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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210609/fishing-1736231032.html
В Сбербанке заявили о снижении популярности фишинга в России
В Сбербанке заявили о снижении популярности фишинга в России - РИА Новости, 09.06.2021
В Сбербанке заявили о снижении популярности фишинга в России
Сбербанк в прошлом году отметил уменьшение числа вирусных компьютерных атак на физических лиц, а в последние месяцы фиксирует и падение количества фишинговых... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T05:03
2021-06-09T05:03
петербургский международный экономический форум
россия
станислав кузнецов
петербургский международный экономический форум (фонд)
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
санкт-петербург
технологии
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Сбербанк в прошлом году отметил уменьшение числа вирусных компьютерных атак на физических лиц, а в последние месяцы фиксирует и падение количества фишинговых сайтов, хотя каждую неделю выявляет около ста таких ресурсов, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2021 зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов.При этом Кузнецов добавил, что после выявления таких сайтов банк действует в зависимости от их места регистрации. "Если фишинговый ресурс принадлежит российской зоне интернета, это один порядок действий, если в иностранных юрисдикциях, другой. Единого подхода на сегодняшний день не существует. Обычно нам удается добиться блокировки фишинговых сайтов в российской зоне интернета за полтора-два дня. С некоторыми так оперативно не получается, требуется больше времени", - отметил он.Фишинговый сайт — мошеннический ресурс, созданный для кражи денег или получения данных банковских карт. По данным ЦБ, основные утечки данных идут через них, а также разные интернет-магазины и другие ресурсы, которые собирают информацию о людях. Блокировка сайтов в России возможна только по решению суда, саму блокировку осуществляет Роскомнадзор.Кроме того, в прошлом году Сбербанк зафиксировал небольшое снижение количества атак с применением вредоносного программного обеспечения. "Было отмечено некоторое снижение вирусных атак, направленных на физических лиц. Атаки на юридических лиц по-прежнему продолжали расти", - пояснил Кузнецов.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступил информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210609/moshenniki-1736228582.html
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россия
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россия, станислав кузнецов, петербургский международный экономический форум (фонд), сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), санкт-петербург, технологии, общество

В Сбербанке заявили о снижении популярности фишинга в России

05:03 09.06.2021
 
© Fotolia / Kheng Guan TohКомпьютерный шпионаж
Компьютерный шпионаж - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© Fotolia / Kheng Guan Toh
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Сбербанк в прошлом году отметил уменьшение числа вирусных компьютерных атак на физических лиц, а в последние месяцы фиксирует и падение количества фишинговых сайтов, хотя каждую неделю выявляет около ста таких ресурсов, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2021 зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов.
"Наша платформа аналитической разведки киберугроз сегодня в режиме онлайн определяет фишинговые сайты. Мы за более чем полтора года выявили 16 тысяч таких сайтов в нашей стране. Это огромная цифра, конечно. Сейчас, в апреле-мае, мы зафиксировали некоторое уменьшение их числа, но все равно около ста фишинговых сайтов в неделю мы выявляем", - сказал он.
При этом Кузнецов добавил, что после выявления таких сайтов банк действует в зависимости от их места регистрации. "Если фишинговый ресурс принадлежит российской зоне интернета, это один порядок действий, если в иностранных юрисдикциях, другой. Единого подхода на сегодняшний день не существует. Обычно нам удается добиться блокировки фишинговых сайтов в российской зоне интернета за полтора-два дня. С некоторыми так оперативно не получается, требуется больше времени", - отметил он.
Фишинговый сайт — мошеннический ресурс, созданный для кражи денег или получения данных банковских карт. По данным ЦБ, основные утечки данных идут через них, а также разные интернет-магазины и другие ресурсы, которые собирают информацию о людях. Блокировка сайтов в России возможна только по решению суда, саму блокировку осуществляет Роскомнадзор.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
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В Сбербанке рассказали, откуда мошенники получают данные россиян
Кроме того, в прошлом году Сбербанк зафиксировал небольшое снижение количества атак с применением вредоносного программного обеспечения. "Было отмечено некоторое снижение вирусных атак, направленных на физических лиц. Атаки на юридических лиц по-прежнему продолжали расти", - пояснил Кузнецов.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступил информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумРоссияСтанислав КузнецовПетербургский международный экономический форум (фонд)Сбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Санкт-ПетербургТехнологииОбщество
 
 
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