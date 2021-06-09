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Министерство труда Испании подверглось кибератаке
Министерство труда Испании подверглось кибератаке - РИА Новости, 09.06.2021
Министерство труда Испании подверглось кибератаке
Министерство труда Испании подверглось кибератаке, сообщило ведомство. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T14:13
2021-06-09T14:13
кибербезопасность
овьедо
испания
происшествия
в мире
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МАДРИД, 9 июн – РИА Новости. Министерство труда Испании подверглось кибератаке, сообщило ведомство."Министерство труда и социальной экономики подверглось атаке на информационную систему. Технические сотрудники министерства и Национального криптоцентра совместно работают над определением происхождения и скорейшим восстановлением нормальной работы", - сообщило министерство в Twitter.В последнее время кибератакам регулярно подвергаются различные испанские министерства и ведомства. В марте хакеры атаковали государственную службу занятости (SEPE), в апреле были атакованы порталы министерств юстиции, образования и экономики, а также Национального института статистики (INE). В мае испанская компания ASAC Comunicaciones, оказывающая интернет-услуги, подверглась кибератаке, из-за чего некоторое время не работали страницы Счетной палаты, Совета по ядерной безопасности, мэрии ряда городов, в том числе Овьедо, Фуэнлабрада и Касереса.
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кибербезопасность, овьедо, испания, происшествия, в мире

Министерство труда Испании подверглось кибератаке

14:13 09.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МАДРИД, 9 июн – РИА Новости. Министерство труда Испании подверглось кибератаке, сообщило ведомство.
"Министерство труда и социальной экономики подверглось атаке на информационную систему. Технические сотрудники министерства и Национального криптоцентра совместно работают над определением происхождения и скорейшим восстановлением нормальной работы", - сообщило министерство в Twitter.
В последнее время кибератакам регулярно подвергаются различные испанские министерства и ведомства. В марте хакеры атаковали государственную службу занятости (SEPE), в апреле были атакованы порталы министерств юстиции, образования и экономики, а также Национального института статистики (INE). В мае испанская компания ASAC Comunicaciones, оказывающая интернет-услуги, подверглась кибератаке, из-за чего некоторое время не работали страницы Счетной палаты, Совета по ядерной безопасности, мэрии ряда городов, в том числе Овьедо, Фуэнлабрада и Касереса.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 18:37
США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
 
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