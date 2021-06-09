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Гудков рассказал, как планирует зарабатывать после отъезда из России
Гудков рассказал, как планирует зарабатывать после отъезда из России - РИА Новости, 09.06.2021
Гудков рассказал, как планирует зарабатывать после отъезда из России
Уехавший из России экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил, что получает предложения о работе из разных стран. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T01:03
2021-06-09T09:26
россия
алексей мельников
онк
дмитрий гудков
госдума рф
москва
коломна
болгария
происшествия
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Уехавший из России экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил, что получает предложения о работе из разных стран.Ранее Гудков заявлял, что выехал из России и отправился в Болгарию, где находятся его родители, через Киев. Также он исключил участие в выборах в Госдуму."Предложения идут из разных стран, но я бы хотел все-таки подумать, как остаться в политике и продолжать заниматься тем, чем хотя бы я занимался в России. Если нельзя участвовать в выборах и делать большие проекты, то все остальное можно делать из любой точки. То есть какая разница, сидишь ты в локдауне в доме под Коломной и выходишь в эфиры, пишешь статьи, помогаешь собирать деньги на штрафы, помогаешь правозащитникам либо ты то же самое делаешь из другой точки мира? Этим можно заниматься", — отметил Гудков.Гудкова и его тетю Ирину Ермилову задержали 1 июня, им вменяют причинение имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения (пункт "б" части 2 статьи 165 УК России). Как сообщал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, дело касается фирмы родителей Гудкова, свою причастность к ней политик отрицает.В минувший четверг Гудков был отпущен из ИВС, а Тверской суд отказался избрать запрет определенных действий для Ермиловой. Они оба находятся в статусе подозреваемых. По мнению адвоката Гудкова Михаила Бирюкова, экс-депутата могут объявить в розыск в случае неявки по требованию следователя, но для этого ему должно быть предъявлено заочное обвинение.
https://ria.ru/20210607/gudkov-1735976007.html
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россия
москва
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россия, алексей мельников, онк, дмитрий гудков , госдума рф, москва, коломна, болгария, происшествия

Гудков рассказал, как планирует зарабатывать после отъезда из России

01:03 09.06.2021 (обновлено: 09:26 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Константин Родиков / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы Дмитрий Гудков
Депутат Госдумы Дмитрий Гудков - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Константин Родиков
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Уехавший из России экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил, что получает предложения о работе из разных стран.
Ранее Гудков заявлял, что выехал из России и отправился в Болгарию, где находятся его родители, через Киев. Также он исключил участие в выборах в Госдуму.

"Я второй день нахожусь в Киеве, потом я поеду в Варну. Я все-таки выпускник журфака и у меня есть опыт публичной деятельности. Вы не переживайте, я найду что делать", — сказал он в эфире стрима "Сплотимся во вторник" на YouTube, отвечая на вопрос, чем планирует зарабатывать, уехав из России.

"Предложения идут из разных стран, но я бы хотел все-таки подумать, как остаться в политике и продолжать заниматься тем, чем хотя бы я занимался в России. Если нельзя участвовать в выборах и делать большие проекты, то все остальное можно делать из любой точки. То есть какая разница, сидишь ты в локдауне в доме под Коломной и выходишь в эфиры, пишешь статьи, помогаешь собирать деньги на штрафы, помогаешь правозащитникам либо ты то же самое делаешь из другой точки мира? Этим можно заниматься", — отметил Гудков.
Дмитрий Гудков - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 12:34
В Кремле прокомментировали отъезд Гудкова на Украину
Гудкова и его тетю Ирину Ермилову задержали 1 июня, им вменяют причинение имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения (пункт "б" части 2 статьи 165 УК России). Как сообщал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, дело касается фирмы родителей Гудкова, свою причастность к ней политик отрицает.
В минувший четверг Гудков был отпущен из ИВС, а Тверской суд отказался избрать запрет определенных действий для Ермиловой. Они оба находятся в статусе подозреваемых. По мнению адвоката Гудкова Михаила Бирюкова, экс-депутата могут объявить в розыск в случае неявки по требованию следователя, но для этого ему должно быть предъявлено заочное обвинение.
Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Гудков на судебном заседании - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 12:04
Гудков сообщил, что выехал из России на общих основаниях
 
РоссияАлексей МельниковОНКДмитрий ГудковГосдума РФМоскваКоломнаБолгарияПроисшествия
 
 
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