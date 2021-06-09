https://ria.ru/20210609/gosduma-1736334537.html

Госдума запретила россиянам входить в нежелательные НПО за рубежом

Госдума запретила россиянам входить в нежелательные НПО за рубежом - РИА Новости, 09.06.2021

Госдума запретила россиянам входить в нежелательные НПО за рубежом

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении закон, запрещающий россиянам участвовать в деятельности нежелательных иностранных... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T17:02

2021-06-09T17:02

2021-06-09T17:02

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

общество

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении закон, запрещающий россиянам участвовать в деятельности нежелательных иностранных организаций за пределами страны,Изменения вносятся в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и федеральный закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ".В пояснительной записке к документу отмечается, что профильная комиссия Госдумы установила многочисленные факты прохождения российскими гражданами за рубежом обучения на тренингах по влиянию на избирательные кампании и организации массовых беспорядков, несанкционированных политических акций, в том числе с привлечением несовершеннолетних, по проведению антироссийских информационных акций и формированию в обществе терпимости к употреблению наркотиков.Закон устанавливает запрет на участие российских граждан, а также юридических лиц в деятельности иностранной организации, признанной в России нежелательной, в любой стране мира.Также вводится "дополнительный квалифицирующий признак" признания иностранной или международной организации нежелательной в РФ в случае оказания ею посреднических услуг при операциях с деньгами и имуществом для "деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности государства".Кроме того, согласно принятому закону, Росфинмониторинг будет отслеживать любые денежные переводы, вне зависимости от их суммы, гражданам и юрлицам, которые поступают с территории определенных государств."Получение физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если эти денежные средства поступают от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, перечень которых утверждается уполномоченным органом", - говорится в законе.Перечень таких стран будет определен Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ РФ; это будет информация ограниченного доступа, которая будет доводиться до банков.

https://ria.ru/20210528/berlin-1734592839.html

https://ria.ru/20210608/inoagent-1736198379.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210527/es-1734413604.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), госдума рф, центральный банк рф (цб рф), общество