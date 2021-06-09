https://ria.ru/20210609/gosduma-1736334537.html
Госдума запретила россиянам входить в нежелательные НПО за рубежом
Госдума запретила россиянам входить в нежелательные НПО за рубежом - РИА Новости, 09.06.2021
Госдума запретила россиянам входить в нежелательные НПО за рубежом
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении закон, запрещающий россиянам участвовать в деятельности нежелательных иностранных... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T17:02
2021-06-09T17:02
2021-06-09T17:02
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
общество
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении закон, запрещающий россиянам участвовать в деятельности нежелательных иностранных организаций за пределами страны,Изменения вносятся в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и федеральный закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ".В пояснительной записке к документу отмечается, что профильная комиссия Госдумы установила многочисленные факты прохождения российскими гражданами за рубежом обучения на тренингах по влиянию на избирательные кампании и организации массовых беспорядков, несанкционированных политических акций, в том числе с привлечением несовершеннолетних, по проведению антироссийских информационных акций и формированию в обществе терпимости к употреблению наркотиков.Закон устанавливает запрет на участие российских граждан, а также юридических лиц в деятельности иностранной организации, признанной в России нежелательной, в любой стране мира.Также вводится "дополнительный квалифицирующий признак" признания иностранной или международной организации нежелательной в РФ в случае оказания ею посреднических услуг при операциях с деньгами и имуществом для "деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности государства".Кроме того, согласно принятому закону, Росфинмониторинг будет отслеживать любые денежные переводы, вне зависимости от их суммы, гражданам и юрлицам, которые поступают с территории определенных государств."Получение физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если эти денежные средства поступают от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, перечень которых утверждается уполномоченным органом", - говорится в законе.Перечень таких стран будет определен Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ РФ; это будет информация ограниченного доступа, которая будет доводиться до банков.
https://ria.ru/20210528/berlin-1734592839.html
https://ria.ru/20210608/inoagent-1736198379.html
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россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), госдума рф, центральный банк рф (цб рф), общество
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госдума
на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении закон, запрещающий россиянам участвовать в деятельности нежелательных иностранных организаций за пределами страны,
Изменения вносятся в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и федеральный закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ".
В пояснительной записке к документу отмечается, что профильная комиссия Госдумы установила многочисленные факты прохождения российскими гражданами за рубежом обучения на тренингах по влиянию на избирательные кампании и организации массовых беспорядков, несанкционированных политических акций, в том числе с привлечением несовершеннолетних, по проведению антироссийских информационных акций и формированию в обществе терпимости к употреблению наркотиков.
Закон устанавливает запрет на участие российских граждан, а также юридических лиц в деятельности иностранной организации, признанной в России
нежелательной, в любой стране мира.
Также вводится "дополнительный квалифицирующий признак" признания иностранной или международной организации нежелательной в РФ в случае оказания ею посреднических услуг при операциях с деньгами и имуществом для "деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности государства".
Кроме того, согласно принятому закону, Росфинмониторинг
будет отслеживать любые денежные переводы, вне зависимости от их суммы, гражданам и юрлицам, которые поступают с территории определенных государств.
"Получение физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если эти денежные средства поступают от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, перечень которых утверждается уполномоченным органом", - говорится в законе.
Перечень таких стран будет определен Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ
РФ; это будет информация ограниченного доступа, которая будет доводиться до банков.