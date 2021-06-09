Женщина-Тор с предками из России. Интересные факты о Натали Портман

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Портман — не настоящая фамилия. На самом деле актрису зовут Натали Хершлаг, ведь родилась она в Иерусалиме. А еще по линии матери ее предки — евреи из Российской империи и Австро-Венгрии, а по отцовской — из Румынии и Польши.

У Портман израильский и американский паспорта. "Я люблю США, но именно в Израиле чувствую себя как дома", — признается кинозвезда.