Женщина-Тор с предками из России. Интересные факты о Натали Портман
Портман — не настоящая фамилия. На самом деле актрису зовут Натали Хершлаг, ведь родилась она в Иерусалиме. А еще по линии матери ее предки — евреи из Российской империи и Австро-Венгрии, а по отцовской — из Румынии и Польши.
У Портман израильский и американский паспорта. "Я люблю США, но именно в Израиле чувствую себя как дома", — признается кинозвезда.
Портман — не настоящая фамилия. На самом деле актрису зовут Натали Хершлаг, ведь родилась она в Иерусалиме. А еще по линии матери ее предки — евреи из Российской империи и Австро-Венгрии, а по отцовской — из Румынии и Польши.
У Портман израильский и американский паспорта. "Я люблю США, но именно в Израиле чувствую себя как дома", — признается кинозвезда.
С четырех лет Натали занималась в танцевальной школе, выступала. Но мечтала стать именно актрисой.
Впрочем, детское увлечение потом помогло в работе над одной из самых известных ее ролей — балерины Нины в картине "Черный лебедь" Даррена Аронофски.
"Я не походила на других детей: была амбициознее, знала, что мне нравится и чего я хочу. Я была очень серьезным ребенком", — рассказывала потом артистка.
С четырех лет Натали занималась в танцевальной школе, выступала. Но мечтала стать именно актрисой.
Впрочем, детское увлечение потом помогло в работе над одной из самых известных ее ролей — балерины Нины в картине "Черный лебедь" Даррена Аронофски.
"Я не походила на других детей: была амбициознее, знала, что мне нравится и чего я хочу. Я была очень серьезным ребенком", — рассказывала потом артистка.
Такой настрой помог ей получить роль в картине Люка Бессона "Леон", сделавшей 13-летнюю Портман знаменитой.
История про девочку Матильду, которая дружит с наемным убийцей Леоном (Жан Рено), стала культовой — и до сих пор держится на 31-м месте в списке лучших фильмов.
Портман выдержала профессиональную конкуренцию с Жаном Рено, поразив многих критиков и зрителей. После этого она снималась с Аль Пачино, Робертом Де Ниро, Умой Турман, Джулией Робертс.
Такой настрой помог ей получить роль в картине Люка Бессона "Леон", сделавшей 13-летнюю Портман знаменитой.
История про девочку Матильду, которая дружит с наемным убийцей Леоном (Жан Рено), стала культовой — и до сих пор держится на 31-м месте в списке лучших фильмов.
Портман выдержала профессиональную конкуренцию с Жаном Рено, поразив многих критиков и зрителей. После этого она снималась с Аль Пачино, Робертом Де Ниро, Умой Турман, Джулией Робертс.
Моделью Портман тоже была. В 11 лет прошла кастинг, чтобы рекламировать парфюм. Ну а сейчас она представляет Dior. Мало кто не видел романтичные ролики, в которых артистка рассказывает об аромате или помаде от французского дома моды.
"Я люблю красоту и гламур, они могут быть частью чего-то светлого в жизни, в которой много темного. И это делает их по-настоящему ценными", — объясняла актриса.
Моделью Портман тоже была. В 11 лет прошла кастинг, чтобы рекламировать парфюм. Ну а сейчас она представляет Dior. Мало кто не видел романтичные ролики, в которых артистка рассказывает об аромате или помаде от французского дома моды.
"Я люблю красоту и гламур, они могут быть частью чего-то светлого в жизни, в которой много темного. И это делает их по-настоящему ценными", — объясняла актриса.
Способность перевоплощаться Портман лучше всего показала в 16-летнем возрасте, когда впервые сыграла во франшизе "Звездные войны" Джорджа Лукаса. Она исполнила роль Падме Амидалы, королевы планеты Набу. Интересно, что в одной из частей ее двойника исполнила Кира Найтли — многие до сих пор удивляются похожести актрис. Говорят, на съемочной площадке матери Натали и Киры часто путали дочерей, когда те были в гриме.
Способность перевоплощаться Портман лучше всего показала в 16-летнем возрасте, когда впервые сыграла во франшизе "Звездные войны" Джорджа Лукаса. Она исполнила роль Падме Амидалы, королевы планеты Набу. Интересно, что в одной из частей ее двойника исполнила Кира Найтли — многие до сих пор удивляются похожести актрис. Говорят, на съемочной площадке матери Натали и Киры часто путали дочерей, когда те были в гриме.
Ради ролей чего Портман только не делала: однажды побрилась налысо (для картины "V" значит вендетта").
Причем сделала это в кадре: сцену, по понятным причинам, надо было снимать с одного дубля, и слезы актрисы, когда ей машинкой сбривают волосы, — самые настоящие.
Зато после этого научиться говорить с британским акцентом для этого же фильма оказалось гораздо проще.
Ради ролей чего Портман только не делала: однажды побрилась налысо (для картины "V" значит вендетта").
Причем сделала это в кадре: сцену, по понятным причинам, надо было снимать с одного дубля, и слезы актрисы, когда ей машинкой сбривают волосы, — самые настоящие.
Зато после этого научиться говорить с британским акцентом для этого же фильма оказалось гораздо проще.
