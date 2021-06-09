https://ria.ru/20210609/kompensatsiya-1736341481.html

Кубанец взыскал деньги с больницы за ошибочно удаленную часть кишечника

Кубанец взыскал деньги с больницы за ошибочно удаленную часть кишечника - РИА Новости, 09.06.2021

Кубанец взыскал деньги с больницы за ошибочно удаленную часть кишечника

Суд в Краснодаре взыскал с городской больницы скорой помощи 5 миллионов рублей морального вреда в пользу пациента, которому по ошибке вырезали часть кишечника,... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T17:37

2021-06-09T17:37

2021-06-09T17:37

здоровье - общество

краснодарский краевой суд

краснодар

происшествия

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КРАСНОДАР, 9 июн – РИА Новости. Суд в Краснодаре взыскал с городской больницы скорой помощи 5 миллионов рублей морального вреда в пользу пациента, которому по ошибке вырезали часть кишечника, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.Первомайский районный суд Краснодара рассмотрел иск жителя Краснодара к Клинической больнице скорой медицинской помощи регионального минздрава, говорится в сообщении."Поступив в медицинское учреждение с диагнозом "острый аппендицит", истец был прооперирован врачом-хирургом. На основании результатов, полученных в ходе исследования удаленного аппендикса, пациенту было сообщено о том, что у него обнаружены раковые клетки, в связи с чем была проведена операция по удалению части кишечника. Впоследствии выяснилось, что данная операция была произведена ошибочно", - сообщает пресс-служба со ссылкой на материалы дела.Уточняется, что материал, представленный для исследования, не принадлежал пациенту.Решение в законную силу пока не вступило.

https://ria.ru/20210528/kompensatsiya-1734606611.html

краснодар

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здоровье - общество, краснодарский краевой суд, краснодар, происшествия