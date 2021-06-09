https://ria.ru/20210609/kiberataka-1736295797.html
Министерство труда Испании подверглось кибератаке
Министерство труда Испании подверглось кибератаке - РИА Новости, 09.06.2021
Министерство труда Испании подверглось кибератаке
Министерство труда Испании подверглось кибератаке, сообщило ведомство. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T14:13
2021-06-09T14:13
2021-06-09T14:13
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овьедо
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МАДРИД, 9 июн – РИА Новости. Министерство труда Испании подверглось кибератаке, сообщило ведомство."Министерство труда и социальной экономики подверглось атаке на информационную систему. Технические сотрудники министерства и Национального криптоцентра совместно работают над определением происхождения и скорейшим восстановлением нормальной работы", - сообщило министерство в Twitter.В последнее время кибератакам регулярно подвергаются различные испанские министерства и ведомства. В марте хакеры атаковали государственную службу занятости (SEPE), в апреле были атакованы порталы министерств юстиции, образования и экономики, а также Национального института статистики (INE). В мае испанская компания ASAC Comunicaciones, оказывающая интернет-услуги, подверглась кибератаке, из-за чего некоторое время не работали страницы Счетной палаты, Совета по ядерной безопасности, мэрии ряда городов, в том числе Овьедо, Фуэнлабрада и Касереса.
https://ria.ru/20210607/khakery-1736047108.html
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кибербезопасность, овьедо, испания, происшествия, в мире