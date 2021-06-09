https://ria.ru/20210609/germaniya-1736301393.html
В Германии заявили о желании продлить транзит газа через Украину
В Германии заявили о желании продлить транзит газа через Украину - РИА Новости, 09.06.2021
В Германии заявили о желании продлить транзит газа через Украину
Германия будет работать над продлением договора о транзите газа через Украину, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T14:42
2021-06-09T14:42
2021-06-09T15:21
россия
северный поток — 2
хайко маас
мид германии
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БЕРЛИН, 9 июн – РИА Новости. Германия будет работать над продлением договора о транзите газа через Украину, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас."Мы постарались сделать так, чтобы контракт о транзите газа между Украиной и Россией вовсе состоялся. Федеральный канцлер четко дала понять российскому президенту, что это является условием для того, чтобы проект "Северный поток — 2" мог реализовываться по плану", - заявил Маас, выступая в бундестаге.Он добавил, что Берлин "будет вести переговоры о том, чтобы этот транзитный контракт был продлен". "Мы хотим, чтобы газ транспортировался через Украину на долгосрочной основе, потому что это имеет огромное экономическое значение для Украины", - заявил Маас.
https://ria.ru/20210609/tranzit-1736260592.html
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россия, северный поток — 2, хайко маас, мид германии, в мире, экономика, германия, украина