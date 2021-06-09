https://ria.ru/20210609/instagram-1736340379.html

Пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе соцсети

Пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе соцсети - РИА Новости, 09.06.2021

Пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе соцсети

Пользователи социальной сети Instagram из нескольких стран пожаловались на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T17:31

2021-06-09T17:31

2021-06-09T18:09

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram из нескольких стран пожаловались на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Неполадки начались примерно в 17:05 мск. О проблемах сообщают в основном пользователи из США и Канады, а также Великобритании и Германии.По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на проблемы с загрузкой новостной ленты (53 процента) и авторизацией (32 процента), 13 процентов пользователей столкнулись с проблемами в работе функции Stories.

https://ria.ru/20210608/sboy-1736180393.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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