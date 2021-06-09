https://ria.ru/20210609/katar-1736315571.html

Посол Катара рассказал об обсуждении с Россией поставок С-400

Посол Катара рассказал об обсуждении с Россией поставок С-400 - РИА Новости, 09.06.2021

Посол Катара рассказал об обсуждении с Россией поставок С-400

Катар и Россия обмениваются военными делегациями для обучения, сбора информации, вместе с тем по вопросу поставок Дохе зенитных ракетных комплексов С-400 нет... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T15:39

2021-06-09T15:39

2021-06-09T15:39

россия

с-400 «триумф»

доха

катар

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155644/96/1556449660_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ffe448c47cb56267891bbd82aa75ac4b.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Катар и Россия обмениваются военными делегациями для обучения, сбора информации, вместе с тем по вопросу поставок Дохе зенитных ракетных комплексов С-400 нет ничего нового, сообщил в интервью РИА Новости посол Катара в России шейх Ахмед бен Насер Аль Тани."Что касается военного сотрудничества между Россией и Катаром, то оно идет, делегации ездят в Россию, российские делегации посещают Катар, занимаются обучением, обменом информации и другими сферами. Для Катара Россия является стратегическим партнером во всех областях, у нас отличные отношения с министерством обороны России", - сказал он.Говоря о заключении договоренности о поставках Катару системы противоракетной обороны С-400, посол отметил, что "по-прежнему этот вопрос ставится, но в настоящее время нет никаких подвижек в этом вопросе".Россия и Катар подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве в 2018 году в Дохе.

https://ria.ru/20210606/s-400-1735916817.html

россия

доха

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, с-400 «триумф», доха, катар, в мире