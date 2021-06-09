https://ria.ru/20210609/ippolit-1736251428.html

Ипполит Богданович. Скромный автор великой нескромной поэмы

Ипполит Богданович. Скромный автор великой нескромной поэмы - РИА Новости, 09.06.2021

Ипполит Богданович. Скромный автор великой нескромной поэмы

Он останется в литературе благодаря одному произведению. Зато какому! Его фривольной поэмой "душенька" восхищаются Екатерина II, Карамзин, Пушкин, Белинский. Легкий, образный, ироничный язык поэмы – это прорыв к современному литературному стилю. Несмотря на поощрение современников, ничего, кроме собрания "русских пословиц", он больше не создает.

2021-06-09T14:00

2021-06-09T14:00

2021-06-09T14:00

а. с. пушкин

российская империя

николай карамзин

екатерина ii

культура

литература

образование - общество

подкаст "заговор классиков"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736251692_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_8666b8287c3e91867a1721109a49e4f6.jpg

Ипполит Богданович. Скромный автор великой нескромной поэмы Он останется в литературе благодаря одному произведению. Зато какому! Его фривольной поэмой «душенька» восхищаются Екатерина II, Карамзин, Пушкин, Белинский. Легкий, образный, ироничный язык поэмы – это прорыв к современному литературному стилю. Несмотря на поощрение современников, ничего, кроме собрания «русских пословиц», он больше не создает. audio/mpeg

Ипполит Богданович. Скромный автор великой нескромной поэмы Он останется в литературе благодаря одному произведению. Зато какому! Его фривольной поэмой «душенька» восхищаются Екатерина II, Карамзин, Пушкин, Белинский. Легкий, образный, ироничный язык поэмы – это прорыв к современному литературному стилю. Несмотря на поощрение современников, ничего, кроме собрания «русских пословиц», он больше не создает. audio/mpeg

В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

российская империя

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

а. с. пушкин, российская империя, николай карамзин, екатерина ii, культура, литература, образование - общество, аудио, россия, подкаст, виктор ерофеев