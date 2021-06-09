https://ria.ru/20210609/fraza-1736230571.html

Мясников подсказал способ быстрее попасть к врачу

Мясников подсказал способ быстрее попасть к врачу - РИА Новости, 09.06.2021

Мясников подсказал способ быстрее попасть к врачу

Врач Александр Мясников в беседе с офтальмологом Дмитрием Майчуком выяснил, что позволит пациенту быстрее получить медицинскую помощь. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T04:35

2021-06-09T04:35

2021-06-09T11:58

дмитрий майчук

александр мясников (врач)

россия

здоровье

общество

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Врач Александр Мясников в беседе с офтальмологом Дмитрием Майчуком выяснил, что позволит пациенту быстрее получить медицинскую помощь.В эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" медики обсудили опасность конъюнктивита — в таком случае нужно обратиться к врачу в течении одного-двух дней.Мясников обратил внимание на то, что пациент не всегда может попасть на прием в такой короткий срок, но ему следует настаивать на своем. Он попросил коллегу рассказать, какие слова нужно произнести в регистратуре, чтобы оказаться на приеме сегодня или завтра.Он добавил, что человеку, который произнес эту фразу, не имеют права отказать ни в одной клинике.А чтобы выиграть время до приема, на первом этапе при воспалении слизистой оболочки глаза Майчук посоветовал использовать средства с интерфероном альфа-2b, а также антибактериальным и антигистаминным компонентами. В заключение медики призвали при любой проблеме с глазами обращаться к офтальмологу и не заниматься самолечением.

https://ria.ru/20210224/zrenie-1598705135.html

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дмитрий майчук, александр мясников (врач), россия, здоровье, общество