https://ria.ru/20210609/kiberataka-1736295797.html

Министерство труда Испании подверглось кибератаке

Министерство труда Испании подверглось кибератаке - РИА Новости, 09.06.2021

Министерство труда Испании подверглось кибератаке

Министерство труда Испании подверглось кибератаке, сообщило ведомство. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T14:13

2021-06-09T14:13

2021-06-09T14:13

кибербезопасность

овьедо

испания

происшествия

в мире

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МАДРИД, 9 июн – РИА Новости. Министерство труда Испании подверглось кибератаке, сообщило ведомство."Министерство труда и социальной экономики подверглось атаке на информационную систему. Технические сотрудники министерства и Национального криптоцентра совместно работают над определением происхождения и скорейшим восстановлением нормальной работы", - сообщило министерство в Twitter.В последнее время кибератакам регулярно подвергаются различные испанские министерства и ведомства. В марте хакеры атаковали государственную службу занятости (SEPE), в апреле были атакованы порталы министерств юстиции, образования и экономики, а также Национального института статистики (INE). В мае испанская компания ASAC Comunicaciones, оказывающая интернет-услуги, подверглась кибератаке, из-за чего некоторое время не работали страницы Счетной палаты, Совета по ядерной безопасности, мэрии ряда городов, в том числе Овьедо, Фуэнлабрада и Касереса.

https://ria.ru/20210607/khakery-1736047108.html

овьедо

испания

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кибербезопасность, овьедо, испания, происшествия, в мире