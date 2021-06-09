https://ria.ru/20210609/gudkov-1736226433.html

Гудков рассказал, как планирует зарабатывать после отъезда из России

Гудков рассказал, как планирует зарабатывать после отъезда из России - РИА Новости, 09.06.2021

Гудков рассказал, как планирует зарабатывать после отъезда из России

Уехавший из России экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил, что получает предложения о работе из разных стран. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T01:03

2021-06-09T01:03

2021-06-09T09:26

россия

алексей мельников

онк

дмитрий гудков

госдума рф

москва

коломна

болгария

происшествия

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Уехавший из России экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил, что получает предложения о работе из разных стран.Ранее Гудков заявлял, что выехал из России и отправился в Болгарию, где находятся его родители, через Киев. Также он исключил участие в выборах в Госдуму."Предложения идут из разных стран, но я бы хотел все-таки подумать, как остаться в политике и продолжать заниматься тем, чем хотя бы я занимался в России. Если нельзя участвовать в выборах и делать большие проекты, то все остальное можно делать из любой точки. То есть какая разница, сидишь ты в локдауне в доме под Коломной и выходишь в эфиры, пишешь статьи, помогаешь собирать деньги на штрафы, помогаешь правозащитникам либо ты то же самое делаешь из другой точки мира? Этим можно заниматься", — отметил Гудков.Гудкова и его тетю Ирину Ермилову задержали 1 июня, им вменяют причинение имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения (пункт "б" части 2 статьи 165 УК России). Как сообщал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, дело касается фирмы родителей Гудкова, свою причастность к ней политик отрицает.В минувший четверг Гудков был отпущен из ИВС, а Тверской суд отказался избрать запрет определенных действий для Ермиловой. Они оба находятся в статусе подозреваемых. По мнению адвоката Гудкова Михаила Бирюкова, экс-депутата могут объявить в розыск в случае неявки по требованию следователя, но для этого ему должно быть предъявлено заочное обвинение.

https://ria.ru/20210607/gudkov-1735976007.html

https://ria.ru/20210607/gudkov-1735969486.html

россия

москва

коломна

болгария

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россия, алексей мельников, онк, дмитрий гудков , госдума рф, москва, коломна, болгария, происшествия