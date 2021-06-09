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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210609/ilarion-1736324817.html
Митрополит Иларион высказался о госпремии по литературе
Митрополит Иларион высказался о госпремии по литературе - РИА Новости, 09.06.2021
Митрополит Иларион высказался о госпремии по литературе
Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, композитор и автор ряда книг митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), которому... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T16:22
2021-06-09T16:22
религия и мировоззрение
россия
александр ткаченко (протоиерей)
митрополит волоколамский иларион
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости, Ольга Липич. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, композитор и автор ряда книг митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), которому присуждена Госпремия в области литературы и искусства за 2020 год, заявил РИА Новости, что посвятил свою жизнь проповеди Христа и духовно-нравственных идеалов христианства "всеми доступными средствами"."Проповедь Христа и Евангелия, свидетельство о высоких духовно-нравственных идеалах христианства – это то, чему я посвятил жизнь. Эту проповедь я осуществляю всеми доступными мне средствами – с церковного амвона, через книги, статьи, документальные фильмы, музыку, видеоролики в интернете, через преподавательскую деятельность", — сказал митрополит Иларион РИА Новости, комментируя присуждении госпремии.В ответ на вопрос о том, какие свои литературные произведения он считает главными, митрополит Иларион назвал шеститомное исследование под названием "Иисус Христос. Жизнь и учение", над которым он работал пять лет. "Потом сделал сокращенную, однотомную версию для серии "Жизнь замечательных людей", — отметил собеседник агентства."Я хотел показать Иисуса Христа, прежде всего, как живого человека, которому была присуща вся гамма человеческих чувств и переживаний – скорбь, радость, гнев, усталость, удивление. В то же время он был воплотившимся Богом, и каждое его человеческое слово и действие было пронизано Божественным присутствием. Собственно, вся его земная история имеет смысл только в свете веры в то, что он был не обычным человеком, а Богом воплотившимся", — подчеркнул митрополит Иларион.Из музыкальных произведений митрополита наибольшую известность получила оратория "Страсти по Матфею". "Она исполнялась более 150 раз в России и за рубежом. В ней я тоже рассказываю о Христе, но только не словами, а при помощи музыки. Есть то, что на словах вообще передать невозможно. А музыка – это тот универсальный язык, который доступен каждому. Он передает не только мысли, но и чувства, переживания", — пояснил архиерей.Митрополит Иларион отметил, что он "не первый священнослужитель, которому присуждена государственная премия". "Мне известно по крайней мере три прецедента. Премию в области литературы и искусства в свое время получил выдающийся иконописец, создатель современной школы иконописи архимандрит Зинон. Премию за достижения в области гуманитарной деятельности получил приснопамятный святейший патриарх Алексий. Такую же премию получил создатель первого детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко", — напомнил собеседник агентства.
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россия, александр ткаченко (протоиерей), митрополит волоколамский иларион

Митрополит Иларион высказался о госпремии по литературе

16:22 09.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости, Ольга Липич. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, композитор и автор ряда книг митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), которому присуждена Госпремия в области литературы и искусства за 2020 год, заявил РИА Новости, что посвятил свою жизнь проповеди Христа и духовно-нравственных идеалов христианства "всеми доступными средствами".
"Проповедь Христа и Евангелия, свидетельство о высоких духовно-нравственных идеалах христианства – это то, чему я посвятил жизнь. Эту проповедь я осуществляю всеми доступными мне средствами – с церковного амвона, через книги, статьи, документальные фильмы, музыку, видеоролики в интернете, через преподавательскую деятельность", — сказал митрополит Иларион РИА Новости, комментируя присуждении госпремии.
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11:24Культура
Названы лауреаты госпремии по литературе и искусству
В ответ на вопрос о том, какие свои литературные произведения он считает главными, митрополит Иларион назвал шеститомное исследование под названием "Иисус Христос. Жизнь и учение", над которым он работал пять лет. "Потом сделал сокращенную, однотомную версию для серии "Жизнь замечательных людей", — отметил собеседник агентства.
"Я хотел показать Иисуса Христа, прежде всего, как живого человека, которому была присуща вся гамма человеческих чувств и переживаний – скорбь, радость, гнев, усталость, удивление. В то же время он был воплотившимся Богом, и каждое его человеческое слово и действие было пронизано Божественным присутствием. Собственно, вся его земная история имеет смысл только в свете веры в то, что он был не обычным человеком, а Богом воплотившимся", — подчеркнул митрополит Иларион.
Из музыкальных произведений митрополита наибольшую известность получила оратория "Страсти по Матфею". "Она исполнялась более 150 раз в России и за рубежом. В ней я тоже рассказываю о Христе, но только не словами, а при помощи музыки. Есть то, что на словах вообще передать невозможно. А музыка – это тот универсальный язык, который доступен каждому. Он передает не только мысли, но и чувства, переживания", — пояснил архиерей.
Митрополит Иларион отметил, что он "не первый священнослужитель, которому присуждена государственная премия". "Мне известно по крайней мере три прецедента. Премию в области литературы и искусства в свое время получил выдающийся иконописец, создатель современной школы иконописи архимандрит Зинон. Премию за достижения в области гуманитарной деятельности получил приснопамятный святейший патриарх Алексий. Такую же премию получил создатель первого детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко", — напомнил собеседник агентства.
Президент РФ В. Путин вручил Государственные премии за выдающиеся достижения в области благотворительной и правозащитной деятельности - РИА Новости, 1920, 08.12.2016
8 декабря 2016, 15:50Религия и мировоззрение
Госпремию за благотворительность получил протоиерей Александр ТкаченкоОтец Александр Ткаченко принимал участие в открытии детских хосписов в Павловске и Домодедово, а также реабилитационного центра для иногородних детей в поселке Ольгино и первого в России госучреждения, отказывающего паллиативную помощь детям - Санкт-петербургского госучреждения здравоохранения "Хоспис (Детский)".
 
Религия и мировоззрениеРоссияАлександр Ткаченко (протоиерей)Митрополит Волоколамский Иларион
 
 
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