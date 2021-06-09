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Мясников подсказал способ быстрее попасть к врачу
Мясников подсказал способ быстрее попасть к врачу - РИА Новости, 09.06.2021
Мясников подсказал способ быстрее попасть к врачу
Врач Александр Мясников в беседе с офтальмологом Дмитрием Майчуком выяснил, что позволит пациенту быстрее получить медицинскую помощь. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T04:35
2021-06-09T04:35
2021-06-09T11:58
дмитрий майчук
александр мясников (врач)
россия
здоровье
общество
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Врач Александр Мясников в беседе с офтальмологом Дмитрием Майчуком выяснил, что позволит пациенту быстрее получить медицинскую помощь.В эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" медики обсудили опасность конъюнктивита — в таком случае нужно обратиться к врачу в течении одного-двух дней.Мясников обратил внимание на то, что пациент не всегда может попасть на прием в такой короткий срок, но ему следует настаивать на своем. Он попросил коллегу рассказать, какие слова нужно произнести в регистратуре, чтобы оказаться на приеме сегодня или завтра.Он добавил, что человеку, который произнес эту фразу, не имеют права отказать ни в одной клинике.А чтобы выиграть время до приема, на первом этапе при воспалении слизистой оболочки глаза Майчук посоветовал использовать средства с интерфероном альфа-2b, а также антибактериальным и антигистаминным компонентами. В заключение медики призвали при любой проблеме с глазами обращаться к офтальмологу и не заниматься самолечением.
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дмитрий майчук, александр мясников (врач), россия, здоровье, общество
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости.
Врач Александр Мясников
в беседе с офтальмологом Дмитрием Майчуком выяснил, что позволит пациенту быстрее получить медицинскую помощь.
В эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1
" медики обсудили опасность конъюнктивита — в таком случае нужно обратиться к врачу в течении одного-двух дней.
Мясников обратил внимание на то, что пациент не всегда может попасть на прием в такой короткий срок, но ему следует настаивать на своем. Он попросил коллегу рассказать, какие слова нужно произнести в регистратуре, чтобы оказаться на приеме сегодня или завтра.
"Острая боль. В медицине всегда эти слова заставляют сразу же принять", — ответил Майчук.
Он добавил, что человеку, который произнес эту фразу, не имеют права отказать ни в одной клинике.
"Даже если нет с собой полиса, даже если нет паспорта. Если есть признаки острого воспаления, то помощь будет", — пояснил врач.
А чтобы выиграть время до приема, на первом этапе при воспалении слизистой оболочки глаза Майчук посоветовал использовать средства с интерфероном альфа-2b, а также антибактериальным и антигистаминным компонентами.
В заключение медики призвали при любой проблеме с глазами обращаться к офтальмологу и не заниматься самолечением.