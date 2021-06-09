https://ria.ru/20210609/khovanskiy-1736256657.html

Опубликовано видео задержания блогера Хованского

Опубликовано видео задержания блогера Хованского - РИА Новости, 09.06.2021

Опубликовано видео задержания блогера Хованского

Задержание блогера Юрия Хованского в его квартире в Петербурге сняли на видео. Его публикует Пятый канал. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T11:14

2021-06-09T11:14

2021-06-09T14:47

задержание юрия хованского

юрий хованский

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Задержание блогера Юрия Хованского в его квартире в Петербурге сняли на видео. Его публикует Пятый канал.На кадрах показано, как сотрудники правоохранительных органов зашли к нему домой, потребовали лечь на пол и убрать руки за голову.Ранее источник в силовых структурах сообщил, что блогера задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в призывах к террористической деятельности. Официального подтверждения информации пока нет.

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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