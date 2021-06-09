Россия и Турция высоко оценили деятельность совместного центра в Карабахе
16:53 09.06.2021 (обновлено: 17:02 09.06.2021)
© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкРоссийско-турецкий центр контроля за соблюдением перемирия в Карабахе, расположенный в селе Гиямеддинли в Агдамском районе
© Sputnik / Мурад Оруджев
Во вторник в Москве прошли российско-турецкие межмидовские консультации с заместителем министра иностранных дел Турецкой Республики Седатом Оналом. С российской стороны в консультациях приняли участие заместители министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин, Александр Грушко и Андрей Руденко.
"В контексте обсуждения текущей ситуации в Закавказье, на Украине и в Центральной Азии констатирован обоюдный настрой на дальнейшую координацию усилий в интересах укрепления мира и стабильности в этих регионах. Дана высокая оценка деятельности российско-турецкого Совместного центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Условлено продолжать работу над разблокированием экономических и транспортных связей в Закавказье", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Также был предметно рассмотрен комплекс вопросов международного содействия разрешению сирийского, нагорно-карабахского, палестино-израильского и других региональных кризисов, политические аспекты их урегулирования на основе международных норм и соответствующих резолюций СБ ООН.
"Состоялся обмен мнениями о дополнительных мерах, нацеленных на ликвидацию очагов напряженности в зонах конфликтов, поддержание устойчивых режимов перемирия, а также наращивание гуманитарной помощи и возвращение беженцев посредством координации усилий на многосторонних площадках", - подчеркнули в МИД РФ.
Российская сторона подчеркнула "необходимость взвешенного подхода к ситуации на юго-востоке Украины, недопустимость поддержки милитаристских устремлений Киева и разного рода антироссийских инициатив".