https://ria.ru/20210609/fishing-1736231032.html

В Сбербанке заявили о снижении популярности фишинга в России

В Сбербанке заявили о снижении популярности фишинга в России - РИА Новости, 09.06.2021

В Сбербанке заявили о снижении популярности фишинга в России

Сбербанк в прошлом году отметил уменьшение числа вирусных компьютерных атак на физических лиц, а в последние месяцы фиксирует и падение количества фишинговых... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T05:03

2021-06-09T05:03

2021-06-09T05:03

петербургский международный экономический форум

россия

станислав кузнецов

петербургский международный экономический форум (фонд)

сбербанк россии

центральный банк рф (цб рф)

санкт-петербург

технологии

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Сбербанк в прошлом году отметил уменьшение числа вирусных компьютерных атак на физических лиц, а в последние месяцы фиксирует и падение количества фишинговых сайтов, хотя каждую неделю выявляет около ста таких ресурсов, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2021 зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов.При этом Кузнецов добавил, что после выявления таких сайтов банк действует в зависимости от их места регистрации. "Если фишинговый ресурс принадлежит российской зоне интернета, это один порядок действий, если в иностранных юрисдикциях, другой. Единого подхода на сегодняшний день не существует. Обычно нам удается добиться блокировки фишинговых сайтов в российской зоне интернета за полтора-два дня. С некоторыми так оперативно не получается, требуется больше времени", - отметил он.Фишинговый сайт — мошеннический ресурс, созданный для кражи денег или получения данных банковских карт. По данным ЦБ, основные утечки данных идут через них, а также разные интернет-магазины и другие ресурсы, которые собирают информацию о людях. Блокировка сайтов в России возможна только по решению суда, саму блокировку осуществляет Роскомнадзор.Кроме того, в прошлом году Сбербанк зафиксировал небольшое снижение количества атак с применением вредоносного программного обеспечения. "Было отмечено некоторое снижение вирусных атак, направленных на физических лиц. Атаки на юридических лиц по-прежнему продолжали расти", - пояснил Кузнецов.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступил информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210609/moshenniki-1736228582.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, станислав кузнецов, петербургский международный экономический форум (фонд), сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), санкт-петербург, технологии, общество