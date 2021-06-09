В Сбербанке заявили о снижении популярности фишинга в России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Сбербанк в прошлом году отметил уменьшение числа вирусных компьютерных атак на физических лиц, а в последние месяцы фиксирует и падение количества фишинговых сайтов, хотя каждую неделю выявляет около ста таких ресурсов, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2021 зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов.
"Наша платформа аналитической разведки киберугроз сегодня в режиме онлайн определяет фишинговые сайты. Мы за более чем полтора года выявили 16 тысяч таких сайтов в нашей стране. Это огромная цифра, конечно. Сейчас, в апреле-мае, мы зафиксировали некоторое уменьшение их числа, но все равно около ста фишинговых сайтов в неделю мы выявляем", - сказал он.
При этом Кузнецов добавил, что после выявления таких сайтов банк действует в зависимости от их места регистрации. "Если фишинговый ресурс принадлежит российской зоне интернета, это один порядок действий, если в иностранных юрисдикциях, другой. Единого подхода на сегодняшний день не существует. Обычно нам удается добиться блокировки фишинговых сайтов в российской зоне интернета за полтора-два дня. С некоторыми так оперативно не получается, требуется больше времени", - отметил он.
Фишинговый сайт — мошеннический ресурс, созданный для кражи денег или получения данных банковских карт. По данным ЦБ, основные утечки данных идут через них, а также разные интернет-магазины и другие ресурсы, которые собирают информацию о людях. Блокировка сайтов в России возможна только по решению суда, саму блокировку осуществляет Роскомнадзор.
Кроме того, в прошлом году Сбербанк зафиксировал небольшое снижение количества атак с применением вредоносного программного обеспечения. "Было отмечено некоторое снижение вирусных атак, направленных на физических лиц. Атаки на юридических лиц по-прежнему продолжали расти", - пояснил Кузнецов.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступил информационным партнером ПМЭФ.