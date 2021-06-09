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https://ria.ru/20210609/kiberataka-1736317381.html
Байден о кибератаках: "Это станет предметом дискуссий с Путиным"
Байден о кибератаках: "Это станет предметом дискуссий с Путиным" - РИА Новости, 09.06.2021
Байден о кибератаках: "Это станет предметом дискуссий с Путиным"
Президент США Джо Байден признался, что не знает, удастся ли ему и его российскому коллеге Владимиру Путину достичь понимания по проблеме кибербезопасности,... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T15:49
2021-06-09T16:01
россия
фбр
энтони блинкен
джо байден
владимир путин
европа
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден признался, что не знает, удастся ли ему и его российскому коллеге Владимиру Путину достичь понимания по проблеме кибербезопасности, заявив, что это станет предметом предстоящих дискуссий в рамках двухстороннего саммита в Женеве.Саммит РФ - США пройдет 16 июня в швейцарской Женеве."Кто знает. Это станет предметом наших дискуссий", - сказал Байден в преддверии начала своего первого зарубежного турне в Европу. Так глава государства ответил на вопрос, рассчитывает ли он выработать "некое понимание" в ходе переговоров с Путиным относительно проблемы имевших недавно место кибератак на американские компании.Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что США ведут переговоры с другими странами, добиваясь совместных действий в отношении государств, укрывающих хакеров. Также представители американской администрации ранее объявили о создании в стране национальной стратегии по проблеме кибербезопасности.Ранее в США были зарегистрированы крупные кибератаки на оператора трубопроводов Colonial и производителя мяса JBS, которые привели к перебоям с поставками. ФБР заявило, что установило около 90 жертв хакерской группировки DarkSide в США. Белый дом заявил, что хакеры могли быть из России, хотя российские власти в причастности к взломам не обвинял. Байден заявил, что хотел бы обсудить с Путиным общие правила по борьбе с киберпреступностью.
https://ria.ru/20210609/bayden-1736193818.html
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россия, фбр, энтони блинкен, джо байден, владимир путин, европа, сша, в мире

Байден о кибератаках: "Это станет предметом дискуссий с Путиным"

15:49 09.06.2021 (обновлено: 16:01 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден признался, что не знает, удастся ли ему и его российскому коллеге Владимиру Путину достичь понимания по проблеме кибербезопасности, заявив, что это станет предметом предстоящих дискуссий в рамках двухстороннего саммита в Женеве.
Саммит РФ - США пройдет 16 июня в швейцарской Женеве.
Президент США Джо Байден на трапе борта № 1 - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
08:00
Байден превращается в "курьера Путина"
"Кто знает. Это станет предметом наших дискуссий", - сказал Байден в преддверии начала своего первого зарубежного турне в Европу. Так глава государства ответил на вопрос, рассчитывает ли он выработать "некое понимание" в ходе переговоров с Путиным относительно проблемы имевших недавно место кибератак на американские компании.
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что США ведут переговоры с другими странами, добиваясь совместных действий в отношении государств, укрывающих хакеров. Также представители американской администрации ранее объявили о создании в стране национальной стратегии по проблеме кибербезопасности.
Владимир Путин и Джо Байден во время встречи в 2011 году - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
Вчера, 10:59
Экс-помощник Рейгана призвал Байдена пойти на сделку с Путиным
Ранее в США были зарегистрированы крупные кибератаки на оператора трубопроводов Colonial и производителя мяса JBS, которые привели к перебоям с поставками. ФБР заявило, что установило около 90 жертв хакерской группировки DarkSide в США. Белый дом заявил, что хакеры могли быть из России, хотя российские власти в причастности к взломам не обвинял. Байден заявил, что хотел бы обсудить с Путиным общие правила по борьбе с киберпреступностью.
 
РоссияФБРЭнтони БлинкенДжо БайденВладимир ПутинЕвропаСШАВ мире
 
 
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