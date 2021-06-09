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Пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе соцсети
Пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе соцсети - РИА Новости, 09.06.2021
Пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе соцсети
Пользователи социальной сети Instagram из нескольких стран пожаловались на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает РИА Новости, 09.06.2021
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram из нескольких стран пожаловались на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Неполадки начались примерно в 17:05 мск. О проблемах сообщают в основном пользователи из США и Канады, а также Великобритании и Германии.По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на проблемы с загрузкой новостной ленты (53 процента) и авторизацией (32 процента), 13 процентов пользователей столкнулись с проблемами в работе функции Stories.
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facebook, великобритания, германия, сша, технологии

Пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе соцсети

17:31 09.06.2021 (обновлено: 18:09 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИконка социальной сети Instagram
Иконка социальной сети Instagram - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram из нескольких стран пожаловались на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Неполадки начались примерно в 17:05 мск. О проблемах сообщают в основном пользователи из США и Канады, а также Великобритании и Германии.
По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на проблемы с загрузкой новостной ленты (53 процента) и авторизацией (32 процента), 13 процентов пользователей столкнулись с проблемами в работе функции Stories.
Программирование - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 16:56
Эксперт назвал возможные причины сбоя в работе популярных сайтов
 
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