Гудков рассказал, как планирует зарабатывать после отъезда из России
01:03 09.06.2021 (обновлено: 09:26 09.06.2021)
"Я второй день нахожусь в Киеве, потом я поеду в Варну. Я все-таки выпускник журфака и у меня есть опыт публичной деятельности. Вы не переживайте, я найду что делать", — сказал он в эфире стрима "Сплотимся во вторник" на YouTube, отвечая на вопрос, чем планирует зарабатывать, уехав из России.
"Предложения идут из разных стран, но я бы хотел все-таки подумать, как остаться в политике и продолжать заниматься тем, чем хотя бы я занимался в России. Если нельзя участвовать в выборах и делать большие проекты, то все остальное можно делать из любой точки. То есть какая разница, сидишь ты в локдауне в доме под Коломной и выходишь в эфиры, пишешь статьи, помогаешь собирать деньги на штрафы, помогаешь правозащитникам либо ты то же самое делаешь из другой точки мира? Этим можно заниматься", — отметил Гудков.
7 июня, 12:34В Кремле прокомментировали отъезд Гудкова на Украину
Гудкова и его тетю Ирину Ермилову задержали 1 июня, им вменяют причинение имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения (пункт "б" части 2 статьи 165 УК России). Как сообщал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, дело касается фирмы родителей Гудкова, свою причастность к ней политик отрицает.
В минувший четверг Гудков был отпущен из ИВС, а Тверской суд отказался избрать запрет определенных действий для Ермиловой. Они оба находятся в статусе подозреваемых. По мнению адвоката Гудкова Михаила Бирюкова, экс-депутата могут объявить в розыск в случае неявки по требованию следователя, но для этого ему должно быть предъявлено заочное обвинение.