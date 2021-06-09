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Посол Катара прокомментировал сообщения об отказе эмира приехать на ПМЭФ
Посол Катара прокомментировал сообщения об отказе эмира приехать на ПМЭФ - РИА Новости, 09.06.2021
Посол Катара прокомментировал сообщения об отказе эмира приехать на ПМЭФ
Посол Катара в России шейх Ахмед Насер Аль Тани опроверг сообщения ряда западных СМИ об отказе эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани лично присутствовать на... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T15:46
2021-06-09T15:46
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
аргентина
дмитрий песков
владимир путин
бразилия
в мире
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Посол Катара в России шейх Ахмед Насер Аль Тани опроверг сообщения ряда западных СМИ об отказе эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани лично присутствовать на Петербургском международном экономическом форуме из-за отсутствия договоренности о встрече с президентом России Владимиром Путиным, заявив в интервью РИА Новости, что отношения между главами двух стран "очень хорошие", а приехать в Санкт-Петербург помешал коронавирус.Катар в этом году стал страной-почетным гостем форума, который прошел с 2 по 5 июня. В мероприятии приняли участие более 50 организаций и ведомств из Катара."Что касается этого вопроса, я хотел бы, чтобы эти СМИ присутствовали на Петербургском форуме и увидели участие эмира. По поводу визита его высочества эмира Катара хочу сказать, что пандемия короновируса пока не закончилась и не исчезла, поэтому для безопасности президентов на этом форуме, в том числе безопасности его высочества, форма участия была изменена на видеоприсутствие, и это касалось не только эмира, но и канцлера Австрии, президентов Аргентины и Бразилии, все они участвовали в форуме удаленно по видеосвязи", - отметил посол.Как указал Аль Тани, "у президента Владимира Путина сложились очень хорошие личные отношения с его высочеством эмиром, о чем кроме прочего свидетельствует поздравление Путина эмиру с его днем ​​рождения и отход от протокола по этому поводу. "Они действительно являются прочными отношениями и задают тон общему сотрудничеству и двусторонним отношениям", - заключил катарский посол.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию, что эмир Катара отказался приехать на ПМЭФ, так как не удалось согласовать его личную встречу с президентом России.
https://ria.ru/20210609/katar-1736315571.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), аргентина, дмитрий песков, владимир путин, бразилия, в мире

Посол Катара прокомментировал сообщения об отказе эмира приехать на ПМЭФ

15:46 09.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЭмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе. 15 июня 2019
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе. 15 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Посол Катара в России шейх Ахмед Насер Аль Тани опроверг сообщения ряда западных СМИ об отказе эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани лично присутствовать на Петербургском международном экономическом форуме из-за отсутствия договоренности о встрече с президентом России Владимиром Путиным, заявив в интервью РИА Новости, что отношения между главами двух стран "очень хорошие", а приехать в Санкт-Петербург помешал коронавирус.
Катар в этом году стал страной-почетным гостем форума, который прошел с 2 по 5 июня. В мероприятии приняли участие более 50 организаций и ведомств из Катара.
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"Что касается этого вопроса, я хотел бы, чтобы эти СМИ присутствовали на Петербургском форуме и увидели участие эмира. По поводу визита его высочества эмира Катара хочу сказать, что пандемия короновируса пока не закончилась и не исчезла, поэтому для безопасности президентов на этом форуме, в том числе безопасности его высочества, форма участия была изменена на видеоприсутствие, и это касалось не только эмира, но и канцлера Австрии, президентов Аргентины и Бразилии, все они участвовали в форуме удаленно по видеосвязи", - отметил посол.
Как указал Аль Тани, "у президента Владимира Путина сложились очень хорошие личные отношения с его высочеством эмиром, о чем кроме прочего свидетельствует поздравление Путина эмиру с его днем ​​рождения и отход от протокола по этому поводу. "Они действительно являются прочными отношениями и задают тон общему сотрудничеству и двусторонним отношениям", - заключил катарский посол.
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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию, что эмир Катара отказался приехать на ПМЭФ, так как не удалось согласовать его личную встречу с президентом России.
 
РоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)АргентинаДмитрий ПесковВладимир ПутинБразилияВ мире
 
 
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