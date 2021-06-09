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В Харькове выросло число пострадавших при взрыве гранаты

В Харькове выросло число пострадавших при взрыве гранаты - РИА Новости, 09.06.2021

В Харькове выросло число пострадавших при взрыве гранаты

Число пострадавших в результате взрыва гранаты в Харькове выросло до пяти, среди них двое подростков, правоохранители возбудили уголовное дело, сообщила в среду РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T09:05

2021-06-09T09:05

2021-06-09T09:05

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КИЕВ, 9 июн – РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва гранаты в Харькове выросло до пяти, среди них двое подростков, правоохранители возбудили уголовное дело, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.Во вторник вечером в Основянском районе Харькова прогремел взрыв. По данным полиции, неизвестный бросил гранату, в результате чего пострадали три человека. Позже полиция сообщила, что правоохранители задержали мужчину, который бросил гранату на проспекте Гагарина в Харькове.По данным полиции, среди пострадавших двое подростков.Полиция возбудила уголовное дело по статьям "покушение на убийство" и "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", задержанному грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Правоохранители направили на экспертизу вещественные доказательства, досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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