Байден о кибератаках: "Это станет предметом дискуссий с Путиным"
15:49 09.06.2021 (обновлено: 16:01 09.06.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден признался, что не знает, удастся ли ему и его российскому коллеге Владимиру Путину достичь понимания по проблеме кибербезопасности, заявив, что это станет предметом предстоящих дискуссий в рамках двухстороннего саммита в Женеве.
Саммит РФ - США пройдет 16 июня в швейцарской Женеве.
"Кто знает. Это станет предметом наших дискуссий", - сказал Байден в преддверии начала своего первого зарубежного турне в Европу. Так глава государства ответил на вопрос, рассчитывает ли он выработать "некое понимание" в ходе переговоров с Путиным относительно проблемы имевших недавно место кибератак на американские компании.
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что США ведут переговоры с другими странами, добиваясь совместных действий в отношении государств, укрывающих хакеров. Также представители американской администрации ранее объявили о создании в стране национальной стратегии по проблеме кибербезопасности.
Ранее в США были зарегистрированы крупные кибератаки на оператора трубопроводов Colonial и производителя мяса JBS, которые привели к перебоям с поставками. ФБР заявило, что установило около 90 жертв хакерской группировки DarkSide в США. Белый дом заявил, что хакеры могли быть из России, хотя российские власти в причастности к взломам не обвинял. Байден заявил, что хотел бы обсудить с Путиным общие правила по борьбе с киберпреступностью.