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Наука
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"Древние" iPhone обновят до iOS 15
"Древние" iPhone обновят до iOS 15 - РИА Новости, 09.06.2021
"Древние" iPhone обновят до iOS 15
Компания Apple объявила, что новую версию операционной системы получат очень старые смартфоны, основанные на процессоре A9 2015 года. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T11:08
2021-06-09T12:36
наука
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google android
apple ios
apple
технологии
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Компания Apple объявила, что новую версию операционной системы получат очень старые смартфоны, основанные на процессоре A9 2015 года.Так, вопреки прогнозам инсайдеров, до iOS 15 обновятся iPhone 6S, 6S Plus и iPhone SE первого поколения. Они станут рекордсменами срока поддержки даже по меркам Apple — шесть лет, с iOS 9. В мире Android таким похвастаться не может ни один производитель.Как заметили в The Verge, некоторые функции iOS 15 не будут работать на iPhone 6S из-за ограничений аппаратной платформы. Производительность не пострадает, а вот снижение времени автономной работы очень даже вероятно.Новая ОС стала доступна для бета-тестирования после презентации на WWDC 2021. iOS 15 получила множество изменений, в числе которых обновленный FaceTime и режим "Фокусирование". Релиз запланирован на осень, когда операционная система станет доступна широкому кругу пользователей iPhone.
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apple iphone, google android, apple ios, apple, технологии

"Древние" iPhone обновят до iOS 15

11:08 09.06.2021 (обновлено: 12:36 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСмартфоны Apple iPhone
Смартфоны Apple iPhone - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Компания Apple объявила, что новую версию операционной системы получат очень старые смартфоны, основанные на процессоре A9 2015 года.
Так, вопреки прогнозам инсайдеров, до iOS 15 обновятся iPhone 6S, 6S Plus и iPhone SE первого поколения. Они станут рекордсменами срока поддержки даже по меркам Apple — шесть лет, с iOS 9. В мире Android таким похвастаться не может ни один производитель.
Как заметили в The Verge, некоторые функции iOS 15 не будут работать на iPhone 6S из-за ограничений аппаратной платформы. Производительность не пострадает, а вот снижение времени автономной работы очень даже вероятно.
Новая ОС стала доступна для бета-тестирования после презентации на WWDC 2021. iOS 15 получила множество изменений, в числе которых обновленный FaceTime и режим "Фокусирование". Релиз запланирован на осень, когда операционная система станет доступна широкому кругу пользователей iPhone.
Apple iOS 15
7 июня, 20:49Наука
Apple представила операционные системы iOS 15 и iPadOS 15
 
НаукаApple iPhoneGoogle AndroidApple iOSAppleТехнологии
 
 
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