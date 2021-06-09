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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210609/karabakh-1736332824.html
Россия и Турция высоко оценили деятельность совместного центра в Карабахе
Россия и Турция высоко оценили деятельность совместного центра в Карабахе - РИА Новости, 09.06.2021
Россия и Турция высоко оценили деятельность совместного центра в Карабахе
Россия и Турция дали высокую оценку деятельности Совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе, сообщили в среду в МИД РФ по итогам... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T16:53
2021-06-09T17:02
сергей вершинин
андрей руденко
совет безопасности оон
александр грушко
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
турция
в мире
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия и Турция дали высокую оценку деятельности Совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе, сообщили в среду в МИД РФ по итогам межмидовских консультаций.Во вторник в Москве прошли российско-турецкие межмидовские консультации с заместителем министра иностранных дел Турецкой Республики Седатом Оналом. С российской стороны в консультациях приняли участие заместители министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин, Александр Грушко и Андрей Руденко.Также был предметно рассмотрен комплекс вопросов международного содействия разрешению сирийского, нагорно-карабахского, палестино-израильского и других региональных кризисов, политические аспекты их урегулирования на основе международных норм и соответствующих резолюций СБ ООН."Состоялся обмен мнениями о дополнительных мерах, нацеленных на ликвидацию очагов напряженности в зонах конфликтов, поддержание устойчивых режимов перемирия, а также наращивание гуманитарной помощи и возвращение беженцев посредством координации усилий на многосторонних площадках", - подчеркнули в МИД РФ.Российская сторона подчеркнула "необходимость взвешенного подхода к ситуации на юго-востоке Украины, недопустимость поддержки милитаристских устремлений Киева и разного рода антироссийских инициатив".
https://ria.ru/20210603/karabakh-1735443765.html
https://ria.ru/20210523/gadrut-1732593434.html
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сергей вершинин, андрей руденко, совет безопасности оон, александр грушко, россия, нагорный карабах, турция, в мире

Россия и Турция высоко оценили деятельность совместного центра в Карабахе

16:53 09.06.2021 (обновлено: 17:02 09.06.2021)
 
© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкРоссийско-турецкий центр контроля за соблюдением перемирия в Карабахе, расположенный в селе Гиямеддинли в Агдамском районе
Российско-турецкий центр контроля за соблюдением перемирия в Карабахе, расположенный в селе Гиямеддинли в Агдамском районе - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© Sputnik / Мурад Оруджев
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия и Турция дали высокую оценку деятельности Совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе, сообщили в среду в МИД РФ по итогам межмидовских консультаций.
Во вторник в Москве прошли российско-турецкие межмидовские консультации с заместителем министра иностранных дел Турецкой Республики Седатом Оналом. С российской стороны в консультациях приняли участие заместители министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин, Александр Грушко и Андрей Руденко.

"В контексте обсуждения текущей ситуации в Закавказье, на Украине и в Центральной Азии констатирован обоюдный настрой на дальнейшую координацию усилий в интересах укрепления мира и стабильности в этих регионах. Дана высокая оценка деятельности российско-турецкого Совместного центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Условлено продолжать работу над разблокированием экономических и транспортных связей в Закавказье", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также был предметно рассмотрен комплекс вопросов международного содействия разрешению сирийского, нагорно-карабахского, палестино-израильского и других региональных кризисов, политические аспекты их урегулирования на основе международных норм и соответствующих резолюций СБ ООН.
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"Состоялся обмен мнениями о дополнительных мерах, нацеленных на ликвидацию очагов напряженности в зонах конфликтов, поддержание устойчивых режимов перемирия, а также наращивание гуманитарной помощи и возвращение беженцев посредством координации усилий на многосторонних площадках", - подчеркнули в МИД РФ.
Российская сторона подчеркнула "необходимость взвешенного подхода к ситуации на юго-востоке Украины, недопустимость поддержки милитаристских устремлений Киева и разного рода антироссийских инициатив".
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Ситуация в Нагорном КарабахеСергей ВершининАндрей РуденкоСовет Безопасности ООНАлександр ГрушкоРоссияНагорный КарабахТурцияВ мире
 
 
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