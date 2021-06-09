https://ria.ru/20210609/karabakh-1736332824.html

Россия и Турция высоко оценили деятельность совместного центра в Карабахе

Россия и Турция высоко оценили деятельность совместного центра в Карабахе - РИА Новости, 09.06.2021

Россия и Турция высоко оценили деятельность совместного центра в Карабахе

Россия и Турция дали высокую оценку деятельности Совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе, сообщили в среду в МИД РФ по итогам... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T16:53

2021-06-09T16:53

2021-06-09T17:02

сергей вершинин

андрей руденко

совет безопасности оон

александр грушко

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

турция

в мире

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия и Турция дали высокую оценку деятельности Совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе, сообщили в среду в МИД РФ по итогам межмидовских консультаций.Во вторник в Москве прошли российско-турецкие межмидовские консультации с заместителем министра иностранных дел Турецкой Республики Седатом Оналом. С российской стороны в консультациях приняли участие заместители министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин, Александр Грушко и Андрей Руденко.Также был предметно рассмотрен комплекс вопросов международного содействия разрешению сирийского, нагорно-карабахского, палестино-израильского и других региональных кризисов, политические аспекты их урегулирования на основе международных норм и соответствующих резолюций СБ ООН."Состоялся обмен мнениями о дополнительных мерах, нацеленных на ликвидацию очагов напряженности в зонах конфликтов, поддержание устойчивых режимов перемирия, а также наращивание гуманитарной помощи и возвращение беженцев посредством координации усилий на многосторонних площадках", - подчеркнули в МИД РФ.Российская сторона подчеркнула "необходимость взвешенного подхода к ситуации на юго-востоке Украины, недопустимость поддержки милитаристских устремлений Киева и разного рода антироссийских инициатив".

https://ria.ru/20210603/karabakh-1735443765.html

https://ria.ru/20210523/gadrut-1732593434.html

россия

нагорный карабах

турция

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сергей вершинин, андрей руденко, совет безопасности оон, александр грушко, россия, нагорный карабах, турция, в мире