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Google изменит выбор поисковиков для пользователей Android из Европы
Google изменит выбор поисковиков для пользователей Android из Европы - РИА Новости, 09.06.2021
Google изменит выбор поисковиков для пользователей Android из Европы
Американская компания Google изменит порядок выбора поисковых систем для пользователей устройств на операционной системе Android в Европе, сообщается в... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T08:58
2021-06-09T08:58
евросоюз
google android
великобритания
европа
технологии
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Американская компания Google изменит порядок выбора поисковых систем для пользователей устройств на операционной системе Android в Европе, сообщается в пресс-релизе компании.В конце июня 2017 года Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала Google на 2,42 миллиарда евро за "злоупотребление" доминирующим положением на рынке поисковых систем, поскольку поисковик отдавал предпочтение собственному сервису Google Shopping при поиске товаров в интернете. В июле 2018 года ЕК оштрафовала Google на 4,34 миллиарда евро за "нарушение антимонопольных правил ЕС" и "незаконные ограничения" для производителей устройств на Android и операторов мобильной связи."В течение многих лет мы ведем конструктивные обсуждения с Европейской комиссией о том, как продвигать еще больший выбор устройств на Android, гарантируя, что мы можем продолжать… предоставлять платформу на бесплатной основе… После получения дополнительных отзывов от комиссии мы вносим финальные изменения в экран выбора (поисковой системы – ред.), которые включают в себя участие для подходящих провайдеров на бесплатной основе", - говорится в сегодняшнем сообщении Google.Отмечается, что экран выбора поисковой системы будет по-прежнему отображаться по время первоначальной настройки устройства на основе Android, но пользователям будет предоставлен "непрерывный прокручиваемый список", содержащий до 12 поисковых систем. Вверху списка пользователи увидят пять наиболее популярных поисковых систем в каждой стране (включая платформу Google), которые будут отображаться в случайном порядке; после них появляются еще семь провайдеров.Новый экран выбора поисковой системы появится на всех устройствах на операционной системе Android, распространенных в еврозоне и Великобритании, до 21 сентября, заключает компания.Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и Youtube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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евросоюз, google android, великобритания, европа, технологии

Google изменит выбор поисковиков для пользователей Android из Европы

08:58 09.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Американская компания Google изменит порядок выбора поисковых систем для пользователей устройств на операционной системе Android в Европе, сообщается в пресс-релизе компании.
В конце июня 2017 года Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала Google на 2,42 миллиарда евро за "злоупотребление" доминирующим положением на рынке поисковых систем, поскольку поисковик отдавал предпочтение собственному сервису Google Shopping при поиске товаров в интернете. В июле 2018 года ЕК оштрафовала Google на 4,34 миллиарда евро за "нарушение антимонопольных правил ЕС" и "незаконные ограничения" для производителей устройств на Android и операторов мобильной связи.
"В течение многих лет мы ведем конструктивные обсуждения с Европейской комиссией о том, как продвигать еще больший выбор устройств на Android, гарантируя, что мы можем продолжать… предоставлять платформу на бесплатной основе… После получения дополнительных отзывов от комиссии мы вносим финальные изменения в экран выбора (поисковой системы – ред.), которые включают в себя участие для подходящих провайдеров на бесплатной основе", - говорится в сегодняшнем сообщении Google.
Отмечается, что экран выбора поисковой системы будет по-прежнему отображаться по время первоначальной настройки устройства на основе Android, но пользователям будет предоставлен "непрерывный прокручиваемый список", содержащий до 12 поисковых систем. Вверху списка пользователи увидят пять наиболее популярных поисковых систем в каждой стране (включая платформу Google), которые будут отображаться в случайном порядке; после них появляются еще семь провайдеров.
Новый экран выбора поисковой системы появится на всех устройствах на операционной системе Android, распространенных в еврозоне и Великобритании, до 21 сентября, заключает компания.
Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и Youtube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
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ЕвросоюзGoogle AndroidВеликобританияЕвропаТехнологии
 
 
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