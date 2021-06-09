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Госдума приняла закон об усилении ответственности за пьяную езду
Госдума приняла закон об усилении ответственности за пьяную езду - РИА Новости, 09.06.2021
Госдума приняла закон об усилении ответственности за пьяную езду
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T11:39
2021-06-09T12:25
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.Теперь срок лишения свободы за рецидив увеличится с двух до трех лет, а штраф — с 200-300 тысяч до 300-500 тысяч рублей; или он составит размер заработка за два-три года вместо нынешних года-двух.Кроме того, в качестве наказания предусмотрены исправительные работы — до двух лет, ограничение свободы — до трех лет, принудительные работы — до трех лет.Также виновного лишат права "занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью" — до шести лет.Правительство внесло этот законопроект в нижнюю палату парламента в начале апреля. Изменения затронут статью 264-1 УК ("в части усиления уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения").В пояснительной записке к документу отмечается, что актуальность новых мер обусловлена тем, что пьяные водители все больше угрожают общественной безопасности, что подтверждается статистикой.
https://ria.ru/20210530/alkozamok-1734812283.html
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россия, госдума рф, общество

Госдума приняла закон об усилении ответственности за пьяную езду

11:39 09.06.2021 (обновлено: 12:25 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.
Теперь срок лишения свободы за рецидив увеличится с двух до трех лет, а штраф — с 200-300 тысяч до 300-500 тысяч рублей; или он составит размер заработка за два-три года вместо нынешних года-двух.
Кроме того, в качестве наказания предусмотрены исправительные работы — до двух лет, ограничение свободы — до трех лет, принудительные работы — до трех лет.
Также виновного лишат права "занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью" — до шести лет.
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Правительство внесло этот законопроект в нижнюю палату парламента в начале апреля. Изменения затронут статью 264-1 УК ("в части усиления уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения").
В пояснительной записке к документу отмечается, что актуальность новых мер обусловлена тем, что пьяные водители все больше угрожают общественной безопасности, что подтверждается статистикой.
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