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В Якутии возбудили дела после случаев издевательств в школе-интернате
В Якутии возбудили дела после случаев издевательств в школе-интернате - РИА Новости, 09.06.2021
В Якутии возбудили дела после случаев издевательств в школе-интернате
Следователи возбудили ряд уголовных дел после случаев вымогательства и издевательств над тремя воспитанниками школы-интерната в Якутии, а также получения травмы РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T17:17
2021-06-09T17:17
россия
происшествия
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ЯКУТСК, 9 июн – РИА Новости. Следователи возбудили ряд уголовных дел после случаев вымогательства и издевательств над тремя воспитанниками школы-интерната в Якутии, а также получения травмы одним из учеников, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая.По словам Дворецкой, по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами школы своих обязанностей возбуждено дело о халатности."По данным следствия, 18 февраля 2021 года 12-летний ученик школы в помещении спортивного зала в ходе тренировки по неосторожности получил закрытый перелом кости левой голени и с жалобами на боли в ноге обратился к педагогам, однако не получил своевременной медицинской помощи", - рассказала Дворецкая.Кроме того, следователи установили, что трое воспитанников интерната в возрасте 12, 14 и 15 лет систематически подвергались вымогательствам и издевательствам со стороны других воспитанников интерната. "По данным фактам вымогательств с угрозой применения насилия и с его применением возбуждены уголовные дела в отношении несовершеннолетних воспитанников интерната", - говорится в сообщении.
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россия, происшествия

В Якутии возбудили дела после случаев издевательств в школе-интернате

17:17 09.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЯКУТСК, 9 июн – РИА Новости. Следователи возбудили ряд уголовных дел после случаев вымогательства и издевательств над тремя воспитанниками школы-интерната в Якутии, а также получения травмы одним из учеников, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая.
По словам Дворецкой, по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами школы своих обязанностей возбуждено дело о халатности.
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"По данным следствия, 18 февраля 2021 года 12-летний ученик школы в помещении спортивного зала в ходе тренировки по неосторожности получил закрытый перелом кости левой голени и с жалобами на боли в ноге обратился к педагогам, однако не получил своевременной медицинской помощи", - рассказала Дворецкая.
Кроме того, следователи установили, что трое воспитанников интерната в возрасте 12, 14 и 15 лет систематически подвергались вымогательствам и издевательствам со стороны других воспитанников интерната. "По данным фактам вымогательств с угрозой применения насилия и с его применением возбуждены уголовные дела в отношении несовершеннолетних воспитанников интерната", - говорится в сообщении.
 
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