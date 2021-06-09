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Культура
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Женщина-Тор с предками из России. Интересные факты о Натали Портман
Женщина-Тор с предками из России. Интересные факты о Натали Портман - РИА Новости, 09.06.2021
Женщина-Тор с предками из России. Интересные факты о Натали Портман
Актриса Натали Портман, известная по ролям подруги киллера Матильды, балерины Нины и королевы Падме, отмечает 40-летие. Ее предки приехали в Израиль из... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T08:00
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Актриса Натали Портман, известная по ролям подруги киллера Матильды, балерины Нины и королевы Падме, отмечает 40-летие. Ее предки приехали в Израиль из Российской империи, у нее упрямый характер, степень по психологии и чутье на необычные роли. Интересные факты об актрисе — в материале РИА Новости.
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РИА Новости
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звезды, аль пачино, ума турман, роберт де ниро, джулия робертс, кино и сериалы, знаменитости, жан рено, люк бессон, крис хемсворт, тайка вайтити, даррен аронофски, звездные войны, леонардо ди каприо, баз лурман (марк лурман), стелла маккартни, джордж лукас, фото, натали портман

Женщина-Тор с предками из России. Интересные факты о Натали Портман

08:00 09.06.2021 (обновлено: 08:09 09.06.2021)
 
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Актриса Натали Портман, известная по ролям подруги киллера Матильды, балерины Нины и королевы Падме, отмечает 40-летие. Ее предки приехали в Израиль из Российской империи, у нее упрямый характер, степень по психологии и чутье на необычные роли. Интересные факты об актрисе — в материале РИА Новости.
© AP Photo / Dan Steinberg

Портман — не настоящая фамилия. На самом деле актрису зовут Натали Хершлаг, ведь родилась она в Иерусалиме. А еще по линии матери ее предки — евреи из Российской империи и Австро-Венгрии, а по отцовской — из Румынии и Польши.

У Портман израильский и американский паспорта. "Я люблю США, но именно в Израиле чувствую себя как дома", — признается кинозвезда.

Натали Портман с родителями на церемонии вручения премии Critics' Choice Awards
1 из 11

Портман — не настоящая фамилия. На самом деле актрису зовут Натали Хершлаг, ведь родилась она в Иерусалиме. А еще по линии матери ее предки — евреи из Российской империи и Австро-Венгрии, а по отцовской — из Румынии и Польши.

У Портман израильский и американский паспорта. "Я люблю США, но именно в Израиле чувствую себя как дома", — признается кинозвезда.

© AP Photo / Dan Steinberg
© AFP 2021 / Fred Dufour

С четырех лет Натали занималась в танцевальной школе, выступала. Но мечтала стать именно актрисой.

Впрочем, детское увлечение потом помогло в работе над одной из самых известных ее ролей — балерины Нины в картине "Черный лебедь" Даррена Аронофски.

"Я не походила на других детей: была амбициознее, знала, что мне нравится и чего я хочу. Я была очень серьезным ребенком", — рассказывала потом артистка.

Натали Портман танцует во время аукциона на благотворительном вечере amfAR Cinema Against AIDS
2 из 11

С четырех лет Натали занималась в танцевальной школе, выступала. Но мечтала стать именно актрисой.

Впрочем, детское увлечение потом помогло в работе над одной из самых известных ее ролей — балерины Нины в картине "Черный лебедь" Даррена Аронофски.

"Я не походила на других детей: была амбициознее, знала, что мне нравится и чего я хочу. Я была очень серьезным ребенком", — рассказывала потом артистка.

© AFP 2021 / Fred Dufour
© Gaumont (1994)

Такой настрой помог ей получить роль в картине Люка Бессона "Леон", сделавшей 13-летнюю Портман знаменитой.

История про девочку Матильду, которая дружит с наемным убийцей Леоном (Жан Рено), стала культовой — и до сих пор держится на 31-м месте в списке лучших фильмов.

Портман выдержала профессиональную конкуренцию с Жаном Рено, поразив многих критиков и зрителей. После этого она снималась с Аль Пачино, Робертом Де Ниро, Умой Турман, Джулией Робертс.

Кадр из фильма Леон
3 из 11

Такой настрой помог ей получить роль в картине Люка Бессона "Леон", сделавшей 13-летнюю Портман знаменитой.

История про девочку Матильду, которая дружит с наемным убийцей Леоном (Жан Рено), стала культовой — и до сих пор держится на 31-м месте в списке лучших фильмов.

Портман выдержала профессиональную конкуренцию с Жаном Рено, поразив многих критиков и зрителей. После этого она снималась с Аль Пачино, Робертом Де Ниро, Умой Турман, Джулией Робертс.

