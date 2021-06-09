В Благовещенске открыли новый спорткомплекс
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 июн – РИА Новости. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) открыли в микрорайоне Благовещенска по программе "Газпром – детям", сообщает правительство Приамурья.
"На базе нового ФОКа площадью 1,6 тысячи квадратных метров открылась спортивная школа "Центр боевых искусств". В комплексе есть все необходимое для полноценных тренировок: универсальный спортивный и тренажерный залы, медицинский кабинет, административные и служебные помещения, душевые, оборудование", - сообщает правительство Амурской области.
Губернатор Приамурья Василий Орлов уточнил, что "Газпром" поддерживает развитие спортивной инфраструктуры в области с 2016 года, за это время появилось 27 различных спортивных объектов: современные пришкольные стадионы, многофункциональные площадки, при содействии Фонда поддержки социальных инициатив "Газпрома" завершено строительство плавательного бассейна в Свободном.
Также ремонтируются десять стадионов с полноразмерным футбольными полями и пришкольные стадионы.
"Этот ФОК стал первым из пяти наиболее крупных объектов спорта, возводимых в Амурской области в рамках программы "Газпром – детям". В этом году также планируется завершение строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в Тамбовке и поселке Магдагачи, ещё один объект появится в Благовещенске. Помимо этого в следующем году ожидается открытие нового ФОКа в Тынде. Возведение новых объектов создаёт для жителей области хорошие возможности заниматься любимыми видами спорта", - сказал Орлов, его слова приводятся в сообщении.
Губернатор вручил благодарственное письмо гендиректору Фонда поддержки социальных инициатив "Газпрома" Владимиру Проймаку.
Спортшкола "Центр боевых искусств" объединит под своей крышей четыре вида спорта: рукопашный бой, спортивную борьбу, всестилевое карате, ушу. А для остальных видов единоборств спорткомплекс станет площадкой для проведения соревнований всероссийского и международного уровня.
Амурский филиал Российского Союза боевых искусств включает в себя 24 спортивные организации, которые представляют различные стили и направления боевых искусств и единоборств. В копилке спортсменов более 7000 медалей разного достоинства. Амурский Союз боевых искусств насчитывает более 8,5 тысячи спортсменов и около 230 тренеров.