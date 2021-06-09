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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20210609/ippolit-1736251428.html
Ипполит Богданович. Скромный автор великой нескромной поэмы
Ипполит Богданович. Скромный автор великой нескромной поэмы - РИА Новости, 09.06.2021
Ипполит Богданович. Скромный автор великой нескромной поэмы
Он останется в литературе благодаря одному произведению. Зато какому! Его фривольной поэмой "душенька" восхищаются Екатерина II, Карамзин, Пушкин, Белинский. Легкий, образный, ироничный язык поэмы – это прорыв к современному литературному стилю. Несмотря на поощрение современников, ничего, кроме собрания "русских пословиц", он больше не создает.
2021-06-09T14:00
2021-06-09T14:00
а. с. пушкин
российская империя
николай карамзин
екатерина ii
культура
литература
образование - общество
подкаст "заговор классиков"
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Ипполит Богданович. Скромный автор великой нескромной поэмы
Он останется в литературе благодаря одному произведению. Зато какому! Его фривольной поэмой «душенька» восхищаются Екатерина II, Карамзин, Пушкин, Белинский. Легкий, образный, ироничный язык поэмы – это прорыв к современному литературному стилю. Несмотря на поощрение современников, ничего, кроме собрания «русских пословиц», он больше не создает.
audio/mpeg
Ипполит Богданович. Скромный автор великой нескромной поэмы
Он останется в литературе благодаря одному произведению. Зато какому! Его фривольной поэмой «душенька» восхищаются Екатерина II, Карамзин, Пушкин, Белинский. Легкий, образный, ироничный язык поэмы – это прорыв к современному литературному стилю. Несмотря на поощрение современников, ничего, кроме собрания «русских пословиц», он больше не создает.
audio/mpeg
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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а. с. пушкин, российская империя, николай карамзин, екатерина ii, культура, литература, образование - общество, аудио, россия, подкаст, виктор ерофеев

Ипполит Богданович. Скромный автор великой нескромной поэмы

14:00 09.06.2021
 
Подкаст "Заговор классиков"
Ипполит Богданович. Скромный автор великой нескромной поэмы
14:00
Читать ria.ru в
Он останется в литературе благодаря одному произведению. Зато какому! Его фривольной поэмой "душенька" восхищаются Екатерина II, Карамзин, Пушкин, Белинский. Легкий, образный, ироничный язык поэмы – это прорыв к современному литературному стилю. Несмотря на поощрение современников, ничего, кроме собрания "русских пословиц", он больше не создает.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
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Подкаст "Заговор классиков"А. С. ПушкинРоссийская империяНиколай КарамзинЕкатерина IIКультуралитератураОбразование - ОбществоРоссияПодкастВиктор Ерофеев
 
 
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