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Опубликовано видео задержания блогера Хованского
Опубликовано видео задержания блогера Хованского - РИА Новости, 09.06.2021
Опубликовано видео задержания блогера Хованского
Задержание блогера Юрия Хованского в его квартире в Петербурге сняли на видео. Его публикует Пятый канал. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T11:14
2021-06-09T11:14
2021-06-09T14:47
задержание юрия хованского
юрий хованский
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Задержание блогера Юрия Хованского в его квартире в Петербурге сняли на видео. Его публикует Пятый канал.На кадрах показано, как сотрудники правоохранительных органов зашли к нему домой, потребовали лечь на пол и убрать руки за голову.Ранее источник в силовых структурах сообщил, что блогера задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в призывах к террористической деятельности. Официального подтверждения информации пока нет.
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РИА Новости
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задержание юрия хованского, юрий хованский, санкт-петербург, происшествия