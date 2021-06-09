В бундестаге заявили, что Европа немыслима без России
БЕРЛИН, 9 июн - РИА Новости. Европа, как и ФРГ, немыслима без России, и теперь, когда двусторонние отношения так ухудшились, их развитию может помочь только лишь непрерывный и открытый диалог вместо обвинений, заявил сопредседатель немецкой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла.
"Европа, как и ФРГ, немыслима без России. Германия без России не стала бы тем, чем она сегодня является - объединенной, демократической страной в центре Европы. Дамы и господа, мы вспоминаем сегодня один из самых мрачных дней европейской и германской истории. Спустя 80 лет, к сожалению, мы должны констатировать, что германо-российские отношения ухудшились", - сказал Крупалла, выступая в среду в Бундестаге на заседании, посвященному Дню памяти 22 июня 1941 года, когда нацистская Германия напала на Советский Союз.
"Теперь, когда мы снова оказались на перепутье в отношениях, мы сможем двигаться дальше только при помощи непрерывного диалога, открытых и объединяющих разговоров, а не посредством обвинений... Но самое важное - мы не должны позволить яме стать еще глубже, которая будет нас держать на расстоянии друг от друга и заставит молчать", - добавил депутат Бундестага.
Он также отметил, что, несмотря на то, что германо-российские отношения сейчас настолько напряжены, стороны объединяет более чем 1000-летняя общая история. "Мы были врагами, но часто и союзниками, и друзьями. Неоднократно после войн и столкновений нам удавалось начать все заново. И сегодня у нас есть возможность работать над общим будущим, при уважительном отношении друг к другу, без новых идеологий и прагматично. Уважение к национальным интересам, культуре и менталитету при этом являются гарантом мирной Европы", - заключил Крупалла.
Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума. Запад обвинял Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, вопрос Крыма закрыт окончательно, а разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно.
В последнее время отношения еще больше ухудшились из-за "дела Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции. Позже ситуация усугубилась в связи со скандалом вокруг обвинений Чехии в причастности России к якобы диверсии на складе оружия в 2014 году во Врбетице, за которым последовала взаимная высылка дипломатов.