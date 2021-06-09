https://ria.ru/20210609/kiberataka-1736317381.html

Байден о кибератаках: "Это станет предметом дискуссий с Путиным"

Байден о кибератаках: "Это станет предметом дискуссий с Путиным" - РИА Новости, 09.06.2021

Байден о кибератаках: "Это станет предметом дискуссий с Путиным"

Президент США Джо Байден признался, что не знает, удастся ли ему и его российскому коллеге Владимиру Путину достичь понимания по проблеме кибербезопасности,... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T15:49

2021-06-09T15:49

2021-06-09T16:01

россия

фбр

энтони блинкен

джо байден

владимир путин

европа

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733324068_0:0:3322:1869_1920x0_80_0_0_80b55ba30aea67b92abc0000a41f4b32.jpg

ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден признался, что не знает, удастся ли ему и его российскому коллеге Владимиру Путину достичь понимания по проблеме кибербезопасности, заявив, что это станет предметом предстоящих дискуссий в рамках двухстороннего саммита в Женеве.Саммит РФ - США пройдет 16 июня в швейцарской Женеве."Кто знает. Это станет предметом наших дискуссий", - сказал Байден в преддверии начала своего первого зарубежного турне в Европу. Так глава государства ответил на вопрос, рассчитывает ли он выработать "некое понимание" в ходе переговоров с Путиным относительно проблемы имевших недавно место кибератак на американские компании.Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что США ведут переговоры с другими странами, добиваясь совместных действий в отношении государств, укрывающих хакеров. Также представители американской администрации ранее объявили о создании в стране национальной стратегии по проблеме кибербезопасности.Ранее в США были зарегистрированы крупные кибератаки на оператора трубопроводов Colonial и производителя мяса JBS, которые привели к перебоям с поставками. ФБР заявило, что установило около 90 жертв хакерской группировки DarkSide в США. Белый дом заявил, что хакеры могли быть из России, хотя российские власти в причастности к взломам не обвинял. Байден заявил, что хотел бы обсудить с Путиным общие правила по борьбе с киберпреступностью.

https://ria.ru/20210609/bayden-1736193818.html

https://ria.ru/20210608/torg-1736102363.html

россия

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фбр, энтони блинкен, джо байден, владимир путин, европа, сша, в мире