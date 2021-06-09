https://ria.ru/20210609/katar-1736316717.html

Посол Катара прокомментировал сообщения об отказе эмира приехать на ПМЭФ

Посол Катара прокомментировал сообщения об отказе эмира приехать на ПМЭФ - РИА Новости, 09.06.2021

Посол Катара прокомментировал сообщения об отказе эмира приехать на ПМЭФ

Посол Катара в России шейх Ахмед Насер Аль Тани опроверг сообщения ряда западных СМИ об отказе эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани лично присутствовать на... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T15:46

2021-06-09T15:46

2021-06-09T15:46

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

аргентина

дмитрий песков

владимир путин

бразилия

в мире

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Посол Катара в России шейх Ахмед Насер Аль Тани опроверг сообщения ряда западных СМИ об отказе эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани лично присутствовать на Петербургском международном экономическом форуме из-за отсутствия договоренности о встрече с президентом России Владимиром Путиным, заявив в интервью РИА Новости, что отношения между главами двух стран "очень хорошие", а приехать в Санкт-Петербург помешал коронавирус.Катар в этом году стал страной-почетным гостем форума, который прошел с 2 по 5 июня. В мероприятии приняли участие более 50 организаций и ведомств из Катара."Что касается этого вопроса, я хотел бы, чтобы эти СМИ присутствовали на Петербургском форуме и увидели участие эмира. По поводу визита его высочества эмира Катара хочу сказать, что пандемия короновируса пока не закончилась и не исчезла, поэтому для безопасности президентов на этом форуме, в том числе безопасности его высочества, форма участия была изменена на видеоприсутствие, и это касалось не только эмира, но и канцлера Австрии, президентов Аргентины и Бразилии, все они участвовали в форуме удаленно по видеосвязи", - отметил посол.Как указал Аль Тани, "у президента Владимира Путина сложились очень хорошие личные отношения с его высочеством эмиром, о чем кроме прочего свидетельствует поздравление Путина эмиру с его днем ​​рождения и отход от протокола по этому поводу. "Они действительно являются прочными отношениями и задают тон общему сотрудничеству и двусторонним отношениям", - заключил катарский посол.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию, что эмир Катара отказался приехать на ПМЭФ, так как не удалось согласовать его личную встречу с президентом России.

https://ria.ru/20210609/katar-1736315571.html

https://rsport.ria.ru/20210604/futbol-1735647373.html

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бразилия

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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), аргентина, дмитрий песков, владимир путин, бразилия, в мире