Еще одна знаковая роль — астрофизик Джейн Фостер, возлюбленная Тора (Крис Хемсворт) в одноименном фильме. Известная феминистка Натали сыграла в двух картинах и отказалась от участия в третьей (по слухам, потому что ее героиня не развивалась). Но в четвертую часть ее все же заманили.
Вероятно, из-за сюжета: в новом фильме Фостер станет женщиной-Тором и получит легендарный молот Мьёльнир.
"Никто не хочет играть одного и того же персонажа постоянно, — говорил режиссер новой картины Тайка Вайтити. — Мне кажется, возможность показать того же героя, но в другой ипостаси, со свежим подходом, заинтересует кого угодно".
Еще одна знаковая роль — астрофизик Джейн Фостер, возлюбленная Тора (Крис Хемсворт) в одноименном фильме. Известная феминистка Натали сыграла в двух картинах и отказалась от участия в третьей (по слухам, потому что ее героиня не развивалась). Но в четвертую часть ее все же заманили.
Вероятно, из-за сюжета: в новом фильме Фостер станет женщиной-Тором и получит легендарный молот Мьёльнир.
"Никто не хочет играть одного и того же персонажа постоянно, — говорил режиссер новой картины Тайка Вайтити. — Мне кажется, возможность показать того же героя, но в другой ипостаси, со свежим подходом, заинтересует кого угодно".
Но "Оскар" Портман получила за драму — фильм "Черный лебедь", в котором она убедительно сыграла балерину, мечтавшую о партии в "Лебедином озере".
Актриса изводила себя многочасовыми тренировками, похудела на десять килограммов. Натали как-то признавалась, что единственное, о чем актер может мечтать, — это вложить душу в фильм и надеяться, что люди это оценят. "То, что зрители выходят из кинотеатров взволнованными и вдохновленными, — лучшая награда", — поясняла она.
Но "Оскар" Портман получила за драму — фильм "Черный лебедь", в котором она убедительно сыграла балерину, мечтавшую о партии в "Лебедином озере".
Актриса изводила себя многочасовыми тренировками, похудела на десять килограммов. Натали как-то признавалась, что единственное, о чем актер может мечтать, — это вложить душу в фильм и надеяться, что люди это оценят. "То, что зрители выходят из кинотеатров взволнованными и вдохновленными, — лучшая награда", — поясняла она.
"Черный лебедь" тоже стал знаковым для Портман: на съемках она встретила будущего мужа, французского хореографа Бенжамена Мильпье.
Актриса старается не афишировать личную жизнь, свадьбу пара сыграла тайно, а сейчас воспитывает двоих детей: Алефа и Амалию.
"Звездные войны" они пока видели не целиком. "Весело быть частью чего-то, что важно детям, хотя своим я еще не показывала части, в которых снималась, — рассказывала Натали. — Мне кажется, им будет странно видеть меня на экране в роли королевы, когда на самом деле я их мама."
"Черный лебедь" тоже стал знаковым для Портман: на съемках она встретила будущего мужа, французского хореографа Бенжамена Мильпье.
Актриса старается не афишировать личную жизнь, свадьбу пара сыграла тайно, а сейчас воспитывает двоих детей: Алефа и Амалию.
"Звездные войны" они пока видели не целиком. "Весело быть частью чего-то, что важно детям, хотя своим я еще не показывала части, в которых снималась, — рассказывала Натали. — Мне кажется, им будет странно видеть меня на экране в роли королевы, когда на самом деле я их мама."
Между съемками Портман успела окончить Гарвард. "Я не волнуюсь, разрушает ли колледж мою карьеру. Я лучше буду образованной, чем кинозвездой", — эта фраза лучше всего описывает отношение Натали к профессии.
Во время учебы она нигде не снималась, кроме "Звездных войн" (одну из премьер все же пропустила из-за экзаменов), и даже отказалась принимать участие в экранизации "Ромео и Джульетты" База Лурмана с Леонардо Ди Каприо.
В итоге Натали стала бакалавром психологии, автором нескольких научных статей.
Между съемками Портман успела окончить Гарвард. "Я не волнуюсь, разрушает ли колледж мою карьеру. Я лучше буду образованной, чем кинозвездой", — эта фраза лучше всего описывает отношение Натали к профессии.
Во время учебы она нигде не снималась, кроме "Звездных войн" (одну из премьер все же пропустила из-за экзаменов), и даже отказалась принимать участие в экранизации "Ромео и Джульетты" База Лурмана с Леонардо Ди Каприо.
В итоге Натали стала бакалавром психологии, автором нескольких научных статей.
Портман — убежденная вегетарианка, не ест мясо с восьми лет. Но это не все: Натали также защищает права животных и заботится об экологии, не носит мех, перья и кожу.
В 2007 году она даже запустила свою линию обуви из искусственных материалов и поехала в Руанду, чтобы снять документальный фильм "Гориллы на грани" (об угрозе вымирания этих обезьян).
Кроме этого, Портман участвует в благотворительных акциях и выступает за этичное обращение с животными.
Портман — убежденная вегетарианка, не ест мясо с восьми лет. Но это не все: Натали также защищает права животных и заботится об экологии, не носит мех, перья и кожу.
В 2007 году она даже запустила свою линию обуви из искусственных материалов и поехала в Руанду, чтобы снять документальный фильм "Гориллы на грани" (об угрозе вымирания этих обезьян).
Кроме этого, Портман участвует в благотворительных акциях и выступает за этичное обращение с животными.