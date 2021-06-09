https://ria.ru/20210609/izdevatelstva-1736337185.html

В Якутии возбудили дела после случаев издевательств в школе-интернате

В Якутии возбудили дела после случаев издевательств в школе-интернате - РИА Новости, 09.06.2021

В Якутии возбудили дела после случаев издевательств в школе-интернате

Следователи возбудили ряд уголовных дел после случаев вымогательства и издевательств над тремя воспитанниками школы-интерната в Якутии, а также получения травмы РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T17:17

2021-06-09T17:17

2021-06-09T17:17

россия

происшествия

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ЯКУТСК, 9 июн – РИА Новости. Следователи возбудили ряд уголовных дел после случаев вымогательства и издевательств над тремя воспитанниками школы-интерната в Якутии, а также получения травмы одним из учеников, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая.По словам Дворецкой, по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами школы своих обязанностей возбуждено дело о халатности."По данным следствия, 18 февраля 2021 года 12-летний ученик школы в помещении спортивного зала в ходе тренировки по неосторожности получил закрытый перелом кости левой голени и с жалобами на боли в ноге обратился к педагогам, однако не получил своевременной медицинской помощи", - рассказала Дворецкая.Кроме того, следователи установили, что трое воспитанников интерната в возрасте 12, 14 и 15 лет систематически подвергались вымогательствам и издевательствам со стороны других воспитанников интерната. "По данным фактам вымогательств с угрозой применения насилия и с его применением возбуждены уголовные дела в отношении несовершеннолетних воспитанников интерната", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210530/kanada-1734791143.html

россия

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россия, происшествия