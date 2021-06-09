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В Харькове выросло число пострадавших при взрыве гранаты
В Харькове выросло число пострадавших при взрыве гранаты - РИА Новости, 09.06.2021
В Харькове выросло число пострадавших при взрыве гранаты
Число пострадавших в результате взрыва гранаты в Харькове выросло до пяти, среди них двое подростков, правоохранители возбудили уголовное дело, сообщила в среду РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T09:05
2021-06-09T09:05
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КИЕВ, 9 июн – РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва гранаты в Харькове выросло до пяти, среди них двое подростков, правоохранители возбудили уголовное дело, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.Во вторник вечером в Основянском районе Харькова прогремел взрыв. По данным полиции, неизвестный бросил гранату, в результате чего пострадали три человека. Позже полиция сообщила, что правоохранители задержали мужчину, который бросил гранату на проспекте Гагарина в Харькове.По данным полиции, среди пострадавших двое подростков.Полиция возбудила уголовное дело по статьям "покушение на убийство" и "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", задержанному грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Правоохранители направили на экспертизу вещественные доказательства, досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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харьков, украина, в мире

В Харькове выросло число пострадавших при взрыве гранаты

09:05 09.06.2021
 
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи у городской инфекционной больницы в Ивано-Франковске
Машина скорой медицинской помощи у городской инфекционной больницы в Ивано-Франковске - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Игорь Маслов
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КИЕВ, 9 июн – РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва гранаты в Харькове выросло до пяти, среди них двое подростков, правоохранители возбудили уголовное дело, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Во вторник вечером в Основянском районе Харькова прогремел взрыв. По данным полиции, неизвестный бросил гранату, в результате чего пострадали три человека. Позже полиция сообщила, что правоохранители задержали мужчину, который бросил гранату на проспекте Гагарина в Харькове.
"Установлено, что между компанией молодежи и 29-летним мужчиной произошел конфликт, в ходе которого он бросил гранату РГД-5. В результате взрыва гранаты пострадали пять человек от 16 до 33 лет. Все пострадавшие с осколочными ранениями доставлены в медицинские учреждения Харькова", - говорится в сообщении.
По данным полиции, среди пострадавших двое подростков.
Полиция возбудила уголовное дело по статьям "покушение на убийство" и "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", задержанному грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Правоохранители направили на экспертизу вещественные доказательства, досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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