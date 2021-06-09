https://ria.ru/20210609/kompleks-1736335901.html

В Благовещенске открыли новый спорткомплекс

В Благовещенске открыли новый спорткомплекс - РИА Новости, 09.06.2021

В Благовещенске открыли новый спорткомплекс

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) открыли в микрорайоне Благовещенска по программе "Газпром – детям", сообщает правительство Приамурья. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T17:06

2021-06-09T17:06

2021-06-09T17:06

василий орлов (губернатор)

газпром

амурская область

тында

благовещенск

свободный

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 июн – РИА Новости. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) открыли в микрорайоне Благовещенска по программе "Газпром – детям", сообщает правительство Приамурья.Губернатор Приамурья Василий Орлов уточнил, что "Газпром" поддерживает развитие спортивной инфраструктуры в области с 2016 года, за это время появилось 27 различных спортивных объектов: современные пришкольные стадионы, многофункциональные площадки, при содействии Фонда поддержки социальных инициатив "Газпрома" завершено строительство плавательного бассейна в Свободном.Также ремонтируются десять стадионов с полноразмерным футбольными полями и пришкольные стадионы."Этот ФОК стал первым из пяти наиболее крупных объектов спорта, возводимых в Амурской области в рамках программы "Газпром – детям". В этом году также планируется завершение строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в Тамбовке и поселке Магдагачи, ещё один объект появится в Благовещенске. Помимо этого в следующем году ожидается открытие нового ФОКа в Тынде. Возведение новых объектов создаёт для жителей области хорошие возможности заниматься любимыми видами спорта", - сказал Орлов, его слова приводятся в сообщении.Губернатор вручил благодарственное письмо гендиректору Фонда поддержки социальных инициатив "Газпрома" Владимиру Проймаку.Спортшкола "Центр боевых искусств" объединит под своей крышей четыре вида спорта: рукопашный бой, спортивную борьбу, всестилевое карате, ушу. А для остальных видов единоборств спорткомплекс станет площадкой для проведения соревнований всероссийского и международного уровня.Амурский филиал Российского Союза боевых искусств включает в себя 24 спортивные организации, которые представляют различные стили и направления боевых искусств и единоборств. В копилке спортсменов более 7000 медалей разного достоинства. Амурский Союз боевых искусств насчитывает более 8,5 тысячи спортсменов и около 230 тренеров.

https://ria.ru/20210603/doroga-1735439456.html

https://ria.ru/20210424/aeroport-1729738562.html

амурская область

тында

благовещенск

свободный

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василий орлов (губернатор), газпром, амурская область, тында, благовещенск, свободный, общество