© Gaumont (1994)
© Christian Dior / Youtube

Моделью Портман тоже была. В 11 лет прошла кастинг, чтобы рекламировать парфюм. Ну а сейчас она представляет Dior. Мало кто не видел романтичные ролики, в которых артистка рассказывает об аромате или помаде от французского дома моды.

"Я люблю красоту и гламур, они могут быть частью чего-то светлого в жизни, в которой много темного. И это делает их по-настоящему ценными", — объясняла актриса.

Натали Портман в рекламе Miss Dior
4 из 11

Моделью Портман тоже была. В 11 лет прошла кастинг, чтобы рекламировать парфюм. Ну а сейчас она представляет Dior. Мало кто не видел романтичные ролики, в которых артистка рассказывает об аромате или помаде от французского дома моды.

"Я люблю красоту и гламур, они могут быть частью чего-то светлого в жизни, в которой много темного. И это делает их по-настоящему ценными", — объясняла актриса.

© Christian Dior / Youtube
© Lucasfilm Ltd. (2002)

Способность перевоплощаться Портман лучше всего показала в 16-летнем возрасте, когда впервые сыграла во франшизе "Звездные войны" Джорджа Лукаса. Она исполнила роль Падме Амидалы, королевы планеты Набу. Интересно, что в одной из частей ее двойника исполнила Кира Найтли — многие до сих пор удивляются похожести актрис. Говорят, на съемочной площадке матери Натали и Киры часто путали дочерей, когда те были в гриме.

Кадр из фильма Звездные войны. Эпизод 2: Атака клонов
5 из 11

Способность перевоплощаться Портман лучше всего показала в 16-летнем возрасте, когда впервые сыграла во франшизе "Звездные войны" Джорджа Лукаса. Она исполнила роль Падме Амидалы, королевы планеты Набу. Интересно, что в одной из частей ее двойника исполнила Кира Найтли — многие до сих пор удивляются похожести актрис. Говорят, на съемочной площадке матери Натали и Киры часто путали дочерей, когда те были в гриме.

© Lucasfilm Ltd. (2002)
© Warner Bros. (2006)

Ради ролей чего Портман только не делала: однажды побрилась налысо (для картины "V" значит вендетта").

Причем сделала это в кадре: сцену, по понятным причинам, надо было снимать с одного дубля, и слезы актрисы, когда ей машинкой сбривают волосы, — самые настоящие.

Зато после этого научиться говорить с британским акцентом для этого же фильма оказалось гораздо проще.

Кадр из фильма V значит Вендетта
6 из 11

Ради ролей чего Портман только не делала: однажды побрилась налысо (для картины "V" значит вендетта").

Причем сделала это в кадре: сцену, по понятным причинам, надо было снимать с одного дубля, и слезы актрисы, когда ей машинкой сбривают волосы, — самые настоящие.

Зато после этого научиться говорить с британским акцентом для этого же фильма оказалось гораздо проще.

© Warner Bros. (2006)
© Marvel Studios Inc. (2011)

Еще одна знаковая роль — астрофизик Джейн Фостер, возлюбленная Тора (Крис Хемсворт) в одноименном фильме. Известная феминистка Натали сыграла в двух картинах и отказалась от участия в третьей (по слухам, потому что ее героиня не развивалась). Но в четвертую часть ее все же заманили.

Вероятно, из-за сюжета: в новом фильме Фостер станет женщиной-Тором и получит легендарный молот Мьёльнир.

"Никто не хочет играть одного и того же персонажа постоянно, — говорил режиссер новой картины Тайка Вайтити. — Мне кажется, возможность показать того же героя, но в другой ипостаси, со свежим подходом, заинтересует кого угодно".

Кадр из фильма Тор
7 из 11

Еще одна знаковая роль — астрофизик Джейн Фостер, возлюбленная Тора (Крис Хемсворт) в одноименном фильме. Известная феминистка Натали сыграла в двух картинах и отказалась от участия в третьей (по слухам, потому что ее героиня не развивалась). Но в четвертую часть ее все же заманили.

Вероятно, из-за сюжета: в новом фильме Фостер станет женщиной-Тором и получит легендарный молот Мьёльнир.

"Никто не хочет играть одного и того же персонажа постоянно, — говорил режиссер новой картины Тайка Вайтити. — Мне кажется, возможность показать того же героя, но в другой ипостаси, со свежим подходом, заинтересует кого угодно".

© Marvel Studios Inc. (2011)
© AP Photo / Matt Sayles

Но "Оскар" Портман получила за драму — фильм "Черный лебедь", в котором она убедительно сыграла балерину, мечтавшую о партии в "Лебедином озере".

