за рубежом
17:01Москвичей призвали соблюдать соцдистанцию и сократить контакты
16:53Россия и Турция высоко оценили деятельность совместного центра в Карабахе
Лента новостейМолния