https://ria.ru/20210609/karies-1736369216.html
Названа распространенная ошибка при чистке зубов, приводящая к кариесу
Названа распространенная ошибка при чистке зубов, приводящая к кариесу - РИА Новости, 09.06.2021
Названа распространенная ошибка при чистке зубов, приводящая к кариесу
Чистка зубов сразу после приема пищи может повредить эмаль, которая защищает от кариеса. Об этом стоматолог Ханна Кинселла рассказала газете Daily Express. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T20:48
2021-06-09T20:48
2021-06-09T22:45
здоровье
общество
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568452519_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_17ec1ea74bf716ab7246f294d62d9268.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Чистка зубов сразу после приема пищи может повредить эмаль, которая защищает от кариеса. Об этом стоматолог Ханна Кинселла рассказала газете Daily Express. "Многие люди чистят зубы сразу после еды, потому что считают, что важно быстро избавиться от остатков пищи на зубах", — сказала она. По словам медика, желательно подождать минимум полчаса после приема пищи, прежде чем чистить зубы, особенно после употребления продуктов, содержащих кислоты. Кинселла объяснила, что продукты, содержащие лимонную кислоту, могут на некоторое время размягчить зубную эмаль и чистка зубов сразу после их употребления может нанести вред. Также стоматолог посоветовала не сжимать крепко зубную щетку, чтобы не повредить зубы.
https://ria.ru/20200731/1575195634.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568452519_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_cf9b1249949d7f84e27059b5bd847605.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, общество, в мире
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости.
Чистка зубов сразу после приема пищи может повредить эмаль, которая защищает от кариеса. Об этом стоматолог Ханна Кинселла рассказала газете Daily Express
.
"Многие люди чистят зубы сразу после еды, потому что считают, что важно быстро избавиться от остатков пищи на зубах", — сказала она.
По словам медика, желательно подождать минимум полчаса после приема пищи, прежде чем чистить зубы, особенно после употребления продуктов, содержащих кислоты.
Кинселла объяснила, что продукты, содержащие лимонную кислоту, могут на некоторое время размягчить зубную эмаль и чистка зубов сразу после их употребления может нанести вред.
Также стоматолог посоветовала не сжимать крепко зубную щетку, чтобы не повредить зубы.