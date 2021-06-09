https://ria.ru/20210609/komar-1736229497.html

Врач рассказала, чего нельзя делать при укусе комара

Врач рассказала, чего нельзя делать при укусе комара - РИА Новости, 09.06.2021

Врач рассказала, чего нельзя делать при укусе комара

Врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с телеканалом "Москва 24" объяснила, почему нельзя расчесывать комариные укусы. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T03:13

2021-06-09T03:13

2021-06-09T10:31

насекомые

татьяна романенко

россия

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Врач рассказала, чего ни в коем случае нельзя делать при укусе комара

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735264966_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_88ed327d7878f15fb7a5e61454a3050c.jpg

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с телеканалом "Москва 24" объяснила, почему нельзя расчесывать комариные укусы.Кроме того, расчесывание места укуса может привести к аллергической реакции. Также травмирование этого участка кожи может стать причиной отека."Мы расчесываем место укуса, ранка начинает кровить, выделяются определенные биологически активные вещества, которые будут направлены на то, чтобы остановить кровотечение. Соответственно, это запускает уже другой каскад биохимических реакций, что может привести к отеку", — объяснила Романенко.Медик также напомнила, что комары могут переносить инфекции, поэтому, если после укуса насекомого поднялась температура, необходимо обратиться к врачу.

https://ria.ru/20210518/myasnikov-1732839207.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

насекомые, татьяна романенко, россия, здоровье, общество