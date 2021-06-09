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Посол Катара рассказал об обсуждении с Россией поставок С-400
Посол Катара рассказал об обсуждении с Россией поставок С-400 - РИА Новости, 09.06.2021
Посол Катара рассказал об обсуждении с Россией поставок С-400
Катар и Россия обмениваются военными делегациями для обучения, сбора информации, вместе с тем по вопросу поставок Дохе зенитных ракетных комплексов С-400 нет... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T15:39
2021-06-09T15:39
2021-06-09T15:39
россия
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доха
катар
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Катар и Россия обмениваются военными делегациями для обучения, сбора информации, вместе с тем по вопросу поставок Дохе зенитных ракетных комплексов С-400 нет ничего нового, сообщил в интервью РИА Новости посол Катара в России шейх Ахмед бен Насер Аль Тани."Что касается военного сотрудничества между Россией и Катаром, то оно идет, делегации ездят в Россию, российские делегации посещают Катар, занимаются обучением, обменом информации и другими сферами. Для Катара Россия является стратегическим партнером во всех областях, у нас отличные отношения с министерством обороны России", - сказал он.Говоря о заключении договоренности о поставках Катару системы противоракетной обороны С-400, посол отметил, что "по-прежнему этот вопрос ставится, но в настоящее время нет никаких подвижек в этом вопросе".Россия и Катар подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве в 2018 году в Дохе.
https://ria.ru/20210606/s-400-1735916817.html
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россия, с-400 «триумф», доха, катар, в мире
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Катар
и Россия
обмениваются военными делегациями для обучения, сбора информации, вместе с тем по вопросу поставок Дохе
зенитных ракетных комплексов С-400
нет ничего нового, сообщил в интервью РИА Новости посол Катара в России шейх Ахмед бен Насер Аль Тани.
"Что касается военного сотрудничества между Россией и Катаром, то оно идет, делегации ездят в Россию, российские делегации посещают Катар, занимаются обучением, обменом информации и другими сферами. Для Катара Россия является стратегическим партнером во всех областях, у нас отличные отношения с министерством обороны России", - сказал он.
Говоря о заключении договоренности о поставках Катару системы противоракетной обороны С-400, посол отметил, что "по-прежнему этот вопрос ставится, но в настоящее время нет никаких подвижек в этом вопросе".
Россия и Катар подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве в 2018 году в Дохе.