Актриса изводила себя многочасовыми тренировками, похудела на десять килограммов. Натали как-то признавалась, что единственное, о чем актер может мечтать, — это вложить душу в фильм и надеяться, что люди это оценят. "То, что зрители выходят из кинотеатров взволнованными и вдохновленными, — лучшая награда", — поясняла она.

Натали Портман на церемонии вручения премии Оскар в Лос-Анджелесе
8 из 11

Но "Оскар" Портман получила за драму — фильм "Черный лебедь", в котором она убедительно сыграла балерину, мечтавшую о партии в "Лебедином озере".

Актриса изводила себя многочасовыми тренировками, похудела на десять килограммов. Натали как-то признавалась, что единственное, о чем актер может мечтать, — это вложить душу в фильм и надеяться, что люди это оценят. "То, что зрители выходят из кинотеатров взволнованными и вдохновленными, — лучшая награда", — поясняла она.

© AP Photo / Matt Sayles
© AFP 2021 / Robyn Beck

"Черный лебедь" тоже стал знаковым для Портман: на съемках она встретила будущего мужа, французского хореографа Бенжамена Мильпье.

Актриса старается не афишировать личную жизнь, свадьбу пара сыграла тайно, а сейчас воспитывает двоих детей: Алефа и Амалию.

"Звездные войны" они пока видели не целиком. "Весело быть частью чего-то, что важно детям, хотя своим я еще не показывала части, в которых снималась, — рассказывала Натали. — Мне кажется, им будет странно видеть меня на экране в роли королевы, когда на самом деле я их мама."

Натали Портман и Бенджамин Миллепид
9 из 11

"Черный лебедь" тоже стал знаковым для Портман: на съемках она встретила будущего мужа, французского хореографа Бенжамена Мильпье.

Актриса старается не афишировать личную жизнь, свадьбу пара сыграла тайно, а сейчас воспитывает двоих детей: Алефа и Амалию.

"Звездные войны" они пока видели не целиком. "Весело быть частью чего-то, что важно детям, хотя своим я еще не показывала части, в которых снималась, — рассказывала Натали. — Мне кажется, им будет странно видеть меня на экране в роли королевы, когда на самом деле я их мама."

© AFP 2021 / Robyn Beck
© AP Photo / Steven Senne

Между съемками Портман успела окончить Гарвард. "Я не волнуюсь, разрушает ли колледж мою карьеру. Я лучше буду образованной, чем кинозвездой", — эта фраза лучше всего описывает отношение Натали к профессии.

Во время учебы она нигде не снималась, кроме "Звездных войн" (одну из премьер все же пропустила из-за экзаменов), и даже отказалась принимать участие в экранизации "Ромео и Джульетты" База Лурмана с Леонардо Ди Каприо.

В итоге Натали стала бакалавром психологии, автором нескольких научных статей.

Натали Портман во время выступления в Гарвардском университете
10 из 11

Между съемками Портман успела окончить Гарвард. "Я не волнуюсь, разрушает ли колледж мою карьеру. Я лучше буду образованной, чем кинозвездой", — эта фраза лучше всего описывает отношение Натали к профессии.

Во время учебы она нигде не снималась, кроме "Звездных войн" (одну из премьер все же пропустила из-за экзаменов), и даже отказалась принимать участие в экранизации "Ромео и Джульетты" База Лурмана с Леонардо Ди Каприо.

В итоге Натали стала бакалавром психологии, автором нескольких научных статей.

© AP Photo / Steven Senne
© AP Photo / Invision / Evan Agostini

Портман — убежденная вегетарианка, не ест мясо с восьми лет. Но это не все: Натали также защищает права животных и заботится об экологии, не носит мех, перья и кожу.

В 2007 году она даже запустила свою линию обуви из искусственных материалов и поехала в Руанду, чтобы снять документальный фильм "Гориллы на грани" (об угрозе вымирания этих обезьян).

Кроме этого, Портман участвует в благотворительных акциях и выступает за этичное обращение с животными.

Натали Портман во время специального показа фильма Мясо в Нью-Йорке
11 из 11

Портман — убежденная вегетарианка, не ест мясо с восьми лет. Но это не все: Натали также защищает права животных и заботится об экологии, не носит мех, перья и кожу.

В 2007 году она даже запустила свою линию обуви из искусственных материалов и поехала в Руанду, чтобы снять документальный фильм "Гориллы на грани" (об угрозе вымирания этих обезьян).

Кроме этого, Портман участвует в благотворительных акциях и выступает за этичное обращение с животными.

© AP Photo / Invision / Evan Agostini
 
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