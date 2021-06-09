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Правительство допустило утрату лидерства России по экспорту газа
Правительство допустило утрату лидерства России по экспорту газа - РИА Новости, 09.06.2021
Правительство допустило утрату лидерства России по экспорту газа
Правительство допустило, что в 2024 году Россия может потерять лидерство по объемам экспорта газа. Это следует из плана мероприятий по реализации Энергетической РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T03:20
2021-06-09T03:20
2021-06-09T12:00
россия
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Правительство допустило, что в 2024 году Россия может потерять лидерство по объемам экспорта газа. Это следует из плана мероприятий по реализации Энергетической стратегии до 2035 года.Согласно документу, в ближайшие два года Россия сохранит первое место в тройке крупнейших поставщиков газа на международный рынок, но затем перспективы менее определенны: она либо удержит позиции, либо окажется вторым по величине экспортером.Основной рынок сбыта российского голубого топлива — европейский. По данным ОПЕК, в 2019 году Россия экспортировала 261 миллиард кубометров газа. Второе место занял Катар (143 миллиарда), третье — США (132 миллиарда), четвертое — Норвегия (111 миллиардов), а пятое — Австралия (100 миллиардов).Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко в беседе с РИА Новости рассказал, что потенциал роста добычи СПГ наиболее велик у США, обладающих большими запасами сланцевого газа, и у Катара, который планирует расширить производственные мощности. Поэтому эти две страны могут захватить лидерство среди крупнейших экспортеров.При этом, подчеркнул эксперт, отстоять первое место любой ценой — не самый рациональный подход.Нарастить же долю на газовом рынке Россия может как за счет строительства новых трубопроводов в Китай, так и благодаря реализации новых СПГ-проектов. Но сильно увеличить продажи в Европу вряд ли получится — помехой может стать конкуренция с сжиженным газом и постепенный переход европейских стран на зеленую энергетику, заключил собеседник агентства.
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россия, дмитрий маринченко, fitch ratings, опек, москва, норвегия, сша, природный газ, экономика