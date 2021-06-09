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https://ria.ru/20210609/infrastruktura-1736303609.html
Путин заявил о масштабных задачах по развитию инфраструктуры страны
Путин заявил о масштабных задачах по развитию инфраструктуры страны - РИА Новости, 09.06.2021
Путин заявил о масштабных задачах по развитию инфраструктуры страны
Президент РФ Владимир Путин завил, что перед страной стоят масштабные задачи по развитию инфраструктуры, по модернизации отраслей промышленности и раскрытию... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T14:50
2021-06-09T14:50
россия
сила сибири (газопровод)
газпром
владимир путин
владивосток
калининград
экономика
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин завил, что перед страной стоят масштабные задачи по развитию инфраструктуры, по модернизации отраслей промышленности и раскрытию потенциала всех регионов."Сейчас мы ставим перед собой масштабные задачи по развитию инфраструктуры страны, по модернизации отраслей промышленности, по раскрытию потенциала всех наших регионов от Калининграда до Владивостока. И строительство Амурского газоперерабатывающего завода, ваш труд, это прямое зримое доказательство того, что мы готовы и способны реализовывать такие масштабные планы", - заявил Путин в ходе церемонии запуска Амурского ГПЗ.Он отметил, что запуск подобных современных производств означает появление тысяч новых рабочих мест для квалифицированных специалистов, рост налоговых поступлений, создание транспортной инфраструктуры, жилья, социальных объектов, что ведет к повышению качества жизни людей.Строительство Амурского ГПЗ с объемом переработки в 42 миллиарда кубометров газа в год ведется с 2015 года. Его сырьем является газ из трубопровода "Сила Сибири". Стоимость строительства сам "Газпром" оценивал в 950 миллиардов рублей.Амурский ГПЗ в год будет производить 38 миллиардов кубометров товарного газа, поставляемого в Китай, до 60 миллионов кубометров гелия, 2,4 миллиона тонн этана, около 1 миллиона тонн пропана, около 500 тысяч тонн бутана, около 200 тысяч тонн пентан-гексановой фракции. Выход завода на полную мощность ожидается в 2025 году.После выхода Амурского ГПЗ на полную проектную производительность перерабатывающие мощности "Газпрома" увеличатся на 80%, выпуск этана - в 7 раз. Выпуск компанией гелия и вовсе вырастет в 16 раз, что примерно соответствует трети текущего мирового потребления.
https://ria.ru/20210421/putin-1729212500.html
https://ria.ru/20210311/infrastruktura-1600772704.html
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россия, сила сибири (газопровод), газпром, владимир путин, владивосток, калининград, экономика

Путин заявил о масштабных задачах по развитию инфраструктуры страны

14:50 09.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин завил, что перед страной стоят масштабные задачи по развитию инфраструктуры, по модернизации отраслей промышленности и раскрытию потенциала всех регионов.
"Сейчас мы ставим перед собой масштабные задачи по развитию инфраструктуры страны, по модернизации отраслей промышленности, по раскрытию потенциала всех наших регионов от Калининграда до Владивостока. И строительство Амурского газоперерабатывающего завода, ваш труд, это прямое зримое доказательство того, что мы готовы и способны реализовывать такие масштабные планы", - заявил Путин в ходе церемонии запуска Амурского ГПЗ.
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Путин рассказал, от кого зависит улучшение социальной инфраструктуры
Он отметил, что запуск подобных современных производств означает появление тысяч новых рабочих мест для квалифицированных специалистов, рост налоговых поступлений, создание транспортной инфраструктуры, жилья, социальных объектов, что ведет к повышению качества жизни людей.
Строительство Амурского ГПЗ с объемом переработки в 42 миллиарда кубометров газа в год ведется с 2015 года. Его сырьем является газ из трубопровода "Сила Сибири". Стоимость строительства сам "Газпром" оценивал в 950 миллиардов рублей.
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11 марта, 14:21
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Амурский ГПЗ в год будет производить 38 миллиардов кубометров товарного газа, поставляемого в Китай, до 60 миллионов кубометров гелия, 2,4 миллиона тонн этана, около 1 миллиона тонн пропана, около 500 тысяч тонн бутана, около 200 тысяч тонн пентан-гексановой фракции. Выход завода на полную мощность ожидается в 2025 году.
После выхода Амурского ГПЗ на полную проектную производительность перерабатывающие мощности "Газпрома" увеличатся на 80%, выпуск этана - в 7 раз. Выпуск компанией гелия и вовсе вырастет в 16 раз, что примерно соответствует трети текущего мирового потребления.
 
РоссияСила Сибири (газопровод)ГазпромВладимир ПутинВладивостокКалининградЭкономика
 
 
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