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В Германии заявили о желании продлить транзит газа через Украину
В Германии заявили о желании продлить транзит газа через Украину - РИА Новости, 09.06.2021
В Германии заявили о желании продлить транзит газа через Украину
Германия будет работать над продлением договора о транзите газа через Украину, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T14:42
2021-06-09T15:21
россия
северный поток — 2
хайко маас
мид германии
в мире
экономика
германия
украина
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БЕРЛИН, 9 июн – РИА Новости. Германия будет работать над продлением договора о транзите газа через Украину, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас."Мы постарались сделать так, чтобы контракт о транзите газа между Украиной и Россией вовсе состоялся. Федеральный канцлер четко дала понять российскому президенту, что это является условием для того, чтобы проект "Северный поток — 2" мог реализовываться по плану", - заявил Маас, выступая в бундестаге.Он добавил, что Берлин "будет вести переговоры о том, чтобы этот транзитный контракт был продлен". "Мы хотим, чтобы газ транспортировался через Украину на долгосрочной основе, потому что это имеет огромное экономическое значение для Украины", - заявил Маас.
https://ria.ru/20210609/tranzit-1736260592.html
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россия, северный поток — 2, хайко маас, мид германии, в мире, экономика, германия, украина

В Германии заявили о желании продлить транзит газа через Украину

14:42 09.06.2021 (обновлено: 15:21 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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БЕРЛИН, 9 июн – РИА Новости. Германия будет работать над продлением договора о транзите газа через Украину, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Мы постарались сделать так, чтобы контракт о транзите газа между Украиной и Россией вовсе состоялся. Федеральный канцлер четко дала понять российскому президенту, что это является условием для того, чтобы проект "Северный поток — 2" мог реализовываться по плану", - заявил Маас, выступая в бундестаге.
Рабочие на украинской АЗС Воловец на западе Украины - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
11:29
Лавров рассказал о будущем договора о транзите газа через Украину
Он добавил, что Берлин "будет вести переговоры о том, чтобы этот транзитный контракт был продлен". "Мы хотим, чтобы газ транспортировался через Украину на долгосрочной основе, потому что это имеет огромное экономическое значение для Украины", - заявил Маас.
 
РоссияСеверный поток — 2Хайко МаасМИД ГерманииВ миреЭкономикаГерманияУкраина
 
 
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