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Врач рассказала, чего нельзя делать при укусе комара
Врач рассказала, чего нельзя делать при укусе комара - РИА Новости, 09.06.2021
Врач рассказала, чего нельзя делать при укусе комара
Врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с телеканалом "Москва 24" объяснила, почему нельзя расчесывать комариные укусы. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T03:13
2021-06-09T10:31
насекомые
татьяна романенко
россия
здоровье
общество
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Врач рассказала, чего ни в коем случае нельзя делать при укусе комара
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с телеканалом "Москва 24" объяснила, почему нельзя расчесывать комариные укусы.Кроме того, расчесывание места укуса может привести к аллергической реакции. Также травмирование этого участка кожи может стать причиной отека."Мы расчесываем место укуса, ранка начинает кровить, выделяются определенные биологически активные вещества, которые будут направлены на то, чтобы остановить кровотечение. Соответственно, это запускает уже другой каскад биохимических реакций, что может привести к отеку", — объяснила Романенко.Медик также напомнила, что комары могут переносить инфекции, поэтому, если после укуса насекомого поднялась температура, необходимо обратиться к врачу.
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насекомые, татьяна романенко, россия, здоровье, общество

Врач рассказала, чего нельзя делать при укусе комара

03:13 09.06.2021 (обновлено: 10:31 09.06.2021)
 
© Depositphotos / PlottyPhotoКомар
Комар - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© Depositphotos / PlottyPhoto
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с телеканалом "Москва 24" объяснила, почему нельзя расчесывать комариные укусы.
"Если мы расчесываем эти укусы, то возрастает риск инфицирования, особенно он велик в жаркую погоду. То есть на месте безобидной ранки может появиться большая рана с отеком, гнойная корка. В зависимости от состояния иммунной системы попадание инфекции может привести к абсцессу с необходимостью хирургического вмешательства", — сказала Романенко.
Кроме того, расчесывание места укуса может привести к аллергической реакции. Также травмирование этого участка кожи может стать причиной отека.
"Мы расчесываем место укуса, ранка начинает кровить, выделяются определенные биологически активные вещества, которые будут направлены на то, чтобы остановить кровотечение. Соответственно, это запускает уже другой каскад биохимических реакций, что может привести к отеку", — объяснила Романенко.
Медик также напомнила, что комары могут переносить инфекции, поэтому, если после укуса насекомого поднялась температура, необходимо обратиться к врачу.
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