https://ria.ru/20210609/gosduma-1736262093.html

Госдума приняла закон об усилении ответственности за пьяную езду

Госдума приняла закон об усилении ответственности за пьяную езду - РИА Новости, 09.06.2021

Госдума приняла закон об усилении ответственности за пьяную езду

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T11:39

2021-06-09T11:39

2021-06-09T12:25

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.Теперь срок лишения свободы за рецидив увеличится с двух до трех лет, а штраф — с 200-300 тысяч до 300-500 тысяч рублей; или он составит размер заработка за два-три года вместо нынешних года-двух.Кроме того, в качестве наказания предусмотрены исправительные работы — до двух лет, ограничение свободы — до трех лет, принудительные работы — до трех лет.Также виновного лишат права "занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью" — до шести лет.Правительство внесло этот законопроект в нижнюю палату парламента в начале апреля. Изменения затронут статью 264-1 УК ("в части усиления уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения").В пояснительной записке к документу отмечается, что актуальность новых мер обусловлена тем, что пьяные водители все больше угрожают общественной безопасности, что подтверждается статистикой.

https://ria.ru/20210530/alkozamok-1734812283.html

https://ria.ru/20210312/dtp-1600868039.html

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